KOERS KORT (27/6). Valverde blijft twee jaar langer bij Movistar - Geen Tour voor Gaviria Redactie

27 juni 2019

17u23 2

Thomas wint Frans tijdritkampioenschap, Dowsett de beste in Groot-Brittannië

Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) heeft het Frans kampioenschap tijdrijden gewonnen. In Groot-Brittannië was Alex Dowsett (Katusha Alpecin) de beste.

In La Haye-Fouassière bij Nantes pakte de 23-jarige Thomas zijn eerste Franse titel bij temperaturen boven de 40 graden. Hij haalde het met 3 seconden van Stéphane Rossetto (Cofidis) en 41 seconden van Julien Antomarchi (Natura4Ever).

De Britse tijdrijders moesten naar Norfolk, en daar haalde Dowsett het met 6 seconden van John Archibald (Ribble) en 27 seconden van Steve Cummings (Dimension Data).

Valverde verlengt contract met 2 seizoenen bij Movistar

Alejandro Valverde heeft op een persconferentie in Murcia bekendgemaakt twee jaar langer aan boord te blijven bij Movistar. De regerend wereldkampioen zet op dat moment, eind 2021, een punt achter zijn carrière. Hij zal dan 41 jaar zijn. Ook nadien blijft hij in een andere functie verbonden aan het team van manager Eusebio Unzue. Zijn tweede contract loopt tot eind 2024.

“Ik ben heel blij met deze contractverlenging”, reageerde Valverde. “Iedereen weet dat Movistar thuis is voor mij. Ik heb me bij deze ploeg altijd geliefd en gerespecteerd gevoeld. Ik ben dan ook heel blij te kunnen blijven. Het geeft me rust en vertrouwen zodat ik kan blijven werken aan de toekomst. Ik zal opnieuw strijden voor zeges - zoveel als mogelijk - en mijn teammaats helpen bij hun zoektocht naar succes.”

De 39-jarige Valverde rijdt al sinds 2005 voor het Spaanse WorldTour-team. Dat kende door de jaren heen enkele naamwijzigingen, gaande van Illes Balears (2005) tot Caisse d’Epargne (2006-2010) tot het huidige Movistar (vanaf 2011). Voordien reed Valverde drie seizoenen voor Kelme.

De Murciaan vulde vorig najaar op het WK in Innsbrück één van de laatste gaatjes op in zijn indrukwekkend palmares. Behalve zijn wereldtitel won Valverde ook vier keer Luik-Bastenaken-Luik, vijfmaal de Waalse Pijl, twee keer de Clasica San Sebastian en éénmaal de Vuelta. Hij won ook vier Touretappes, twaalf ritten in de Vuelta en één etappe in de Giro.

Dit voorjaar verliep stroever dan ooit voor El Imbatido. Valverde kon nog maar drie maal winnen, één etappe in de UAE Tour in februari en twee ritten vorige week in de Route d’Occitanie. In zijn geliefde Ardennenklassiekers was een elfde plaats in de Waalse Pijl zijn beste prestatie, in Luik-Bastenaken-Luik gaf hij op. Vervolgens miste hij de Giro door een vochtophoping in zijn heiligbeen. Volgende week zaterdag start hij in Brussel aan zijn twaalfde Tour de France.

🚀🌈 @alejanvalverde confirma en una rueda de prensa celebrada hoy jueves en Murcia que seguirá “2 años como ciclista de Movistar Team y 3 más con la estructura de Eusebio (Unzué). Enseñar a los jóvenes, ayudando al equipo en cualquier faceta y aportando lo que sé”. #Bala2021 pic.twitter.com/dVm33hOxZG Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Giro-organisatie maakt parcours van openingsetappes in Hongarije bekend

Midden april maakte de Giro-organisatie bekend volgend jaar te zullen starten in Boedapest. Vandaag werden de precieze details van de drie ritten op Hongaarse bodem uit de doeken gedaan.

De eerste twee ritten zullen starten op het bekende Heldenplein in Boedapest, dat deel uitmaakt van het Unesco-erfgoed. De aankomst van de openingstijdrit (van 9,5 km) zal liggen voor de Burcht van Boeda, na 1500 meter vals plat omhoog (4%).

