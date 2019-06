KOERS KORT (24/6). Campenaerts, Van Avermaet en Verbrugghe over Tokio - Stybar verlengt bij Deceuninck-Quick.Step De wielerredactie

24 juni 2019

18u24 24

Campenaerts, Van Avermaet en bondscoach Verbrugghe over Tokio:

Greg Van Avermaet: “Moeilijke combinatie Tour en Olympische Spelen”

Greg Van Avermaet was maandag een van de gasten op de infosessie over de Road to Tokio. “Als uittredend olympisch kampioen wil ik er in Tokio graag opnieuw bij zijn”, zei hij. “Dat spreekt voor zich, maar natuurlijk: het vergt een goede planning en voorbereiding en uiteraard moet ik ook geselecteerd worden.”

Van Avermaet blikte nog even terug op zijn olympisch goud van 2016. “Ik beschouw het nog altijd als de grootste prestatie in mijn carrière”, sprak hij. “De impact was en is nog steeds zeer groot. Het was een parcours dat me eigenlijk niet echt lag, maar alle puzzelstukken vielen die dag in elkaar en ik pakte het goud. Het spreekt voor zich dat ik die Spelen graag nog eens wil beleven en dus wil ik er graag in Tokio weer bij zijn. Het is een event dat slechts om de vier jaar plaatsvindt, het is uniek en speciaal, een droom als topsporter ook.”

Al beseft hij dat het parcours opnieuw niet op zijn maat is met 234 km, tussen de 4.300 en 4.865 hoogtemeters en een steile klim op 30 km van het eind, 6,5 km aan 10,6 procent. “Het is geen parcours dat ik zelf zou uittekenen”, lachte hij. “Het is ‘limiet’, maar dat was Rio ook en daar lukte het wel. Je moet je niet vooraf al gewonnen geven. In Rio waren er drie lastige beklimmingen, nu in Tokio is die ene op het eind echt zwaar. In Rio had je ook nog even een rustpunt in die klim, kon je wat recupereren, dat lijkt in Tokio niet het geval. Nu goed, dat kan je niet veranderen. Zaak is wel dat het om een lange wedstrijd gaat, een koers met een peloton van slechts 130 man en kleine ploegen, dus een wedstrijd die moeilijk te controleren valt. Op het einde schieten dan alleen de kopmannen over en dan maken wij als Belgen zeker een kans. Hoe dan ook, het zal een degelijke planning en voorbereiding vragen om er in topconditie aan de start te staan.”

Benoot wil naar Tokio: “Zou er geen moeite mee hebben om de Tour over te slaan”

Tiesj Benoot was een van de renners die vandaag aanwezig was op de infosessie van Belgian Cycling over The Road to Tokio. De Gentenaar wil graag naar de Spelen en is daartoe zelfs bereid om een jaartje de Tour over te slaan. “Maar dat moet uiteraard allemaal nog besproken worden met de ploeg”, zei hij. “Daarnaast moet ik natuurlijk ook nog geselecteerd worden.”

“Elke atleet droomt van de Olympische Spelen. Het maakt niet uit welke sport je beoefent, het is de ambitie voor iedereen die aan topsport doet. Als wielrenner ben je wel iets minder met die Spelen bezig dan anderen. Ik associeer de Spelen vooral toch met atletiek en zwemmen: het is voor hen de enige kans om wereldwijd te kunnen schitteren, terwijl je als wielrenner meer kansen hebt. Maar ik wil er graag eens bij zijn, zo’n Spelen eens meemaken. In Rio was ik er niet bij, Tokio is een volgende kans en ik hoop van de partij te zijn. Ik wil daar volledig voor gaan. De combinatie voorjaar-Olympische Spelen lijkt me perfect doenbaar.”

Met slechts vijf geselecteerden, onder wie in principe ook twee tijdrijders - of twee moeten er toch minstens de tijdrit rijden na de wegrit - zijn de plaatsjes duur. “Dat besef ik, maar aan de andere kant zijn er nu ook weer niet zoveel renners die goed bergop rijden in België. Ik heb in de Ronde van Zwitserland mezelf verrast en ik denk dat ik wel kans maak om geselecteerd te worden.”

