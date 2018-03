Koers kort 24/03: Keukeleire en Kittel geven forfait voor Gent-Wevelgem, Vanmarcke start toch - privé gaat het Froome wél voor de wind Redactie

24 maart 2018

Kittel nog steeds ziek

Ook Marcel Kittel moet Gent-Wevelgem laten schieten. De Duitser loste in Milaan-Sanremo snel wegens gezondheidsproblemen waarna hij in samenspraak met de ploegleiding besloot om de Driedaagse Brugge-De Panne over te slaan. Nu blijkt dat voor de sprinter van Katusha-Alpecin ook Gent-Wevelgem te vroeg komt. Onze landgenoot Baptiste Planckaert is zijn vervanger. Planckaert gaf gisteren nog grieperig op in de E3, maar lijkt voldoende hersteld.

Chris Froome wordt opnieuw papa

Froome beleeft door alle dopingperikelen op professioneel gebied woelige tijden, maar privé gaat het hem wel voor de wind. De Brit wordt in augustus namelijk voor een tweede keer papa. Met echtgenote Michelle Cound heeft de vijfvoudige Tourwinnaar al een zoontje Kellan, inmiddels twee jaar oud.

Wanty-Groupe Gobert met twee wijzigingen voor Gent-Wevelgem

In de selectie van Wanty Groupe Gobert voor Gent-Wevelgem zijn er in vergelijking met de E3 Harelbeke twee wijzigingen. Boris Vallée en Kevin Van Melsen komen niet aan de start. Hun plaats wordt ingenomen door Mark Mcnally en Tom Devriendt.

"Van Melsen heeft vrijdag tijdens de E3 Harelbeke heel de dag op kop gereden. Hij krijgt dus rust. Ook Vallée laat ik wat aan de kant. Aan Mcnally en Devriendt om te tonen wat ze waard zijn", meldde Hilaire Van Der Schueren.

Het nummer 192 wordt ook dit jaar niet uitgereikt. Dat behoorde in 2016 toe aan Antoine Demoitie. Hij kwam toen ongelukkig ten val in Gent-Wevelgem en overleed later in het ziekenhuis van Rijsel. De organisatoren beslisten zijn rugnummer nooit meer uit te reiken.

Eerste profzege voor Christopher Lawless in Coppi e Bartali

Christopher Lawless (Team Sky) heeft de derde rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (cat. 2.1) gewonnen. De Brit snelde na 171 kilometer in Crevalcore naar de zege, voor de Italianen Paolo Toto en Lorenzo Rota. Zijn Italiaanse ploegmaat Diego Rosa behield zijn leiderstrui.

In een etappe die op papier bestemd was voor snelle jongens, kozen onze landgenoot Dimitri Peyskens, Rémy Di Grégorio, Michal Paluta, Peter Williams en Christofer Jurado voor een vroege vlucht. Na een gevecht van zo'n 35 kilometer slaagden Marco Coledan en Jacopo Mosca erin om de aansluiting te maken. Veel voorsprong reden de zeven vluchters nooit bij elkaar. Maximaal 3:05 op een peloton waarin Team Sky het tempo bepaalde voor leider Diego Rosa.

Op 35 kilometer van de finish werden koplopers ingerekend, waarna het peloton zich voorbereidde op de massasprint. Dat was evenwel buiten Sky gerekend, dat het tempo zo hoog hield dat het peloton in stukken brak. De Nederlander Koen Bouwman, derde in de stand, miste de slag en verzeilde in een tweede groepje, dat op een minuut zou finishen. Zijn landgenoot Bauke Mollema, vrijdag ritwinnaar en tweede in de stand, zat wel in de voorste groep en heeft daardoor nog altijd uitzicht op de eindzege. Hij vat morgen de afsluitende tijdrit aan met 7 seconden achterstand op klassementsleider Rosa.

Vooraan werd de sprint nog ontsierd door een valpartij. De 22-jarige Lawless werd daarbij niet gehinderd en sprintte naar zijn eerste profzege.

Vanmarcke start toch in Gent-Wevelgem na val in E3 Harelbeke

Sep Vanmarcke zal morgen toch starten in Gent-Wevelgem. Even was er twijfel omdat de kopman van EF Education First-Drapac gisteren betrokken was in de zware valpartij op 108 kilometer van de eindmeet in Harelbeke.

"Sep Vanmarcke heeft wat stramme spieren en schaafwonden over het hele lichaam, maar start morgen toch", verduidelijkt broer en sportdirecteur Ken Vanmarcke. "Van de ploeg die morgen van start gaat, zijn Sacha Modolo en Daniel McLay de enige twee van de zeven die niet betrokken waren in de massale valpartij tijdens de E3 Harelbeke. De val gebeurde immers achter Modolo, terwijl McLay niet reed in Harelbeke. Het is af te wachten hoe mijn renners hersteld zijn van hun blessures."

Jens Keukeleire geeft forfait voor Gent-Wevelgem

Geen Jens Keukeleire bij Lotto-Soudal morgen in Gent-Wevelgem. De West-Vlaming is onvoldoende fit en krijgt rust voorgeschreven van de teamleiding. De Nederlander Moreno Hofland neemt zijn plaats in.

