KOERS KORT 25/05. Remco Evenepoel maakt indruk in Hammers Sprint die Deceuninck wint Redactie

25 mei 2019

20u05

Bron: Belga 0

Deceuninck-Quick Step wint Hammer Sprint in Stavanger

Deceuninck-Quick Step heeft de Hammer Sprint gewonnen van de Hammer Series in het Noorse Stavanger. De Belgische ploeg sprokkelde, na 87,3 kilometer en tien sprints die punten opleverden, 794,3 punten. Sunweb volgde met 738 punten, Lotto Soudal eindigde (356,8 ptn) als achtste. Remco Evenepoel liet zich opmerken met 215,1 punten. Alleen de Tsjech Petr Vakoc (222,8 ptn) deed beter.

Jumbo-Visma, dat vrijdag de Hammer Climb won, gaat in het klassement aan de leiding. Deceuninck-Quick Step volgt als vierde op 1:23, Lotto Soudal als vijfde op 1:46.

De Hammer Sprint is een van de disciplines van de Hammer Series, waar niet de individuele prestaties maar die van de ploeg centraal staan. Zondag is de afsluitende ploegentijdrit ofwel de Hammer Chase.

Fransman Alexandre Geniez slaat in rit twee dubbelslag

De Fransman Alexandre Geniez heeft de tweede rit van de Ronde van de l’Ain (Fra/2.1) gewonnen. Hij is meteen ook leider in het algemene klassement. De renner van AG2R La Mondiale bleef na 123,9 km in een sprint zijn landgenoot Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en zijn Zwitserse teammaat Mathias Frank voor. In het algemene klassement houdt Geniez vier seconden voor op Pinot en zes op Frank. De Ronde van de l’Ain eindigt zondag. Vorig jaar kroonde Arthur Vichot zich tot eindwinnaar.

Italiaanse Elisa Longo Borghini verovert eindzege in Spanje

De Italiaanse Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) heeft de vierde en laatste etappe in Emakumeen Bira (Spa/World Tour) gewonnen. Longo Borghini is meteen ook eindwinnares. Longo Borghini haalde het in de vierde rit, over 155,8 kilomtere rond Oñati, van de Luxemburgse Christine Majerus (Boels - Dolmans). De Amerikaanse Tayler Wiles (Trek-Segafredo) vervolledigde het podium. In het algemene klassement houdt Longo Borghini de Australische Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) op 0:02, die vorig jaar de beste was. De Italiaanse Soraya Paladin (Alé Cipollini) volgt, op 0:07, als derde.

Procontinentaal team Manzana Postobon stapt per direct uit wielersport

De Colombiaanse procontinentale ploeg Manzana Postobon heeft aangekondigd met onmiddellijke ingang uit de wielersport te stappen. Het team werd de afgelopen week door de Internationale Wielerunie (UCI) voorlopig geschorst nadat naar buiten kwam dat renner Juan José Amadar positief had getest op de steroïde boldenone. In april was ook zijn ploegmakker, Wilmar Paredes, al betrapt op gebruik van EPO.

Manzana Postobon werd door de UCI voorlopig geschorst voor een periode van 15 tot 45 dagen, zoals de reglementen voorschrijven bij twee dopinggevallen in twaalf maanden tijd.

De holding achter het team - Corporación Pedaleamos por Colombia - wachtte de tegenanalyses voor haar renners echter niet af en bevestigde in een persbericht de stekker uit het team te trekken. "We hebben als team ethiek en een dopingvrije sport altijd hoog in het vaandel gedragen", getuigde sterke man Alejandro Restrepo. "Gezien de recente ontwikkelingen met dopingzaken rond het team hebben we besloten ons terug te trekken uit nationale en internationale wedstrijden."

Manzana Postobon bestond tien jaar, waarvan sinds 2017 als procontinentaal team. Dit seizoen werd tot dusver slechts twee maal gewonnen, een etappe in de Ronde van Taiwan (Bryan Gomez) en een rit in de Ronde van Asturië (Carlos Quintero).