De tweede rit (193 km), over een vlak parcours, zal eindigen in Györ, de grootste stad in het noordoosten van het land. De derde etappe ten slotte, opnieuw een vlakke rit, gaat over 197 km tussen Székesfehérvár en Nagykanizsa.

Hongarije ontving nooit eerder een start van een Grote Ronde. Het wordt voor de Giro de veertiende keer dat het buiten Italië uit haar startblokken schiet. België was al twee keer gastheer voor de Grande Partenza, in 1973 (met Verviers) en 2006 (met Seraing). Vorig jaar begon de rittenkoers in het Israëlische Jeruzalem.

Hungary hosts the Grande Partenza of the #Giro d’Italia 103.| Protagonista della Grande Partenza del #Giro d’Italia 103 è l’Ungheria. | Hungría es la protagonista de la Grande Partenza del #Giro d'Italia 103. | La Hongrie accueille la Grande Partenza du #Giro d'Italia 103. pic.twitter.com/gpj013U7QU Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Vier jaar schorsing voor Preidler en Denifl

De internationale wielerunie UCI heeft nog eens twee renners geschorst die betrokken zijn bij de bloeddopingzaak Operation Aderlass. Het gaat om de Oostenrijkers Stefan Denifl en Georg Preidler. Zij bekenden eerder al klant te zijn geweest van de omstreden sportarts Mark Schmidt.

De UCI gaat met de schorsingen mee in het besluit van de Oostenrijkse antidopingorganisatie ÖADR, die oordeelde dat Preidler en Denifl de antidopingregels hebben geschonden. Beide wielrenners zijn voor vier jaar geschorst, van 5 maart 2019 tot 4 maart 2023. Preidler en Denifl kunnen nog in beroep bij sporttribunaal CAS.

Eerder schorste de UCI al de Italiaan Alessandro Petacchi, de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic en de Kroaat Kristijan Durasek.

Schmidt is de spil in het dopingschandaal dat eind februari uitbrak rond de WK noordse ski in Oostenrijk. De arts coördineerde vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies. Tenminste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten zijn verdacht in het onderzoek.

Philipsen debuteert op zijn 21ste in Tour, geen Gaviria bij UAE Emirates

Jasper Philipsen mag op zijn 21ste debuteren in de Ronde van Frankrijk. Het sprinttalent, begin dit seizoen ritwinnaar in de Tour Down Under, is opgenomen in de selectie van UAE Team Emirates. “Een woord: opgewonden. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen. Het is een droom deel uit te maken van deze ploeg in de Tour. Ik zal alles geven om de ploeg te helpen de doelen te realiseren”, schrijft Philipsen in een reactie op Twitter.

Philipsen zal alvast niet moeten knechten voor Fernando Gaviria. De Colombiaanse rassprinter won in de voorbije Giro nog een rit, maar stapte in de zevende etappe af met kniepijn. Hij maakt geen deel uit van de selectie. Vorig jaar was Gaviria in het shirt van Quick.Step goed voor twee ritzeges in de Tour. De Ier Daniel Martin werd vorig jaar achtste en won ook al twee ritten in ‘La Grande Boucle’. Martin gaat opnieuw voor een goed klassement. Hij kan onder meer rekenen op de steun van de Colombiaan Sergio Henao (twaalfde in de Tour 2016) en de Italiaan Fabio Aru, ex-eindwinnaar van de Vuelta en vijfde in de Tour van 2017. Na flink wat blessureleed richt Aru zich in Frankrijk niet op het klassement.

De Noorse krachtpatser Alexander Kristoff gaat net als in 2018 (1) en 2014 (2) voor ritwinst. Hij krijgt zijn landgenoten Sven Erik Bystrom en Vegard Stake Laengen naast zich. De Portugees en ex-wereldkampioen Rui Costa, ook drievoudig ritwinnaar in de Tour (2011 en 2013), vervolledigt de selectie. De Tour begint op 6 juli in Brussel.