KOERS KORT 28/08. Debusschere neemt afscheid van Lotto-Soudal en tekent bij Katusha - Van Vleuten beste in proloog Boels Ladies Tour



Redactie

28 augustus 2018

Van Vleuten wint proloog in Boels Ladies Tour

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) heeft de proloog in de Boels Ladies Tour (World Tour) op haar naam geschreven. De Nederlandse legde het parcours van 3,3 km in Arnhem af in 4:22, zeven seconden sneller dan haar landgenote Anna van der Breggen (Boels-Dolmans). Met Ellen van Dijk (Sunweb), die acht seconden trager was, stond nog een derde Nederlandse op het podium. Eerste Belgische werd Jolien D'hoore op een twaalfde plaats, op 14 seconden van de winnares.

Het is voor de 35-jarige Van Vleuten al haar achtste overwinning van het seizoen. Ze start woensdag als leider in de eerste rit, een 132 km lange etappe met start en aankomst in Nijmegen, maar met onderweg heel wat heuvels op het menu. De Boels Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.

Debusschere neemt afscheid van Lotto-Soudal en tekent bij Katusha

Jens Debusschere zal volgend jaar niet meer voor Lotto-Soudal rijden. De 29-jarige West-Vlaming trekt naar Katusha-Alpecin, waar ook landgenoten Steff Cras, Baptiste Planckaert en Jenthe Biermans aan de slag zijn.

De West-Vlaming zegt te focussen op de klassiekers maar wil ook in de sprints zijn kans blijven gaan. "Ik heb bewezen dat ik een goeie lead-out kan zijn en in de kleinere koersen heb ik zelf winstkansen. Het ziet er mooi uit."

Katusha-Alpecin haalde Debusschere bij het team om te scoren in het Vlaamse voorjaar, legt manager José Azevedo uit. "Hij kan mooie resultaten behalen in de Belgische eendagskoersen. Hij kan top tien halen in de klassiekers. We hebben al een goeie groep voor die wedstrijden en willen die nog sterker maken. Hij brengt veel ervaring bij en is ook snel. Hij kan een van onze sprinters zijn en als lead-out voor Marcel Kittel rijden, zoals hij vroeger voor Greipel deed."

Debusschere werd in 2014 Belgisch kampioen. Twee jaar later won hij Dwars door Vlaanderen. Ook de Sluitingsprijs (2x) en de GP van Wallonië staan op zijn erelijst, na als ritzeges in Tirreno-Adriatico en de Eurométropole Tour. Dit seizoen won hij een etappe in de Ronde van Wallonië, werd hij vijfde in Gent-Wevelgem en tiende in Parijs-Roubaix.

Baugnies gaat voor historische vier op een rij in Druivenkoers Overijse

Woensdag wordt op en rond Overijse de 58e editie van de Druivenkoers (cat. 1.1) afgewerkt. Er komt dit jaar geen enkel WorldTour-team aan de start. In totaal nemen 24 ploegen deel aan de Druivenkoers.

Het vertrek wordt om 12u45 gegeven vanop het Stationsplein van Overijse. Van daaruit trekt men een lus via Terlanen, Tombeek, Maleizen en Hoeilaart om zo weer naar Overijse af te zakken waar na 93 kilometer nog acht plaatselijke ronden van elk 13 kilometer wachten.

Vorig jaar ging de zege in de druivengemeente naar Jérôme Baugnies, die het haalde voor de Noor Amund Grondal Jansen en Xandro Meurisse. Het was voor derde opeenvolgende keer dat de renner van Wanty-Groupe Gobert er het zegegebaar mocht maken, want ook in 2015 en 2016 was de Oost-Vlaming oppermachtig op het Stationsplein van Overijse.

Baugnies vertrekt morgen/woensdag dan ook als topfavoriet voor de eindwinst. Slaagt hij erin voor de vierde opeenvolgende keer te winnen, dan evenaart hij het record van Bjorn Leukemans (2010, 2011, 2012 en 2013). Baugnies won eind juni nog de Internationale Wielertrofee Jong maar Moedig in Oetingen en één week geleden de GP Stad Zottegem-Decca. Ook de kermiskoersen van Melle en Pollare staan op het conto van de Henegouwer.