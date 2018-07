KOERS KORT 29/07. Sagan blikvanger in na-Tourcriterium Aalst - Pechvogel Gilbert hoopt nog dit jaar terug te koersen Redactie

29 juli 2018

23u26

Bron: Belga 4 Wielrennen Wereldkampioen en groene trui Peter Sagan topt morgen de affiche van het 83e na-Tourcriterium in Aalst. Ook Belgisch kampioen Yves Lampaert en Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel tekenen present. Voorts bereikte organisator Johny Van den Borre een overeenkomst met onder meer Timothy Dupont, Thomas De Gendt, Thomas Degand en Guillaume Van Keirsbulck

Sagan won in 2012 en 2015 reeds in het groene shirt het criterium van Aalst en start ook morgen als topfavoriet. "Ik heb wel met een bang hart de laatste dagen van de Tour afgewacht. Sagan was immers zwaar gevallen en heeft met veel moeite Parijs gehaald. Wij hadden geen plan B want de gele trui (Geraint Thomas) zou niet naar Aalst komen", stelt Van den Borre. "Ik ben bovendien zeer tevreden dat we Mathieu en zijn broer David van der Poel hebben weten strikken. Mathieu kroonde zich onlangs tot Nederlands kampioen mountainbiken nadat hij eerder al de titel in het veld en op de weg op zak stak. Hij mocht dan ook niet ontbreken op ons criterium. Wat betreft de Tour-Belgen zakken Belgisch kampioen Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Thomas Degand af. Ons deelnemersveld wordt verder aangevuld met Iljo Keisse, Gijs Van Hoecke en nog wat streekrenners."

De Gentlemens Classic en BV-wedstrijd krijgt ook dit jaar weer ronkende namen aan de start. "Lucien Van Impe, onze laatste Belgische Tourwinnaar (1976), komt langs maar zal niet rijden. Jan Janssen, de winnaar van 50 jaar geleden, wel. Naast hem staan onder andere ook Frank Hoste, Roger De Vlaeminck, Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Dirk De Wolf, José De Cauwer, Fons De Wolf en Rudy Pevenage aan de start van dit criterium", besluit Johny Van den Borre.

Vanaf 16u30 is er de voorstelling van de deelnemers aan de Gentlemens Classic en de BV-parade op Markt van Aalst. Zij vatten om 17u00 hun tocht aan van 18 ronden of 30 kilometer. Om 18u30 worden de profs voorgesteld. Het criterium start om 19u30. Omstreeks 22u00 weten we wie de opvolger wordt van Oliver Naesen. Hij haalde het toen van geletruidrager Chris Froome en Thomas De Gendt.

Sagan blijft op kop van WorldTour-ranking, Thomas rukt op naar twee

Peter Sagan blijft ook na de Tour de France aan de leiding in de WorldTour-ranking. Geraint Thomas komt dankzij zijn Tourzege wel dicht in de buurt van de Slovaakse wereldkampioen, en schuift op van 20 naar 2.

De toppers uit de einduitslag van de Tour schuiven allemaal op in de ranking. Chris Froome, Tom Dumoulin en Primoz Roglic bezetten nu de posities drie, vier en vijf. Greg Van Avermaet klom naar de twaalfde plaats en ging op die manier Tiesj Benoot voorbij als beste Belg. Benoot is nu negentiende. De derde Belg is Philippe Gilbert op plaats 22. Pascal Ackermann, de Duitse winnaar van de Prudential Ride zondag in Londen, steeg vijftig plaatsen op en is nu 63e.

In het ploegenklassement blijft Quick-Step Floors ruim aan de leiding. Team Sky schuift op naar de tweede plaats.

Individuele WorldTour-ranking:

1. (1) Peter Sagan (Slk) 2684 punten

2. (20) Geraint Thomas (GBr) 2534.25

3. (10) Chris Froome (GBr) 1976.68

4. (18) Tom Dumoulin (Ned) 1975.62

5. (9) Primoz Roglic (Slo) 1921

6. (2) Alejandro Valverde (Spa) 1807

7. (6) Julian Alaphilippe (Fra) 1761.12

8. (4) Elia Viviani (Ita) 1647

9. (11) Romain Bardet (Fra) 1530

10. (3) Simon Yates (GBr) 1472

Pechvogel Gilbert hoopt nog te koersen dit jaar

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) moest de Tour verlaten na een duik in een ravijn. Hij reed de rit nog uit, maar brak daarbij zijn knieschijf. "Phil hoopt dit jaar nog te koersen", verzekerde teammanager Patrick Lefevere in de marge van de Tour de France.

"Ik had Phil gisterochtend aan de telefoon", deed de manager uit de doeken. "Het is een harde jongen hé, hij wil altijd vooruit. Hij toonde zich optimistisch en hij is al revalidatie-oefeningen aan het doen." Dus ziet het ernaar uit dat de Waal nog dit jaar in actie komt. "Hij hoopt binnen drie weken opnieuw te kunnen fietsen en hij wil graag de winter ingaan met wat competitie in de benen. Dus denkt hij aan de Ronde van Turkije (9 - 14 oktober) en de Ronde van Guangxi (16-21 oktober). Dan is het voor hem minder lang om te moeten herbeginnen. Op je 36e is dat toch wel belangrijk."

Ook Serge Pauwels hoopt dit jaar nog wat wedstrijden te rijden. Hij brak zijn elleboog in Carcassonne en werd intussen al geopereerd. "Ik train intussen al een beetje op de rollen, maar een terugkeer zit er nog niet meteen in. Ik ging normaal de Vuelta rijden, maar dat zal er nu niet van komen. Ik moet nu andere doelen stellen en wil er nog het beste van maken. We rijden met de ploeg ook in Turkije en China, dus wie weet is dat wel een optie. Ik hoop alleszins dit jaar nog te kunnen koersen."

Wanty-renner rijdt sinds negende Touretappe met gebroken rib

Guillaume Martin rijdt de Tour de France sinds de negende etappe met een gebroken rib. Dat bracht een echo pas gisteren aan het licht. De 25-jarige Fransman werd pas 76e in de tijdrit en zakte daardoor net uit de top twintig van het algemeen klassement.

Martin liep de ribbreuk op 15 juli op bij een val tijdens de kasseirit naar Roubaix.

"Ik zoek geen excuses, maar die ribbreuk is wellicht toch gedeeltelijk een verklaring voor mijn mindere prestaties", zegt Martin in een persmededeling van zijn team. "Het was zeker niet de enige reden voor mijn minder gevoel. Ik begon de Tour waarschijnlijk te vermoeid. Mijn eerste week verliep al niet zoals gepland, omdat ik het slachtoffer was van het breuk in het peloton en bij een valpartij veel tijdsverlies opliep."

"Wat ik onthoud is dat mijn doel om top 15 te halen niet is bereikt. Ik kan in die zin geen positieve balans van deze Tour opmaken. Maar ik ga ook niet mopperen, het was niet alleen maar negatief in deze Tour. Ik was in staat om mezelf te laten zien, ondanks het mindere gevoel in drie ontsnappingen. Een van de drie bracht ik tot een goed eind, waarna ik een eervolle twaalfde plaats behaalde."

"Dit jaar bracht me weer nieuwe ervaringen. Ik ben pas 25 jaar oud, dit is mijn tweede grote ronde en twee dagen geleden was ik nog in strijd voor de top 15. Ik mis mijn doel, maar het was niet onmogelijk om top 15 te rijden. Na deze tijdrit val ik uit de top 20. Als ik mik op een top 15, heeft de top 20 niet veel waarde meer. Dus 20e of 21e, het verandert niet veel meer."