De combinatie Tour-Olympische Spelen lijkt uit den boze. De Tour eindigt volgend jaar op 19 juli, de wegrit in Tokio is op 25 juli. Daartussen is er een vlucht van twaalf uur en er is ook nog het tijdsverschil. In ideale omstandigheden acclimatiseer je op twee weken. “Dat valt nog te bekijken met de ploeg”, zegt hij. “Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad moeilijk om de Tour uit te rijden en naar Tokio te gaan. Ik wil heel graag gaan, ik vind dat je ook met vijf heel gemotiveerde renners naar daar moet trekken en er specifiek naartoe moet werken. Ik moet daartoe niet mijn ganse seizoen opofferen. Ik kan nog perfect een voorjaar rijden en dan toewerken naar die Spelen. Ik zou er geen moeite mee hebben om eens een jaartje de Tour over te slaan. De Tour is geen must: er zijn nog de Giro en de Vuelta. Natuurlijk, de ploeg moet akkoord gaan dat je bij een selectie de Tour niet zal rijden.”

Vereniging van Belgische profwielrenners opgericht

Met de Belgian Professional Cycling Association (BPCA) is een nieuwe vereniging opgericht die de Belgische profwielrenners gaat vertegenwoordigen.

Op zaterdag 29 juni, de dag voor het Belgisch kampioenschap, zullen afgevaardigden van de rennersvakbond CPA de renners tekst en uitleg geven over alle voordelen van de BPCA. De Italiaanse CPA-voorzitter Gianni Bugno nodigt alle Belgische profwielrenners uit op de vergadering die van 14 tot 15u zal doorgaan in Holiday Inn Expo Gent.

“Nadat Sporta opstapte, hebben wij actie ondernomen om de vertegenwoordiging van de Belgische profwielrenners in CPA te waarborgen en een sterke en onafhankelijke vereniging op te starten in het land”, verklaart Bugno. “Ex-profrenner Staf Scheirlinckx verricht schitterend werk om dit doel te verwezenlijken. Staf heeft al voor ons gewerkt als afgevaardigde voor het protocol bij extreme weersomstandigheden (Extreme Weather Conditions protocol) bij meerdere wedstrijden en hij heeft verschillende renners geholpen met uiteenlopende problemen. Hij zet zich volop in voor het welzijn van zijn collega’s en landgenoten.”

“De vergadering wordt een eerste stap voor de oprichting van de vereniging van Belgische profwielrenners”, zo klinkt het verder. “De nationale verenigingen die in CPA zetelen, zijn van fundamenteel belang om de activiteit op nationaal niveau uit te bouwen en dicht bij de renners te staan. Een sterke vertegenwoordiger hebben die de vergaderingen van de internationale vereniging bijwoont en optreedt als woordvoerder voor de profrenners in het land, is voor CPA van essentieel belang om zich te laten gelden tegenover de UCI, de ploegen, de organisatoren en andere belanghebbenden en dit voor alles dat met het internationale wielrennen te maken heeft.”

Momenteel wordt ook werk gemaakt van nieuwe verenigingen in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Polen en Duitsland.

André Greipel maakt zich op voor negende Tour-deelname

André Greipel zal op 6 juli in Brussel voor de negende keer aan de start verschijnen van de Ronde van Frankrijk. De 36-jarige Duitser is geselecteerd door zijn team Arkéa Samsic.

Het Franse procontinentale team wordt aangevoerd door Greipel en de Fransman Warren Barguil, die in 2017 de bolletjestrui veroverde in de Tour. Verder werden met de Fransen Maxime Bouet, Anthony Delaplace, Elie Gesbert en Florian Vachon nog vier renners aangeduid. De twee overblijvende plaatsen worden ingevuld na de nationale kampioenschappen van komend weekend.

Greipel rijdt sinds dit jaar voor Arkéa Samsic, na tien jaar bij de Lotto-ploeg. In zijn carrière won hij al elf ritten in de Tour. De laatste dateert van 2016, toen zegevierde hij in de slotetappe op de Champs-Elysées.

