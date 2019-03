KOERS KORT (24/3). Geen Giro voor Aru door vernauwing in heupslagader - Campenaerts slaapt op 2.400 meter hoogte



Redactie

24 maart 2019

20u20

Bron: Belga 0

Uit onderzoek is gebleken dat Fabio Aru (UAE Team Emirates) een vernauwing aan de heupslagader van het linkerbeen heeft. De Italiaan moet daarvoor onder het mes en zal drie à vier maanden buiten strijd zijn.

De 28-jarige Aru presteert al een tijdlang onder zijn gebruikelijke niveau en nu is de oorzaak daarvan aan het licht gekomen. De vernauwing zorgt ervoor dat er bij hoge inspanning een slechte doorbloeding is in het linkerbeen, een vrij zeldzame aandoening die professionele wielrenners echter wel kunnen oplopen door hun positie op de fiets. “Een van de komende dagen zal Fabio geopereerd worden”, verklaarde teamarts Jeroen Swart. “Nadien moet hij een maand rusten, pas over drie à vier maanden kan er een terugkeer in het peloton volgen.”

Door de ingreep moet Aru een streep maken over de Giro in eigen land. “Aan de ene kant ben ik wel blij dat ze het probleem gevonden hebben, maar dit betekent ook wel dat ik de Giro moet missen”, vertelde Aru. “We hopen echt dat dit het laatste hoofdstuk is van een moeilijke periode.”

Campenaerts slaapt op hoogte van 2.400 meter

In de aanloop naar de werelduurrecordpoging geeft Lotto Soudal twee keer per week een inkijk in de voorbereiding van Victor Campenaerts. “De eerste twee dagen na mijn terugkeer van Tirreno – Adriatico stonden in het teken van recuperatie. Ik probeer van mijn kort verblijf in België ook gebruik te maken om nog even af te spreken met vrienden. Zo ging ik dinsdag langs bij onze sponsor The Foodmaker in Antwerpen voor een lichte lunch en ging ik zaterdag iets eten met mijn vriendin Fanny en mijn moeder. Ik ben immers twee maanden in Namibië geweest, binnenkort een maand in Mexico en in mei een maand in de Giro, met tussendoor nog Tirreno en de Ronde van Romandië. Mijn sociale contacten staan bijgevolg op een heel laag pitje. En het is ook plezant om eens niet over wielrennen te praten. Op vrijdag heb ik op een hoogte van 2.400 meter geslapen en vanavond doe ik dat opnieuw.”

“Op vrijdag stond een pistetest in Roubaix op het programma. Aan mijn prachtige Ridley hebben we niks meer gewijzigd. De grootste vernieuwing is de ‘basebar’, het stuur waarmee ik mij tijdens de eerste ronde op gang trek om op kruissnelheid te komen. Een normale basebar is 40 centimeter breed, die van mij is slechts 34 centimeter, uiteraard omdat de basebar in de ruim 200 volgende ronden niet meer gebruikt wordt en dus best zo klein, licht en aerodynamisch mogelijk is. Maar die test was een succes. Daarnaast hebben we vooral aandacht besteed aan de houding van mijn hoofd. Door met mijn hoofd volledig naar beneden te kijken kan ik nog enkele procenten winnen, maar dan moet ik de piste natuurlijk heel goed kennen. Enkel op de plaats waar Kevin De Weert zal staan met de tablet, moet ik mijn hoofd heel even optillen om te zien wat mijn rondetijd is.”

Bastianelli ondanks niet-deelname in Trofeo Alfredo Binda nog steeds WorldTour-leidster

Na de Italiaanse eendagswedstrijd Trofeo Alfredo Binda, de derde manche van de WorldTour voor vrouwen die zondag werd verreden, blijft de Italiaanse Marta Bastianelli aan de leiding in de tussenstand. Opvallend, want ze kwam niet aan de start.

Bastianelli veroverde na een vierde plek in de Strade Bianche de paarse leiderstrui van de WorldTour door in Nederland de Ronde van Drenthe te winnen. Een week later kwam de 31-jarige Europese kampioene van Team Virtu niet aan de start van de derde manche in haar thuisland.

Door dagwinst komt de Nederlandse Marianne Vos (CCC-Liv) nu wel erg dicht opzetten bij de leidersplaats. Ze stijgt van acht naar twee en totaliseert nu 290 punten, tien minder dan Bastianelli. Wereldkampioene Chantal Blaak (Boels Dolmans) is derde met 215 punten. Lotte Kopecky (85 ptn) is veertiende.

De drie volgende manches van de WorldTour voor vrouwen worden in Vlaanderen afgewerkt: de Driedaagse Brugge-De Panne (28/3), Gent-Wevelgem (31/3) en de Ronde van Vlaanderen (7/4). In totaal zijn er 23 manches.