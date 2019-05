KOERS KORT (27/5). Wiggins: “Team Sky heeft wielrennen ontmenselijkt” - Deceuninck-Quick.Step langer in zee met Specialized Redactie

27 mei 2019

19u31

Bron: Belga 4

Wiggins: “Team Sky heeft wielrennen ontmenselijkt”

“De onverschrokken dominantie van Team Sky heeft het wielrennen ontmenselijkt.” Dat zegt Sir Bradley Wiggins vandaag in zijn podcast. “Het is ook daarom dat ik zo geniet van deze Giro, die zo veel meer emoties teweeg brengt. Al ben ik niet hypocriet, ik heb ook geprofiteerd van de werkwijze van Team Sky. Maar je merkt het pas wanneer je uit die bubbel van de ploeg bent gestapt”, aldus de Brit over wat intussen Team Ineos is geworden.

“Ik heb zo genoten van de etappe zondag, met de ritzege van Cataldo e de aanval van Nibali. Dat is gepassioneerd koersen. Passie waaraan het de sport in grote rondes ontbrak. (...) Het is verfrissend om eens een grote ronde te zien die niet door hen wordt gedomineerd. Je leeft mee met de emoties van een Nibali. Om zo’n dingen draait het in de Giro”, besloot Wiggo.

Deceuninck-Quick.Step blijft de komende twee jaar op Specialized fietsen

Deceuninck-Quick.Step en Specialized gaan langer met elkaar in zee. De ploeg van Patrick Lefevere rijdt sinds 2012 op de fietsen van de Amerikaanse constructeur, dat contract is vandaag met 2 jaar verlengd. Lefevere ging de voorbije dagen in de hoofdkwartieren van Specialized gaan onderhandelen. Normaal stonden de gesprekken al eerder op het programma, maar Lefevere moest de afspraak verzetten wegens ziekte. In Californië werd een nieuwe deal gesloten met het fietsmerk dat ook levert aan de Bora-Hansgrohe-ploeg van Peter Sagan.

“We zijn blij dat we mogen aankondigen dat we twee jaar langer met Specialized zullen rijden", vertelde Lefevere in een persbericht. “Onze ploeg en Specialized hebben een lange en mooie geschiedenis samen. Een fietsmerk dat luistert naar onze renners en materiaal maakt die past bij de noden van onze renners is één van de sleutels achter ons succes. Ik twijfel er niet over dat we op de beste fietsen ter wereld rijden.”

We are very happy to announce that Deceuninck - Quick-Step - the No1 team in the world - has renewed its agreement with @iamspecialized, whose bikes and equipment our riders will use in the biggest races in the world: https://t.co/lAhkp4k5Cm pic.twitter.com/XNOwtkieNN Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Evenepoel in selectie voor Ronde van Noorwegen

Remco Evenepoel maakt deel uit van de zeskoppige selectie waarmee Deceuninck-Quick.Step zal deelnemen aan de Ronde van Noorwegen, die morgen begint en zondag (2 juni) eindigt.

Naast de 19-jarige juniorenwereldkampioen (op de weg en tegen de klok) bestaat het team uit Tim Declercq, Yves Lampaert, de Colombiaan Alvaro Hodeg, de Italiaan Davide Martinelli en de Tsjech Petr Vakoc. Behalve Declercq waren de andere vijf vorige week aan de slag in de Hammer Series in Stavanger. Zaterdag wonnen ze er de sprintkoers.

De negende Ronde van Noorwegen serveert een afwisselend parcours. Sportdirecteur Tom Steels verwacht "geen gemakkelijke wedstrijd" maar, zegt hij, "de jongens zijn gemotiveerd en zullen kansen krijgen". "We brengen een mix van jeugd en ervaring waardoor we meerdere troeven in handen hebben, van koersen voor een sprint tot kiezen voor de aanval. We willen elke kans grijpen en een stevig gevecht leveren.”

Silvan Dillier breekt sleutelbeen bij val op training

De Zwitser Silvan Dillier, ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R La Mondiale, heeft maandag bij een val op training zijn linkersleutelbeen gebroken. Dillier was, samen met de Tourploeg en kopman Romain Bardet, op stage in het gebied van de Sierra Nevada.

Het team was al sinds 18 mei in Andalusië op trainingskamp. AG2R maakte bekend dat Dillier morgen een operatie zal ondergaan. Zijn periode van onbeschikbaarheid werd niet meegedeeld. De 28-jarige Dillier verraste vorig jaar door tweede te worden in Parijs-Roubaix. Hij won verder al een Zwitserse titel op de weg (2017) en in het tijdrijden (2016). Met BMC werd hij ook twee keer wereldkampioen ploegentijdrit.