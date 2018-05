KOERS KORT 28/5: Wout van Aert maakt debuut als cocommentator tijdens ‘in memoriam Michael Goolaerts’ Redactie

28 mei 2018

19u50 18

Wout van Aert maakt debuut als cocommentator tijdens ‘in memoriam Michael Goolaerts’

Wout van Aert wordt op zaterdag 2 juni 2018 cocommentator tijdens de vierde manche van de Napoleon Games Cup: de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Dat maakte VTM NIEUWS vandaag bekend. De wereldkampioen veldrijden en nieuwbakken wegwielrenner kruipt zo voor de eerste keer in de commentaarcabine naast sportjournalist Merijn Casteleyn. De Heistse Pijl eert vanaf dit jaar ook de overleden ploegmaat van Van Aert, Michael Goolaerts, door ‘in memoriam Michael Goolaerts’ als ondertitel van de wedstrijd te gebruiken. De meest strijdlustige renner krijgt ook een prijs die zijn naam draagt. Goolaerts kwam om het leven na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix.

“Het is dit jaar de ideale gelegenheid om eens commentaar te geven, want ik ben nog maar net opnieuw begonnen met trainen”, vertelt Van Aert. “Uiteraard koers ik het liefst, maar nu deze wedstrijd te vroeg komt voor mij, ben ik heel blij dat ik ze eens vanuit de commentaarcabine kan beleven. Heel mooi ook dat het in Heist is, want de Heistse Pijl is een leuke koers, in eigen streek, die ik bovendien goed ken. Ik kijk er echt naar uit.”

Zoon Kevin Hulsmans wint miniversie Parijs-Roubaix

Niet alleen de beloften met winnaar Stan Dewulf, maar ook de iets jongere garde reed gisteren een jeugdversie van Parijs-Roubaix. Onder meer de aspiranten en de pupillen passeerden de revue en jawel, ook daarbij zat een Belgische winnaar. Ferre Hulsmans, zoon van ex-prof Kevin Hulsmans, won in zijn categorie de Helleklassieker. Net als vader Kevin Hulsmans dus een aangeboren talent om over kasseien te rijden.

Kevin Hulsmans finishte zelf twee keer in de top twintig op de piste van Roubaix. De voormalige knecht van Tom Boonen kwam in 2005 als 15de over de meet. In 2012 als 17de. De huidige ploegleider bij Sauzen Pauwels-Acrog beëindigde zijn wielercarrière in 2015.

#1 Ferre Hulsmans #MiniParisRoubaix https://t.co/00li1bNlHX kevin Hulsmans(@ kevinHulsmans) link