KOERS KORT (24/01). Remco Evenepoel traint op Argentijnse wegen - Porte kiest na Parijs-Nice voor lange onderbreking - Kuurne-Brussel-Kuurne eert Nesten

24 januari 2019

Porte kiest na Parijs-Nice voor maandenlange onderbreking

Zes keer op rij won Richie Porte nu al op Willunga Hill. De 33-jarige Australiër kon de Tour Down Under dan wel niet helemaal naar zijn hand zetten, toch richt hij zich naar eigen zeggen al op de rest van het seizoen. Porte geeft in een interview met Cycling News te kennen dat hij na de Australische wedstrijden vol focust op Parijs-Nice. Daarna volgt een maandenlange onderbreking waarin hij opbouwt naar de Dauphiné en de Tour. “Ik denk niet dat ik dit jaar zoveel zal koersen. Na Parijs-Nice volgt een lange pauze waarin ik mezelf rustig kan voorbereiden op mijn latere doelen. Natuurlijk hoort de Tour daarbij", vertelt Porte die sinds dit jaar actief is bij Trek-Segafredo. De Australiër werkt binnen de ploeg ook met een nieuwe trainer: Josu Larrazabal. “Onze samenwerking verloopt goed, hij heeft gezegd dat ik eigenlijk weinig aan mijn aanpak moet veranderen. Toch stelt die lange pauze me in staat om rustig toe te werken naar de Tour. Op die manier blijf ik ook een beetje weg uit het hele wielercircus.”

Grimbergen gastplaats voor individuele tijdrit

In het gemeentehuis van Grimbergen werd bekendgemaakt dat de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour (12-16 juni) plaats zal vinden in het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen. De tijdrit is vrijdag 14 juni de derde etappe in de rittenkoers buiten categorie.

De tijdrit start aan het gemeentehuis van Grimbergen. Van daaruit gaat het onder andere naar de Wolvertemsesteenweg, de Humbeeksteenweg om zo koers richting Kerkstraat te zetten, waar de aankomstlijn ligt. Het traject is 9,3 kilometer lang.

De andere ritten worden de komende weken voorgesteld. Vorig jaar werd de tijdrit in Bornem gewonnen door de Fransman Christophe Laporte. Die pakte toen ook de blauwe leiderstrui, maar moest die een dag later afstaan aan Jens Keukeleire, de latere eindwinnaar.

Nibali en co zijn uitbetaald

Goed nieuws voor Vincenzo Nibali en zijn ploegmaats bij Bahrain-Merida. De renners van het World Tour-team uit het Midden-Oosten hebben eindelijk hun wielersalaris voor de maand december in ontvangst mogen nemen. Manager Brent Copeland vertelt bij Cyclingnews dat de achterstallige betaling berustte op een administratief misverstand. “Vorige week vrijdag zijn alle renners uitbetaald. Twee weken na datum door een fout in de administratie. De problemen zijn nu van de baan”, verzekert Copeland. Van financiële problemen is er volgens de Zuid-Afrikaan absoluut geen sprake.

Kuurne-Brussel-Kuurne eert Nesten

Elk jaar is het ook een beetje uitkijken naar de affiche van Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar sierde Peter Sagan in ware Napoleon-stijl de affiche. In 2019 gaat het er iets ingetogener aan toe. De organisatie greep naar de karikaturen van tekenaar Nesten, die vorig jaar overleed. “De affiche van Kuurne-Brussel-Kuurne 2019 is een eerbetoon aan Nesten, de Kuurnse karikaturist en volkslegende die overleed op 13 oktober 2018", klinkt het. “Het campagnebeeld toont een zelfportret van Nesten omringd door zijn karikaturen van legendarische winnaars van onze openingsklassieker. Voor Kuurne-Brussel-Kuurne is dit beeld ook een herinnering aan het volkse karakter van de koers.”

Dauphiné trekt naar département du Cantal

ASO heeft een tipje van de sluier opgelicht voor de 71ste Dauphiné Libéré. De Franse rittenkoers die traditioneel een kleine maand voor de Tour wordt verreden, gaat dit jaar op 9 juni van start in Aurillac. De volledige eerste rit vindt plaats in het département du Cantal en dat is een primeur. Het belooft meteen een pittige etappe te worden met onder meer de Pas de Peyrol (10,7km aan 6%) en nog enkele minder bekende en kleinere hellingen in de finale. De organisatoren verklapten in aanwezigheid van voormalig Tourwinnaar Bernard Thevenet ook dat de tweede rit in Mauric van start gaat. Het volledige parcours wordt in maart voorgesteld.

UCI controleert op Tramadol

Het staat niet op de antidopinglijst van het wereldantidopingagentschap (WADA), maar toch wil de UCI vanaf 1 maart Tramadol uit het peloton mijden. De Internationale Wielerunie is van plan om de renners vanaf Parijs-Nice te controleren op de pijnstiller. Naar verluidt zou 4,4 procent van de renners het product gebruiken. “Het gebruik van Tramadol leidt tot misselijkheid en concentratiestoornissen wat de gezondheid en veiligheid van de renners in het gedrang kan brengen. Er bestaat een groter risico op valpartijen en verslaving.”

Evenepoel maakt kennis met Argentijns klimaat

Komende zondag start de Ronde van San Juan. Deceuninck - Quick.Step, het team van Patrick Lefevere, bevindt zich al op Argentijnse bodem, met ook Remco Evenepoel in de rangen. Voor het bijna 19-jarige toptalent - Evenepoel verjaart morgen - wordt het zijn eerste profkoers. Evenepoel en zijn ploegmaats hebben er in Argentinië intussen hun eerste trainingritten opzitten. Het team houdt de belevenissen van Evenepoel op sociale media bij in de vorm van een vlog. Gisteren toonde de jongeling nog de gevolgen van een tocht in hete omstandigheden: de temperatuur op de Zuid-Amerikaanse wegen liep op tot 40 graden. “Ik heb wat zonnecrème op mijn armen gesmeerd, maar dat bleek niet genoeg”, aldus Evenepoel op sociale media. “Dus morgen wordt het meer smeren, of nóg meer bakken.”

Eén dag later vertelt Evenepoel over zijn tweede trainingstocht met de ploegmaats. “Hey guys, net drie uur getraind om in totaal zo’n 105 kilometer af te leggen. Het was een eerder korte training, want morgen volgt een lange dag in het zadel. Daarna staan twee rustdagen op het programma en dan kan ik zondag eindelijk mijn eerste wedstrijd fietsen.”

