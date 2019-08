KOERS KORT (23/8). Team Sagan langer in zee met kledingmerk - Dubbelslag voor Cosnefroy in Ronde Limousin De wielerredactie

23 augustus 2019

Cosnefroy slaat dubbelslag in Ronde Limousin

Benoît Cosnefroy (AG2R) heeft de derde rit in de Ronde van de Limousin (Fra/2.1) gewonnen. De Fransman haalde het na 176,8 km van Chamboulive naar Beynat voor Julien Simon (Cofidis) en Guillaume Martin (Wanty Gobert). Dimitri Claeys, die als laatste overbleef van een vlucht met elf renners, werd op 700 meter van de finish gegrepen. Ritwinnaar Cosnefroy neemt de leiderstrui over van Lilian Calmejane en telt nu elf tellen voorsprong op zijn landgenoot in het klassement. Eerste landgenoot in de daguitslag werd Thomas Degand op een negende plaats. Zaterdag staat de slotrit op het programma. Dan kennen we de opvolger van Nicolas Edet.

Lasse Norman Hansen wint in Denemarken, Niklas Larsen nieuwe leider

Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus) heeft de derde etappe in de Ronde van Denemarken (2.BC) gewonnen. De Deen won na 199,7 km van Holstebro naar Vejle voor eigen volk door zijn landgenoten Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en Niklas Larsen (ColoQuick) in een sprint met vier te verslaan. Eerste landgenoot werd Amaury Capiot op 13 seconden, op een zesde plaats, Jasper De Buyst werd zevende op 15 tellen. Tiesj Benoot eindigde als negende in dezelfde tijd, net zoals Thomas Sprengers die als tiende finishte. Niklas Larsen neemt de leiderstrui over van Mads Würtz Schmidt die in de voorlaatste ronde op een helling de andere favorieten moest laten rijden.

Nadat de vroege vlucht, met Torstein Traeen (Uno-X), Fridtjof Roinas (Joker) en Umberto Poli (Team Novo Nordisk) op 40 km van het einde werd ingerekend, door het werk van Lotto Soudal en Jumbo-Visma, kon de finale losbarsten. Net voor het lokale circuit werd opgereden, wisten Andreas Vangstad (Joker) en Kristoffer Skjerping (Uno-X) weg te rijden uit het peloton.

Vangsted toonde zich de sterkste van de twee, maar ook hij zou uiteindelijk opgeraapt worden door een achtervolgend trio dat op de steile helling, met stukken tot 20 procent, was wegreden uit wat restte van het peloton. Finaal zouden nog enkele andere renners de oversteek maken: Jonas Vingegaard, Rasmus Quaade, Niklas Larsen, Markus Hoelgaard, Lasse Norman Hansen en Philip Walsleben. In het peloton had leider Mads Würtz Schmidt intussen de anderen moeten laten rijden op 6 km van het eind. Vooraan werd niet getalmd, Walsleben, ploegmaat van Hansen, offerde zich volledig op en sleurde op kop. Het verschil was groot genoeg, de winnaar zat vooraan. Op de laatste passage van de helling zette Hansen als eerste aan, enkel Vingegaard wist zijn wiel te houden, maar toen het daarna weer wat minder steil werd sloten Larsen en Quaade aan. In de sprint herlanceerde Hansen zich nogmaals en won hij het pleit, goed voor zijn vierde profzege in zijn carrière.

Larsen moest vrede nemen met een derde plaats, maar krijgt wel de leiderstrui om z’n schouders. Hij telt nu zes seconden voorsprong op Lasse Norman Hansen. Tiesj Benoot, winnaar van de openingsrit, is zesde op 33 seconden, De Buyst zevende op 36 tellen, Brent Van Moer negende op 55 seconden.

3eme étape du Tour du Danemark remporté par Lasse Norman Hansen devant ses deux compatriotes Jonas Vingegaard et Niklas Larsen qui lui profite pour prendre la tête du général. #pndkr19 pic.twitter.com/jPlGV5Ths4 Elise Cornard(@ EliseCornard) link

Evans wint spektakelrit in Ronde van de Toekomst, Vansevenant verliest leiderstrui

Alexander Evans heeft de korte Alpenrit in de Ronde van de Toekomst (Fra/2.NCup) gewonnen. De Australische belofte haalde het voor de Luxemburger Michel Ries die op 12 seconden strandde. De Fransman Clément Champoussin finishte als derde op 24 seconden, Ilan Van Wilder werd eerste landgenoot op een achtste plaats, op 1:28. Leider Mauri Vansevenant eindigde als 23ste, op ruim vier minuten en verliest zijn leiderstrui aan de Noor Tobias Foss.

