KOERS KORT 25/07. Coquard sprint naar zege in GP Cerami - Deceuninck-Quick.Step bezet volledig podium in Adriatica Ionica Race

Belgisch kampioen Merlier in wegritselectie, Campenaerts verdedigt tijdrittitel

De Koninklijke Belgische Wielerbond (KBWB) heeft de selecties voor het EK wielrennen in het Nederlandse Alkmaar (7-11 augustus) bekendgemaakt. Voor de weg rekent bondscoach Rik Verbrugghe op de snelle benen van Belgisch kampioen Tim Merlier en Jasper Philipsen. Titelverdediger Victor Campenaerts en Yves Lampaert werken de tijdrit af.

Op de technische lokale rondjes van de wegrit (172,6 km) in Alkmaar zullen op 11 augustus behalve Merlier en Philipsen ook snelle mannen als Jens Keukeleire, Edward Theuns en Jonas Rickaert aan de start komen. Yves Lampaert, Lawrence Naesen en Otto Vergaerde vervolledigen de achtkoppige selectie. Jens Debusschere en Laurens De Vreese moeten als reserven klaarstaan.

Lampaert rijdt behalve de wegrit ook de tijdrit van 22,4 kilometer op 8 augustus. Daarin eindigde de West-Vlaming vorig jaar in Glasgow net naast het podium. Alle ogen zullen echter gericht zijn op tweevoudig Europees kampioen Campenaerts, die als een van de topfavorieten aan de start komt. Remco Evenepoel is reserve.

Bij de vrouwen voert Lotte Kopecky de selectie voor de wegrit (115 km) aan. Zij wordt bijgestaan door Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke, Kelly Druyts, Sofie De Vuyst, Kelly Van Den Steen, Kaat Hannes, veldritkampioene Sanne Cant en Calerie Demey. Ann-Sophie Duyck en Julie Van De Velde rijden tegen de klok.

Voor het eerst staat ook de Mixed Team Relay op het programma, een estafettewedstrijd met vrouwelijke en mannelijke renners. Het onderdeel vervangt de ploegentijdrit. De Belgische proefkonijnen zijn Sanne Cant, Sofie De Vuyst, Lotte Kopecky, Thomas De Gendt, Lawrence Naesen en Jonas Rickaert.

Coquard sprint naar de zege in GP Cerami

De Fransman Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels) heeft de 53ste editie van de GP Cerami op zijn naam geschreven. Na een wedstrijd over een hertekend parcours - de wedstrijd werd door de hitte met 50 km ingekort - kwam het na 160 km tussen Saint-Ghislain en Frameries tot de traditionele sprint. Daarin haalde Coquard het van onze landgenoten Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise) en Timothy Dupont (Wanty-Gobert). Op de erelijst volgt hij de Brit Peter Kennaugh op.

Eén, twee en drie voor Deceuninck - Quick.Step in Adriatica Ionica Race

De Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick.Step) heeft de eerste echte etappe van de Italiaanse Adriatica Ionica Race (UCI 2.1) op zijn naam geschreven. Na een gravelrit haalde hij het voor zijn ploegmaats Florian Sénéchal en Philippe Gilbert.

Daags na het inleidende criterium kleurden vijf renners de vlakke aanloop vanuit startplaats Venetië richting het tweede gedeelte met verschillende onverharde stroken. Daarbij de Belg Thimo Willems, maar die zag zijn avontuur met zijn vluchtgezellen vervroegd stranden toen de oorlog losbrak op de Noord-Italiaanse versie van de ‘Strade Bianche’. Deceuninck - Quick.Step bleek de dominante ploeg op de gravelstroken, waar ook Sep Vanmarcke zich nochtans niet onbetuigd liet. In de straten van aankomstplaats Grado werd het na bijna 190 km koers een sprint van twintig renners, waarbij de ploeg van Patrick Lefevere dus het hele podium bezette. De jonge Belg Jordi Warlop finishte als negende.

Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles krijgen laatste wildcards BinckBank Tour

Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles vervolledigen het deelnemersveld van de BinckBank Tour (WT), die plaatsvindt van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus. Eerder al kregen Sport Vlaanderen-Baloise, Roompot-Charles en Total-Direct Energie startrecht naast de 18 WorldTour-teams.

Ondertussen geraakte de voorlopige deelnemerslijst al wat ingevuld. Team Jumbo-Visma komt naar Beveren voor de eerste etappe met onder andere Mike Teunissen, drager van de eerste gele trui in de recente Tour de France, Dylan Groenewegen en meesterknecht Laurens De Plus. Ook present bij het Nederlandse team zijn Maarten Wynants en Jos van Emden. Voor Deceuninck-Quick.Step starten onder andere oud-winnaar van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers, in 2013, Zdenek Stybar. Hij brengt Philippe Gilbert en Bob Jungels mee.

Wanty-Gobert kreeg een wildcard en selecteerde alvast Tour-revelatie Xandro Meurisse en ook Frederik Backaert. De laatste wildcard ging naar Wallonie-Bruxelles, waar onder meer Baptiste Planckaert, Kevyn Ista en belofte Lionel Taminiaux dienst van uitmaken. Daarmee zijn alle 23 ploegen die aan de start zullen staan van de BinckBank Tour bekend.

De deelnemende ploegen BinckBank Tour

WorldTeams: Ag2r-La Mondiale (Fra); Astana (Kaz); Bahrain-Merida (Bah); Bora-Hansgrohe (Dui); CCC Team (Pol); Deceuninck-Quick.Step (Bel); EF Education First (VSt); Groupama-FDJ (Fra); Katusha-Alpecin (Zwi); Lotto-Soudal (Bel); Mitchelton-Scott (Aus); Movistar (Spa); Dimension Data (ZAf); Team Jumbo-Visma (Ned); Team Ineos (GBr); Trek-Segafredo (VSt) en UAE Team Emirates (VAE)

Professioneel continentale ploegen: Sport Vlaanderen-Baloise (Bel); Roompot-Charles (Ned); Total-Direct Energie (Fra); Wanty-Gobert (Bel); Wallonie-Bruxelles (Bel).

De ritten

Maandag 12 augustus: Beveren/Hulst (167,7 km)

Dinsdag 13 augustus: Blankenberge/Ardooie (167,9 km)

Woensdag 14 augustus: Aalter/Aalter (166,9 km)

Donderdag 15 augustus: Houffalize/Houffalize (96,2 km)

Vrijdag 16 augustus: Riemst/Venray (184,9 km)

Zaterdag 17 augustus: Den Haag/Den Haag (individuele tijdrit - 8,5 km)

Zondag 18 augustus: Sint-Pieters-Leeuw/Geraardsbergen (178,6 km)

Valls wint na vier jaar zonder succes in Spanje

Rafaël Valls heeft de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika gewonnen. De Spanjaard van Movistar soleerde na 165,7 km naar de zege. Met Jesus del Pino (Vito-Feirense-Pnb) en Juan Antonio Lopez (Euskadi Basque Country-Murias) vervolledigden twee landgenoten het podium.

Movistar domineerde de wedstrijd met start en aankomst in Ordizia, nadat de vroege vlucht met zeven renners werd opgeraapt. Ruben Fernandez schudde enkele stevige versnellingen uit z’n benen op de Alto de Abaltzisketa en dunde het peloton met favorieten uit.

Daarna deed ploegmaat Jaime Castrillo zijn duit in het zakje en lanceerde hij finaal Rafael Valls. Die zette aan op 12 km van het einde en op de top van de Abaltzisketa telde hij 20 seconden bonus op een groepje van vijf. Die slaagden er niet in om terug te komen, mede ook dankzij het werk van ploegmaat Pedrero die enkele aanvallen in de kiem smoorde en dus soleerde Valls naar de zege.

Het was geleden van februari 2015 dat de 32-jarige Valls nog eens mocht juichen. Toen pakte hij het eindklassement in de Ronde van Oman. Hij volgt op de erelijst Robert Power op.

