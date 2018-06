KOERS KORT 26/06. Quick.Step Floors en Wanty-Groupe Gobert met elk drie Belgen naar Tour, Backaert blijft thuis Redactie

12u16 8 Wielrennen Quick.Step Floors levert een sterk achttal af voor de komende Ronde van Frankrijk. Drie landgenoten in de selectie: Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Tim Declercq.

De drie Belgen worden vergezeld door Niki Terpstra, Bob Jungels, Julian Alaphilippe, Maximiliano Richeze en Fernando Gaviria. "Wij hebben een perfect uitgebalanceerde ploeg met jonge renners en meer ervaren wegkapiteins. Allemaal beschikken ze op de fiets over wereldklasse", zegt sportdirecteur Tom Steels.

Voor de 27-jarige Lampaert, die zondag in Binche Belgisch kampioen werd voor Gilbert, wordt het zijn eerste Ronde van Frankrijk. Hij reed wel al twee keer de Vuelta en won er vorig jaar zelfs een etappe. Gilbert staat voor zijn negende Tour. In zijn wonderjaar 2011 won 'Phil' de eerste etappe en mocht toen ook het geel aantrekken. Tim Declercq neemt net als Lampaert voor het eerst deel aan de Tour.

Quick.Step wil in de massasprinten scoren met Gaviria. De Colombiaan maakt voor het eerst zijn opwachting in La Grande Boucle, maar won vorig jaar bij zijn debuut in de Giro ook al meteen vier ritten en de puntentrui. "Hij heeft iedereen toen verbaasd maar de Tour is nog een ander niveau. Richeze wordt heel belangrijk voor hem", benadrukt Steels.

Alaphille en Jungels mogen bij hun tweede Tourdeelname hun kans gaan in het algemene klassement, Gilbert en Terpstra (de laureaat van de Ronde van Vlaanderen) zijn volgens Steels "ervaren kampioenen en winnaars" op wie de ploeg zal steunen in de vlakke ritten, de ploegentijdrit en op de kasseien.

Sagan kent zijn ploegmakkers voor de Tour

Wereldkampioen Peter Sagan kent zijn zeven ploegmakkers bij BORA-hansgrohe voor de Ronde van Frankrijk (7-29 juli). De Slovaak mikt op zijn zesde groene trui in de Tour. Hij won ook al acht ritten. Vorig jaar werd hij in de derde etappe van de Tour uitgesloten, nadat hij met zijn elleboog Mark Cavendish ten val zou hebben gebracht.

Sagan mag bij de Grand Départ in Noirmoutier rekenen op het gezelschap van de Duitser Marcus Burghardt, de Italiaan Daniel Oss, de Oostenrijkers Gregor Mühlberger en Lukas Pöstlberger en de Polen Rafal Majka, Maciej Bodnar en Pawel Poljanski.

Naast Sagan zal Rafal Majka ongetwijfeld zijn gang mogen gaan in het hooggebergte. De 28-jarige Pool was in het verleden goed voor twee eindoverwinningen in het bergklassement (2014 en 2016) en drie etappezeges.

Olympisch- en wereldkampioene Vogel raakt zwaar gewond bij ongeval

De Duitse baanwielrenster Kristina Vogel is bij een trainingsongeval zwaargewond geraakt. De olympisch- en twaalfvoudig wereldkampioene uit Erfurt kwam in botsing met een andere wielrenner. De Duitse wielerbond BDR meldt dat de 27-jarige Vogel per vliegtuig naar Berlijn werd overgebracht, waar ze een operatie moet ondergaan.

Vogel, olympisch kampioene teamsprint op de Spelen in 2012 en individuele sprint in 2016, veroverde eerder dit jaar op het WK in Apeldoorn haar vierde wereldtitel op het onderdeel sprint. Ze is in de individuele sprint een concurrente van wereldkampioene keirin, Nicky Degrendele.

Lotto-Soudal verkent kasseirit Tour

Op zondag 15 juli staat de negende etappe van de Tour de France op het programma. Die dag moet het peloton op weg naar Roubaix vijftien kasseistroken bolwerken, goed voor 22 kilometer dokkeren op de stenen van de ‘Hel van het Noorden’. Een rit die angst inboezemt.

De troepen van Lotto-Soudal gingen gisteren op verkenning. “De eerste kasseistroken waren nieuw voor mij, maar de andere kende ik reeds van in Parijs-Roubaix”, luidt het bij Jens Keukeleire. “Toch vind ik het belangrijk om ook die stroken te verkennen. Het is leerrijk om de aanloop naar de verschillende kasseistroken eens van dichterbij te bekijken.”

“Het parcours valt toch iets anders uit dan tijdens het voorjaar. De belangrijkste reden is volgens mij het gras dat tussen de kasseien groeit. Daardoor steken de stenen iets minder uit en is het iets gemakkelijker om erover te rijden”, vervolgt Keukeleire. “Het zal toch een erg lastige etappe worden. Het wordt al meteen belangrijk om goed gepositioneerd te zitten vanaf de eerste strook.”

Degand, Dupont en Van Keirsbulck starten voor Wanty-Groupe Gobert in Tour

Wanty-Groupe Gobert neemt met Thomas Degand, Timothy Dupont en Guillaume Van Keirsbulck drie Belgen op in zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk. Frederik Backaert mag niet mee.

Degand was net als de Fransen Guillaume Martin en Yoann Offredo, de Nederlander Marco Minnaard en de Italiaan Andrea Pasqualon al zeker van een selectie. Hun namen werden door de Belgische procontinentale wielerploeg op 18 juni reeds vrijgegeven.

Met debutant Dupont, Van Keirsbulck en de Nieuw-Zeelander Dion Smith is de achtkoppige selectie nu definitief.

"De selectie van de drie laatste renners was niet makkelijk. Maar in de acht vlakke etappes willen we een pure sprinter opstellen. Daarvoor heeft Timothy Dupont het ideale profiel. We hopen dat hij kan wedijveren met de snelle mannen", zegt teammanager Jean-François Bourlart. "Vorig jaar haalden we in drie etappes het dagklassement van de ploegen binnen, en ook daarin zal Dupont in de eerste week een belangrijke rol spelen."

Van Keirsbulck moet in de Tour werken voor kopman Guillaume Martin. "Hij zal in de openingsweek een belangrijke rol spelen in het collectief rond Guillaume Martin. Hij zal Martin moeten bijstaan tot in Roubaix, en de ervaring van Van Keirsbulck in waaiers en op kasseien is een pluspunt voor onze Franse klimmer. We hopen hem ook een keer of twee in de ontsnapping te sturen, zoals vorig jaar", aldus Bourlart.

"De keuze was zeer moeilijk, en ik hoop dat we ons niet vergist hebben", vult ploegleider Hilaire Van der Schueren aan. "We moesten een evenwicht zoeken in onze selectie, rekening houdend met de bergetappes, maar ook met de vlakke etappes in de eerste week en de ploegentijdrit. Ik geloof dat Timothy Dupont capabel is om top 5 te sprinten. Van Van Keirsbulck verwacht ik sterk werk in dienst van Martin, zowel in de ploegentijdrit als op de kasseien. De vorm van Smith is in stijgende lijn. Hij is in staat om mooie dingen te laten zien."

