KOERS KORT (29/1). Wallays uit het ziekenhuis na zware valpartij, situatie wordt wel nog enkele dagen opgevolgd - Napoleon Cycling Cup krijgt nieuwe naam De wielerredactie

29 januari 2019

14u48 0

Wallays uit ziekenhuis ontslagen

Het ene jaar is duidelijk het andere niet voor Jelle Wallays in de Ronde van San Juan. In 2018 won hij nog de voorlaatste etappe van de Argentijnse rittenkoers, gisteren eindigde de tweede rit voor de 29-jarige West-Vlaming in een lokaal ziekenhuis. Wallays kwam op ongeveer tien kilometer van de finish in Lago Punta Negra zwaar ten val, samen met enkele renners uit Zuid-Amerikaanse nationale selecties. De diagnose was niet min.

“Jelle heeft een aangezichtstrauma opgelopen”, meldde Maarten Meirhaeghe, de ploegdokter van Lotto-Soudal die Wallays begeleidde in een eerste reactie. “Hij is één tand kwijt en er is één tand afgebroken. Ook liep hij een fractuur op in de bovenkaak waar de tand zat en een snijwonde in de bovenlip. Jelle heeft ook een hersenschudding en moest één nacht in observatie blijven. Hij was wel de hele tijd bij bewustzijn.”

Wallays is intussen weer uit het ziekenhuis ontslagen, maar maar moet wel nog enkele dagen in Argentinië blijven. Door zijn hersenschudding mag de West-Vlaming nog niet het vliegtuig op. Naar alle verwachting blijft hij nog tot het einde van de week in San Juan. Veel last van zijn hersenschudding heeft Wallays niet, laat Lotto-Soudal aan onze man in Argentinië weten. Ploegdokter Meirhaeghe blijft hem deze week ter plaatse opvolgen. Naast de kwijtgespeelde en gebroken tand kwam er ook nog één tand los in het gebit van de renner. Die is in eerste instantie gefixeerd en vastgelijmd. Het oplappende en esthetische werk is voor bij zijn terugkeer in België.

Nibali zegt toe voor Tour of the Alps

Aan de Vrije Universiteit van Bozen is vandaag de komende Tour of the Alps voorgesteld. De Italiaanse rittenkoers die als voorbereiding op de Giro moet dienen wordt tussen 22 en 26 april verreden. De organisatie kondigde aan dat 5 World Tour-teams hun deelname aan de wedstrijd hebben bevestigd. Team Sky, BORA-Hansgrohe, Bahrain-Merida, Astana en AG2R verschijnen al zeker aan de start. Er zouden ook nog gesprekken lopen met een zesde World Tour-ploeg. De grote blikvanger moet Vincenzo Nibali worden. De Italiaan won de wedstrijd in 2008 en 2013, vorig jaar was Thibaut Pinot er de beste. In totaal staan vijf stevige bergritten op het programma met elk meer dan 2.000 hoogtemeters. De wedstrijd kent zijn besluit op vrijdag 26 april in Bozen/Bolzano.

Napoleon Cycling Cup verandert van naam én zender

Zeg niet langer Napoleon Cycling Cup, maar wel Bingoal Cycling Cup. De zogenaamde Beker van België in het wielrennen verandert daarmee van naam én zender. In tegenstelling tot vorig jaar zullen de wedstrijden immers niet op VTM, maar wel bij Sporza op Eén worden uitgezonden. Het aantal wedstrijden verandert ook. Het regelmatigheidscriterium wordt teruggeschroefd van 10 naar 8 manches. Enkele koersen zijn er niet meer bij ten voordele van andere. Zo verdwijnen de GP Samyn, Dwars door West-Vlaanderen, de Heistse Pijl, de GP Jef Scherens, de Eurométropole en Binche-Chimay-Binche van de Bingoal Cycling Cup-kalender. Ze blijven wel nog als losse koersen voortbestaan.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad om ons nieuw concept uit te werken, maar we zijn er in geslaagd”, verklaarde Nick Nuyens op de persvoorstelling in Harelbeke. “Wij hebben na drie jaar Beker van België ons concept herzien. We vallen van tien wedstrijden terug naar acht, maar ik vind bij elk van de besturen een bijzonder grote dynamiek terug.”

Met Bingoal en de andere sponsors werd meteen een contract voor de duur van drie jaar gesloten. “Dat geeft ons de nodige ademruimte. De VRT stapt mee in ons project. Alle acht onze wedstrijden zullen het laatste anderhalve uur live op Sporza te zien zijn en dus niet meer op Vtm. “We gaan er met een ‘Gouden Kilometer’ ook voor zorgen dat de renners extra punten kunnen sprokkelen voor het eindklassement. Met de Omloop van Wallonië kijken we ook over de taalgrens.”

Nuyens wil er ook alles aan doen om alle wedstrijden een gestoffeerd deelnemersveld te bieden. “Mijn droom is om in de toekomst een vast contract te maken met enkele WorldTeams en procontinentale ploegen. Zo kunnen we een vaste kwaliteit aanbieden. Maar we mogen ook het plaatselijke karakter van onze acht manches niet vergeten. Er moet plaats zijn voor lokale renners en continentale teams, die zo ook hun graantje publiciteit kunnen meepikken. Met de Bingoal Cycling Cup hebben wij acht mooie koersen, die zich spreiden over het hele seizoen en elk van die wedstrijden heeft zijn eigen mooie karakter.”

De acht wedstrijden:

1. GP JP Monseré - 10 maart 2019

2. GP Marcel Kint - 26 mei 2019

3. Circuit de Wallonie - 30 mei 2019

4. Dwars door het Hageland - 21 juni 2019

5. Halle-Ingooigem - 26 juni 2019

6. Schaal Sels - 25 augustus 2019

7. Kampioenschap van Vlaanderen - 20 september 2019

8. Memorial Rik Van Steenbergen - 13 oktober 2019

Memorial Rik Van Steenbergen wordt nieuw leven ingeblazen

De afsluiter van de Bingoal Cycling Cup wordt de Memorial Rik Van Steenbergen op zondag 13 oktober. Het is meteen ook de allerlaatste UCI-koers van het seizoen in ons land. Na een afwezigheid van zes jaar wordt de wedstrijd nieuw leven ingeblazen. “Onze laatste winnaar was de Nederlander Theo Bos. Hij mocht in 2012 het zegegebaar maken in Aartselaar. Daarna slaagde men er niet meer in de koers te organiseren. In 2019 lukt ons dat wel”, meldde Ben Simons, die ook al de Schaal Sels organiseert.

“Bovendien komt de Memorial Rik Van Steenbergen terug thuis. We laten Aartselaar voor wat het is en trekken naar De Kempen. Arendonk is de geboorteplaats van wijlen Rik Van Steenbergen en in die contreien zal de wedstrijd zijn beloop kennen. Wij willen zo de herinnering aan de ons in 2003 onttrokken wielerkampioen levend houden. Na een afwezigheid van zes lange jaren, is er opnieuw een Memorial Rik Van Steenbergen en het is de bedoeling dat wij vertrokken zijn voor een heel lange periode.”