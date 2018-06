KOERS KORT 27/6. Van Avermaet met BMC naar de Tour - Verrassende Nederlandse kampioen in het tijdrijden De wielerredactie

27 juni 2018

17u32

Van Avermaet met BMC naar de Tour

Greg Van Avermaet maakt nu ook officieel deel uit van de Tour-ploeg van BMC. De WorldTour-formatie stuurt een sterk achttal richting Frankrijk, met Richie Porte als de vooruitgeschoven kopman. De 33-jarige Australiër krijgt naast Van Avermaet ook de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Italiaan Damiano Caruso, de Australiër Simon Gerrans, de Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär en de Amerikaan Tejay van Garderen mee in steun.

Dylan van Baarle is Nederlands kampioen tijdrijden

Dylan van Baarle heeft in Bergen op Zoom verrassend de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Sky finishte na ruim 52 kilometer in 1u02:34. Het zilver was voor Niki Terpstra die een halve minuut meer nodig had, Wilco Kelderman werd derde in 1u03.37.

Van Baarle eindigde bij twee eerdere deelnames als negende (2014) en vijfde (2015). Wel pakte hij in 2013 de titel bij de beloften.

Titelverdediger Tom Dumoulin ontbrak in Bergen op Zoom. Hij is in voorbereiding op de Tour de France, maar rijdt zondag wel de wegwedstrijd. Jos van Emden startte als favoriet, maar kwam niet verder dan de vijfde plaats.

Nibali speerpunt bij Bahrain-Merida

Bahrain-Merida heeft zijn team voorgesteld voor de Ronde van Frankrijk. De wielerformatie rekent vooral op Vincenzo Nibali, die vier jaar na zijn triomf opnieuw een gooi wil doen naar de eindwinst.

Om Nibali bij te staan rekent Bahrain-Merida vooral op ervaren renners, zoals de 30-jarige Gorka Izagirre, die zich recent tot Spaans kampioen kroonde. Ook de Italianen Franco Pellizotti (40), die niet meer aan de Tour-start verscheen sinds 2009, en Domenico Pozzovivo (35) hebben al heel wat kilometers in de benen.

De 33-jarige Nibali behoort tot het select groepje van renners dat de drie grote rondes - de Tour, de Giro en de Vuelta - op zijn naam kon schrijven. In 2017 nam hij niet deel aan de Ronde. Dit jaar toonde 'De haai van Messina' al zijn goede vorm met winst in Milaan-Sanremo. De Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 7 juli in Noirmoutier-en-l'Ile van start.

De Tour-selectie van Bahrain-Merida:

Vincenzo Nibali (Ita), Sonny Colbrelli (Ita), Heinrich Haussler (Aus), Gorka Izagirre (Spa), Ion Izagirre (Spa), Kristijan Koren (Sln), Franco Pellizotti (Ita), Domenico Pozzovivo (Ita).

Katusha rekent in Frankrijk op sprintkoning Kittel

Katusha heeft zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk klaar. Nieuwkomer Marcel Kittel moet de wielerformatie deze zomer in de Tour het nodige succes bezorgen.

Kittel kon dit jaar nog maar tweemaal juichen, met twee ritzeges in Tirreno-Adriatico. In 2017 was de 30-jarige Duitser nog de man-in-vorm tijdens de ronde, toen hij vijf keer naar de overwinning sprintte. Nadien moest hij wel opgeven. Deze zomer mikt Kittel, die in het tussenseizoen de overstap maakte, op een vijftiende dagwinst.

Ilnur Zakarin moet Kittel tijdens de Ronde bijstaan. De Rus pakte in 2016 een etappe en eindigde de laatste Vuelta als derde. Met de Amerikaan Ian Boswell en de Rus Pavel Kochetkov vaardigt Katusha twee Tour-debutanten af. De Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 7 juli in Noirmoutier-en-l'Ile van start.

De Tour-selectie van Katusha

Ilnur Zakarin (Rus), Ian Boswell (VSt), Robert Kiserlovski (Kro), Marcel Kittel (Dui), Pavel Kochetkov (Rus), Tony Martin (Dui), Nils Politt (Dui), Rick Zabel (Dui).

Oververmoeide Aru start niet in de Tour

Fabio Aru gaat niet van start in de Ronde van Frankrijk (7-29 juli) en zal zaterdag evenmin de Italiaanse kampioenstrui verdedigen in de nationale titelstrijd op de weg. Dat heeft de kopman van UAE Team Emirates bevestigd in de Gazzetta dello Sport.

Aru heeft te hard getraind in aanloop naar de Ronde van Italië en zich uitgeput in de Giro, waar hij in de negentiende etappe afstapte. "Een allergie voor gluten en zuivel speelt ook nog eens parten. Ik ben werkelijk als een wrak uit de Giro gekomen. Die ronde was een nachtmerrie", verklaarde Aru, in 2015 winnaar van de Vuelta.

De 27-jarige ronderenner heeft wel degelijk overwogen de Tour te rijden. "Ik wil revanche, want ik wil niet herinnerd worden als de renner die iedereen zag lijden in de Giro. Maar het is beter als ik rust neem, op de resetknop druk en me prepareer voor de Ronde van Spanje, het WK en de najaarsklassiekers."