Slechts 23,2 km kregen de renners voorgeschoteld in de achtste etappe van de Ronde van de Toekomst, 23 km bergop, met Mauri Vansevenant als leider. De finish lag op de Col de la Loze, bekend als skiplaats Méribel, de top op 2.261 meter, opwarmen was dus de boodschap voor de start en dat nam het peloton zeer serieus.

Amper was de vlag naar beneden en de eerste aanvallen werden al genoteerd. Met de Fransman Aurélien Doleatto en de Duitser Leon Heinschke telden we een leidersduo dat na 5 km 15 seconden had verzameld. Het peloton lag intussen in stukken en brokken uit elkaar.

Noorwegen en Italië voerden het tempo in de achtervolging, de vluchters werden weer opgeraapt, het peloton telde nog zo’n 40 renners. Op de steilste stukken dunde de groep steeds verder uit, tot zo’n 10 renners. Leider Vansevenant was daar nog steeds bij, net zoals Ilan Van Wilder. Harold Tejada moest de rol lossen. Even daarvoor had zijn landgenoot Alba dat ook al moeten doen.

Met 10 renners ging het naar de laatste vijf km, vooral de Fransman Champoussin kon zijn benen niet stilhouden, maar hij werd weer gegrepen door zeven anderen. Dat weerhield hem er niet van om tempo te blijven maken op kop waardoor Vansevenant in de problemen kwam.

Wat later trok Champoussin opnieuw alleen op avontuur, op 10 seconden volgde de Australiër Alexander Evans, vervolgens de Luxemburg Michel Ries op 20 tellen en Ilan Van Wilder op 25 seconden. Vansevenant werd al op 1 minuut gesignaleerd op 2,5 km van het eind.

Champoussin kon z’n strakke tempo niet houden en kreeg het gezelschap van Evans die hem al snel achter zich zou laten. Net voor de slotkilometer keek Vansevenant al tegen een achterstand van 2:20 aan en die zou verder oplopen. Evans toonde zich de sterkste en pakte de dagzege, voor Michel Ries. Ilan Van Wilder werd achtste op 1:28, Vansevenant 23ste op 4:07. Tobias Foss is de nieuwe leider, Van Wilder staat vijfde in het klassement, Vansevenant is nu zevende.

#tdav2019

Classement général :

1 Tobias S. FOSS (Norvège)

2 Matteo JORGENSON (Etats-Unis) à 23"

3 Giovanni ALEOTTI (Italie) à 41"

4 Clément CHAMPOUSSIN (France) à 58"

5 Ilan VAN WILDER (Belgique) à 1'38"

6 Samuele BATTISTELLA (Italie) à 2'20"

7 Mauri VANSEVENANT (Belgique) 2'35 ciclismoengrande(@ ciclismoengrand) link

Team Sagan langer in zee met kledingmerk Sportful

Bora-Hansgrohe gaat twee jaar langer door met kledingmerk Sportful. De ploeg van Peter Sagan maakte het nieuws vandaag bekend. De nieuwe verbintenis met de Italiaanse fabrikant loopt nu tot eind 2021. “We werken sinds het begin van onze samenwerking aan kleine verbeteringen om de prestaties van onze renners te versterken. We zijn blij dat we dit nu verder kunnen doen”, aldus Bora-Hansgrohe-manager Ralph Denk.

Ook Peter Sagan reageerde opgetogen in het persbericht van de ploeg. “Ik koers bijna mijn hele carrière in de kledij van Sportful. Ook de Peter Sagan-kledinglijn is een samenwerking met het Italiaanse sportmerk”, aldus de drievoudige wereldkampioen.

LATEST: #BORAhansgrohe and @sportful to extend their partnership through 2021. More here: https://t.co/FKi1nRsgsm#sportful pic.twitter.com/IBqNTRwFRy BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link