KOERS KORT (24/2). E3 pakt uit met safety totems - Wellens: "Het is vechten om niet ziek te worden"

24 februari 2020

E3 BinckBank Classic zet nog meer in op veiligheid

Naast de vorig jaar geïntroduceerde stootkussens uit kunststof worden in de E3 BinckBank Classic nu ook 30 à 40 ‘Safety Totems’ geplaatst op de meest kritieke/gevaarlijke plekken op het parcours. Extra grote stootkussens uit kunststof, 2m40 groot en 1m20 breed, die boven alles en iedereen uitsteken, waarschuwen het peloton door middel van licht- en waarschuwingssignalen voor naderende obstakels. Zij vervangen op die plekken signaalgevers die in complexe situaties lijf en leden riskeren.

Alaphilippe speerpunt in Ardeche en Drôme Classic

Terwijl het merendeel van het peloton zich focust op het openingsweekend van de Vlaamse klassiekers, staan dit weekend ook de Ardèche Classic (zaterdag) en de Drôme Classic (zondag) op het programma.

Deceuninck - Quick-Step vaardigt voor het Vlaamse openingsweekend o.a. Stybar, Lampaert, Jungels en Asgreen af, maar ook in Frankrijk zullen dit weekend enkele mooie namen aan de start staan. De speerpunt voor deze tweedaagse is de Fransman Julian Alaphilippe. Hij krijgt de steun van één Belg: z’n maatje Dries Devenyns. Ook João Almeida, die sterk presteerde in Algarve, is van de partij.

Voor Alaphilippe worden het zijn eerste wedstrijden op Europese bodem. Eerder deze maand reed de ex-winnaar van o.a. Milaan-Sanremo en Waalse Pijl de rondes van San Juan en Colombia. “Julian is onze leider. De omlopen liggen hem als gegoten”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Maar we kunnen ook rekenen op andere jongens die een sterke seizoensstart kenden. Het zijn twee lastige koersen met weinig rustmomenten, maar we haalden hier al enkele mooie resultaten in het verleden en gaan proberen die te herhalen.”

De volledige selectie voor beide koersen bestaat uit: Julian Alaphilippe (FRA), João Almeida (POR), Andrea Bagioli (ITA), Rémi Cavagna (FRA), Dries Devenyns (BEL), Ian Garrison (USA)en Mikkel Honoré (DEN)

Opgave De Plus in UAE Tour

Zoek niet meer naar Laurens De Plus in de UAE Tour. Onze 24-jarige landgenoot heeft zich uit de wedstrijd teruggetrokken. Wat de precieze oorzaak is van zijn forfait, is niet geweten. De Plus is wellicht ziek, Jumbo-Visma meldt dat hij “niet fit genoeg is om te starten.” Vorig jaar moest De Plus nog knechten in de UAE Tour voor Primoz Roglic, dit seizoen mocht hij er zijn eigen kans gaan. Maar dat valt nu dus in het water. De tweede rit van de UAE Tour eindigt vandaag op de Hatta Dam.

Tim Wellens hoopt gezond te blijven, maar “het is vechten om niet ziek te worden”

Ook rond Tim Wellens zijn er wat vraagtekens, dat ondanks zijn goeie Ronde van Algarve: “Ik ben tevreden over de voorbije week, al sukkel ik wel een beetje met mijn gezondheid. Het is vechten om niet ziek te worden”, vertelt hij.

Tim Wellens hervatte het seizoen later dan andere jaren en reed met de Ronde van de Algarve slechts zijn eerste rittenkoers. “De voorbije jaren was ik altijd heel goed in het begin van het seizoen, daarna ontbrak het misschien een tikkeltje en nu hoop ik in 2020 dat patroon te doorbreken.” In de rit naar Malhao, op een steile finish, wilde Wellens zich tonen. Zo had hij vooraf gezegd, maar hij werd uiteindelijk tiende. “Normaal is dat een aankomst die me moet liggen.”

“Ik had er ook hard naar uitgekeken, maar ik had heel slecht geslapen, had wat last van slijmen, nu ook nog altijd (zondag) voel ik me niet super goed. Ik ben aan het vechten om zeker niet ziek te worden, omdat de belangrijke periode moet komen. Ik moet me de komende dagen zeer goed verzorgen, niet te lang in de wind blijven staan (lacht), op tijd gaan slapen, anti-oxidanten nemen en niets aan het toeval overlaten. De conditie is alleszins goed, daar maak ik me geen zorgen over.”

