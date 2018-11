KOERS KORT (26/11). Valverde start in Dwars door Vlaanderen, krijgt hij gezelschap van Van der Poel? Redactie

26 november 2018

12u46 2

Kruisberg verdwijnt in Dwars door Vlaanderen, Nieuwe Kwaremont nieuw in parcours

Op woensdag 3 april 2019 vindt tussen Roeselare en Waregem de 74ste Dwars door Vlaanderen (WorldTour) plaats. Vandaag werd in aankomstplaats Waregem het parcours voorgesteld. In vergelijking met dit jaar verdwijnt de Kruisberg en zijn de Nieuwe Kwaremont en de Berg Ten Houte nieuw.

“Aan het parcours is niet zoveel gewijzigd. Wel hebben we nu de Berg Ten Houte als zevende van in totaal elf hellingen opgenomen. Een fikse kuitenbijter die bij het grote publiek niet echt bekend is”, legt organisator Carlo Lambrecht uit. “Qua wedstrijdkilometers zitten we aan bijna hetzelfde aantal als dit jaar. We draaien ook nu na zowat 180 kilometer af naar de Verbindingsweg in Waregem waar wij de opvolger van Yves Lampaert zullen kennen.”

Lampaert won de twee laatste edities van Dwars door Vlaanderen en tekende vandaag ook present op de voorstelling. “Die Berg Ten Houte ziet er een stevige brok uit. Hij komt na de Taaienberg. Misschien ligt daar wel de aanzet van de finale”, stelde de Belgisch kampioen. “Natuurlijk ga ik voor drie op een rij en wil ik winnen. Die koers ligt me wonderwel goed.”

De vrouwen rijden hun Dwars door Vlaanderen op dezelfde dag als de mannen. Zij starten in Tielt. “Van daaruit gaat het richting Desselgem om daarna de eerste helling van de dag, de Kluisberg aan te doen”, zegt ex-renster Lieselot Decroix. “De tweede beklimming is die van de Knokteberg, gevolgd door de Hotond, Tiegemberg en Nokereberg. Wij komen aan 118 kilometer. De wedstrijd is op zich niet super zwaar maar doet hoeft ook niet gezien onze koers (categorie WE1.1) tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen ligt, twee WorldTourkoersen.”

De hellingen bij de mannen:

Nieuwe Kwaremont, Kluisberg, Knokteberg, Kortekeer, Steenbeekdries, Taaienberg, Berg Ten Houte, Knokteberg, Vossenhol, Holstraat, Nokereberg

Wereldkampioen Valverde start in Dwars door Vlaanderen, organisatie lonkt ook naar Van Aert en Van der Poel

Wereldkampioen Alejandro Valverde wordt op woensdag 3 april 2019 een van de blikvangers in Dwars door Vlaanderen (WorldTour). De Spanjaard start enkele dagen later ook in de Ronde van Vlaanderen (7 april). “Na de Ronde van Catalonië zakt Alejandro Valverde af naar onze koers om daarna nog onder andere de Ronde van Vlaanderen te rijden en de Amstel Gold Race. Natuurlijk zijn we blij de wereldkampioen in zijn eerste Belgische koers te mogen ontvangen”, vertelde organisator Carlo Lambrecht maandag bij de voorstelling van het parcours voor 2019 in Waregem.

“Alle WorldTourteams starten bij ons. Wij hebben dus nog zeven wildcards die we kunnen uitreiken. Mathieu van der Poel gaf al te kennen dat hij wil starten. Als zo iemand dat zegt, hou je de deur natuurlijk open. Ook zouden we graag Wout van Aert aan de start hebben”, onderstreept Lambrecht. “Maar we moeten eerst nagaan wie er allemaal geïnteresseerd is. Nu we het label WorldTour hebben, komen de ploegen hier maar wat graag aan de start.”