"Jens Keukeleire is niet fit genoeg om te rijden. Hij blijft sukkelen met de gezondheid. Daarom ook is het niet opportuun om hem te laten starten in een zware koers zoals Gent-Wevelgem", stelt Herman Frison. "Moreno Hofland is zijn vervanger. Wij hebben met Jens Debusschere en Jasper De Buyst twee hangijzers in het vuur. De ontknoping van de wedstrijd zal wellicht weer vallen na de tweede passage op de Kemmelberg. De weersvoorspellingen zijn van die aard dat er ter hoogte van De Moeren wellicht niet veel zal gebeuren. Er wordt niet voldoende wind voorspeld, al weet je nooit."

Van Avermaet als absolute kopman bij BMC voor Gent-Wevelgem

Bij BMC is uittredend winnaar Greg Van Avermaet morgen de uitgesproken kopman in Gent-Wevelgem (WorldTour). Jürgen Roelandts is de schaduwkopman. Nathan Van Hooydonck rijdt dan weer niet, hij wordt vervangen door de Luxemburger Jean-Pierre Drucker.

"Het is logisch dat wij Greg Van Avermaet uitspelen als onze absolute kopman. Hij is bovendien uittredend winnaar", geeft Klaas Lodewyck mee. "Jürgen Roelandts houden we achter de hand als joker. Hij kan het afmaken in een sprint met een kopgroep. Nathan Van Hooydonck is wat ziek geweest en krijgt bijkomende rust van ons. Jean-Pierre Drucker kent het klappen van de zweep."

Team Dimension Data start met zes renners

Het Zuid-Afrikaanse Team Dimension Data start morgen met slechts zes renners in Gent-Wevelgem (WorldTour).

"We starten morgen met slechts zes renners. Onder hen ex-winnaar Edvald Boasson Hagen en Ryan Gibbons, Nicolas Dougall, Benjamin King, Jay Robert Thomson en Julien Vermote die in eigen streek mag koersen", stelt sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx.

"Voor wat betreft de Ronde van Vlaanderen zullen we wel voltallig starten. Wij rijden nu op drie verschillende fronten. Wij zitten met een ploeg in Catalonië, in Langkawi en hier in Wevelgem. Eigenlijk zijn we op vier verschillende fronten bezig, want ook onze ziekenboeg is druk bezet. Zo erg zelfs dat we niet meer kunnen schuiven met renners en het hier dus noodgedwongen met zes man moeten doen."

Winter in Catalonië

Sneeuw in de Pyreneeën dwarsboomt de Ronde van Catalonië. De organisatie van de etappekoers uit de WorldTour heeft de zesde en voorlaatste etappe van vandaag flink ingekort. Van de oorspronkelijke 194 kilometers zijn er 117 overgebleven. De renners vertrekken vanuit Pobla de Segur en fietsen dan naar Torrefarrera. Het houdt in dat de eerste twee beklimmingen uit het parcours zijn gehaald.

De Spanjaard Alejandro Valverde draagt na vijf etappes de leiderstrui. De renner van Movistar verdedigt een voorsprong van zestien seconden op de Colombiaan Egan Bernal van Team Sky.

De Italiaan Fabio Aru gaat trouwens niet van start in de zesde etappe. De kopman van UAE Team Emirates heeft te veel last van een beenblessure. Zijn team meldde dat Aru zich vandaag laat onderzoeken in een ziekenhuis in Barcelona.

Aru klaagde tijdens de Spaanse rittenkoers over krachtsverlies in zijn linkerbeen, waardoor hij veel tijd verloor en in het algemeen klassement geen rol van betekenis speelde. De kampioen van Italië en winnaar van de Ronde van Spanje in 2015 wil weten wat hem precies mankeert.

Dillier moet kruis maken over kasseiklassiekers

Silvan Dillier moet een kruis maken over het merendeel van het resterende voorjaar. De Zwitserse kampioen is nog lang niet hersteld van een pinkbreuk na een val in de Strade Bianche. Daardoor liet hij al verstek voor de E3 Harelbeke maar moet hij ook Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en misschien Parijs-Roubaix uit zijn agenda schrappen.

“Sylvan kan op dit moment weer trainen, maar is nog niet in staat om dergelijke zware wedstrijden te betwisten”, aldus ploegarts Éric Bouvat tegenover CyclismActu.net. Het is een zware aderlating voor de Franse wielerformatie, want Dillier zou een belangrijke knechtenrol vervullen voor Oliver Naesen.

Belletti wint zevende rit Ronde van Langkawi , Ovechkin blijft leider

De Italiaan Manuel Belletti (Androni) heeft de zevende etappe in de Ronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Italiaan maakte deel uit van een lange ontsnapping van tien renners. Na 22,4 kilometer tussen Nilai en Muar haalde hij het in de sprint van de Albanees Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia) en de Kazach Ruslan Tleubayev (Astana).

Met nog slechts één rit voor de boeg behoudt de Rus Artem Ovechkin (Terengganu) zijn leiderstrui. Er nemen in deze 23ste editie geen Belgische renners deel. Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.