“Woensdag werk ik thuis nog een lange duurtraining af, donderdagavond vlieg ik dan naar Lille om de ploeg te vervoegen in het teamhotel in Deerlijk en zaterdag start ik in de Omloop. De eerste belangrijke wedstrijd van het jaar, de opening van het Vlaams wielerseizoen, vorig jaar werd ik er derde, dit jaar wil ik graag opnieuw meedoen voor de zege.”

Sunweb trekt met sterke selecties naar openingsweekend

Tiesj Benoot is het speerpunt van Sunweb in de Omloop Het Nieuwsblad. Onze landgenoot maakt zijn debuut voor de ploeg. Hij krijgt het gezelschap van een sterke ploeg, met onder andere Kragh Andersen, Jasha Sütterlin en de Nederlander Nils Eekhoff. Eekhoff leek zich in Yorkshire tot wereldkampioen bij de beloften te kronen, maar werd gediskwalificeerd voor een feit vroeg in de wedstrijd. Benoot past voor Kuurne-Brussel-Kuurne, waar Sunweb met Cees Bol op een sprint mikt.

“We zijn erg ambitieus voor de klassiekers dit seizoen en kijken ernaar uit om eraan te beginnen na een goede voorbereiding. Onze klassieke kopmannen zijn net terug van hoogtestages, dus we zijn klaar om erin te vliegen”, vertelt Sunweb-coach Marc Reef. “Voor de Omloop zijn Benoot en Kragh Andersen onze speerpunten. De andere vijf moeten hen in een goeie positie naar de voet van de Molenberg loodsen, een van de sleutelmomenten waar de koers normaal losbarst. We willen zoveel mogelijk opties hebben in de finale en alles geven voor een goed resultaat om onze goeie start door te trekken. In Kuurne spelen we Cees Bol uit voor de sprint, hij toonde al zijn goede vorm in de Algarve. We kijken uit naar de eerste kasseikoersen dit weekend”, besluit Reef.

Selectie Omloop Het Nieuwsblad: Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Tiesj Benoot, Nico Denz, Nils Eekhoff, Casper Pedersen, Jasha Sütterlin

Selectie Kuurne-Brussel-Kuurne: Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Cees Bol, Nico Denz, Nils Eekhoff, Casper Pedersen, Jasha Sütterlin

Lotto Soudal met Gilbert en Wellens in Omloop Het Nieuwsblad

Lotto Soudal plant in de week voor de Omloop Het Nieuwsblad geen groepsverkenning meer. Toch heeft het parcours nog weinig geheimen voor het Belgische team, dat de voorbije weken zijn huiswerk al maakte. Een eerste verkenning werd afgehaspeld in december vorig jaar, in januari sprong de kern met renners die het klassieke voorjaar afwerken opnieuw op de fiets. Tim Wellens en Philippe Gilbert voeren Lotto Soudal in de Omloop aan.

“Wij hebben ons huiswerk al af”, vertelde sportdirecteur Frederik Willems. “Tussen een stage door verkenden wij reeds de Omloop Het Nieuwsblad. Dat leerde ons dat er in feite weinig gewijzigd is aan het parcours. Het blijft een mooi en selectief geheel. Het is ook afwachten hoe de weersomstandigheden zullen zijn komende zaterdag, maar veel goeds wordt er niet verwacht. Het Flandrien-gehalte zal dus groot zijn tussen startplaats Gent en aankomstplaats Ninove.”

“Met Tim Wellens en Philippe Gilbert hebben wij twee kopmannen binnen het team voor de Omloop. Gilbert, in 2006 en 2008 al eindwinnaar van de Omloop, werd in aanloop naar de Ronde van de Algarve wat ziek maar is weer op goede weg. Ik verwacht, zoals steeds, weer veel van hem. Voorts heeft Tim Wellens, ook al in de Ronde van de Algarve, zijn eerste wedstrijdkilometers achter de rug. In het algemeen klassement legde hij in Portugal beslag op een vijfde plaats. Voorts maken binnen de ploeg ook nog Frederik Frison, Nikolas Maes, Brent Van Moer, Jelle Wallays en de Nederlander Brian van Goethem deel uit van de voorlopige selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad”, verduidelijkte Frederik Willems.