⭐️Our six first riders for the Tour de France ⭐️



➡️Warren Barguil

➡️André Greipel

➡️Maxime Bouet

➡️Anthony Delaplace

➡️Elie Gesbert

➡️Florian Vachon



The names of the 7th and 8th riders will be unveiled after the national championships#TDF2019 pic.twitter.com/OizGwXZ6rV Team Arkéa Samsic(@ Arkea_Samsic) link

Stybar verlengt bij Deceuninck-Quick.Step

Zdenek Stybar (33) blijft bij Deceuninck-Quick.Step. Dat heeft de Tsjech via een videoboodschap zopas bekend gemaakt. Stybar koerst sinds 2011 bij het team van Patrick Lefevere en verlengt met twee jaar. “Dit betekent veel voor mij”, aldus Stybar. “Ik heb een geweldige relatie met iedereen binnen het team en ben blij dat ze altijd in mij geloofd hebben. Het is een tweede familie. Ik hoop dat dit de twee beste jaren van mijn carrière zullen worden. Ik ben heel blij dat ik een decennium - een derde van mijn leven - bij het team zal koersen.”

Stybar boekte al 17 zeges bij Quick.Step. In 2015 won hij Strade Bianche, datzelfde jaar triomfeerde hij ook in een etappe in de Ronde van Frankrijk. Twee jaar eerder pakte hij een ritzege in de Vuelta. In het veldrijden kroonde hij zich drie keer tot wereldkampioen.

“Zdenek aan boord houden, betekent veel voor ons”, vertelt CEO Lefevere. “Hij is één van onze ervaren renners. Hij kan alles aan, zijn bijdrage kan je merken in veel van de resultaten van onze ploeg doorheen het seizoen. Hij is een winnaar en heeft het instinct en de kennis om zeges te boeken. Hij is niet te beroerd om dat te delen met onze jongere renners. Zijn onbaatzuchtige werk voor anderen is enorm. Zo’n houding waarderen we.”

Uniek: drie Belgische tijdritzeges in één WorldTourseizoen

De Belgen schrijven alweer een stukje wielergeschiedenis. Voor het eerst sinds het ontstaan van de UCI WorldTour (voorheen ProTour) in 2000 winnen ze een tijdrit in drie verschillende rittenkoersen op het hoogste competitieniveau. Victor Campenaerts (Tirreno-Adriatico) en Wout van Aert (Dauphiné) gingen Yves Lampaert (Ronde van Zwitserland) vooraf. (JDK)

Team Lefevere op recordschema 2018

De Zwitserse tijdritzege van Yves Lampaert was voor Deceuninck-Quick.Step de 41ste (UCI-)overwinning van het seizoen. Daarmee gaat het team van Patrick Lefevere ruim aan de leiding in de internationale zegestand (Astana is tweede met 30) en ligt het perfect op het recordschema van 2018. ‘Hofleverancier’ dit jaar is voorlopig Julian Alaphilippe met tien zeges. De 41 zeges werden behaald door 13 verschillende renners. Dat is één meer dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. Quick.Step strandde eind 2018 uiteindelijk op 73. (JDK)

Viviani in afrondende fase met Cofidis

Volgens onze bronnen zijn de Italiaanse kampioen Elia Viviani en zijn spurtloods Fabio Sabatini (Deceuninck-Quick.Step) in de afrondende transferfase beland met Cofidis. Viviani gaf in Zwitserland zelf aan eventueel nog te willen wachten tot na de Tour. Maar zijn handtekening wordt nu toch verwacht vóór de Grand Départ op 6 juli.

Philippe Gilbert heeft de Franse piste inmiddels verlaten. Het procontinentale team had slechts een contract voor één seizoen voor hem veil. Cofidis gaat wél vol voor Guillaume Martin, de 26-jarige Franse klimmer van Wanty-Gobert. Martins contract loopt eind dit seizoen af. Daarin staat wel gestipuleerd dat hij de ploeg enkel mag verlaten voor een WorldTourformatie én een hoger bod dan dat van zijn huidige team. Met zijn nieuwe aanwinsten wil Cofidis in 2020 de toegangspoort tot de WorldTour openbeuken. (JDK)