Cofidis met vier Belgen naar Omloop

Cofidis doet het in de Omloop Het Nieuwsblad met vier Belgen en drie Fransen. Dimitri Claeys, Piet Allegaert, Julien Vermote en Kenneth Vanbilsen zijn de landgenoten in de selectie. Ze krijgen het gezelschap van Damien Touze, Emmanuel Morin en Cyril Lemoine.

Education First verkent donderdag Omloop

Keukeleire kwam in het tussenseizoen over van Lotto Soudal, Vanmarcke won de Omloop in 2012. Zij zullen dan ook de kar trekken tijdens de parcoursverkenning. De Nederlander Julius van den Berg neemt de plaats in van Sebastian Langeveld die out is met een sleutelbeenbreuk na een val in de derde etappe van de Franse rittenkoers Ster van Bessèges.

“Donderdag gaan we op pad met Moreno Hofland, Logan Owen, Jonas Rutsch, Tom Scully, Julius van den Berg en de twee Belgen Sep Vanmarcke met Jens Keukeleire. De twee laatstgenoemden zullen wellicht gids spelen, maar worden zaterdag meer dan waarschijnlijk ook een rang opgeschoven binnen de ploeg. Zij krijgen zo een beschermde rol in het openingsweekend in eigen land. Het is jammer dat we Langeveld moeten missen. Hij was anders zeker een belangrijke pion geweest voor ons”, weet sportdirecteur Ken Vanmarcke.

“Wij verkennen donderdag de Omloop vanaf de Katteberg, de derde helling van de dag, tot aan de finish. Dit wel naargelang de weersomstandigheden. Regent het te fel, dan kunnen wij eventueel het traject nog wat inkorten. Wij moeten ook geen onnodige risico’s gaan pakken enkele dagen voor de wedstrijd. De koersen voor de Omloop verliepen voor ons zeer goed, met acht zeges als resultaat. Wij hebben onze start zeker niet gemist.”

Circus-Wanty Gobert verkent openingsklassieker woensdag

Hilaire Van Der Schueren blaast woensdag verzamelen om met elf renners (Aimé De Gendt, Jasper De Plus, Ludwig De Winter, Tom Devriendt, Timothy Dupont, Wesley Kreder, Kevin Van Melsen, Boy van Poppel, Danny van Poppel, Pieter Vanspeybrouck en Loïc Vliegen) het parcours van de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad te gaan verkennen. Bedoeling is het materiaal nog eens te onderwerpen aan een laatste test en het gevoel met de kasseien terug te vinden.

“We verzamelen in Sint-Pieters-Leeuw in de gebouwen van de BMW-garage Louyet, één van onze sponsors, en dus niet meer in Geraardsbergen. Iets nieuws. Vanuit Sint-Pieters-Leeuw verkassen we naar Kruisem, het vroegere Kuishoutem, om te beginnen aan onze verkenningstocht die zal lopen tot aan de finish in Ninove. Normaal gezien staat de verkenning gepland op woensdag. Gooien de weergoden roet in het eten en is het echt te slecht weer, dan kijken we om de zaak te verschuiven naar donderdag. Zo niet korten we de verkenning in, maar ik wil wel dat mijn renners het parcours kennen”, meldt sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren.

Sport Vlaanderen-Baloise verkent alleen Kuurne-Brussel-Kuurne

De renners van Sport Vlaanderen-Baloise passen voor een verkenning van Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker die zaterdag wordt gereden. De laatste 60 km van Kuurne-Brussel-Kuurne, die een dag later op het programma staat, wordt wel nog eens verkend.

“Wij hebben het parcours van de Omloop al twee keer verkend, eind december en een tweede keer begin januari. Dat deden we toen met een ruime kern zodat iedereen het parcours al eens heeft gezien. Een opfrisbeurt is niet nodig”, legt sportdirecteur Hans De Clercq uit. “De laatste 60 km van Kuurne-Brussel-Kuurne gaan we wel herbekijken. Het parcours is serieus hertekend en we willen niet voor verrassingen komen te staan.”

Sport Vlaanderen-Baloise trekt met Edward Planckaert en Amaury Capiot als speerpunten naar de Omloop. De resultaten van de voorbije weken doen De Clercq met vertrouwen uitkijken naar het openingsweekend.