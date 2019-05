KOERS KORT (23/5). Brändle heerst in proloog Ronde van Estland - Teambaas Nibali en ontdekker van Roglic verdacht in Operatie Aderlass Redactie

23 mei 2019

Spratt toont zich de sterkste in Baskenland

Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) heeft de tweede rit in de Emakumeen Bira (Spa/WorldTour) op haar naam gebracht. De Australische haalde het na 110,8 km van Aduna naar Amasa bergop voor Soraya Paladin (Alé Cipollini). Margarita Victoria Garcia (Movistar Team) vervolledigde het podium. Spratt neemt ook de leiderstrui over van Jolien D’hoore, die gisteren de openingsrit won.

Na de sprintzege voor Jolien D’hoore kreeg het peloton vandaag een stevig parcours voorgeschoteld waar het voortdurend op en af ging. De eerste noemenswaardige aanval was er een van de Poolse Malgorzata Jasinska (Movistar) na 50 km, ze bleef nog net vooruit om de volle buit te grijpen bij de bonificatiesprint, voor Spratt en Ane Santesteban. Daarna regende het aanvallen, ook de favorieten roerden zich, en het peloton werd verder uitgedund. Alena Amialiusik trok even op avontuur, maar onder impuls van Mitchelton-Scott, voor Spratt en Van Vleuten, werd ze weer bijgebeend. De tweede bonificatiesprint kwam op naam van Annemiek van Vleuten, Mavi Garcia en Elisa Longo Borghini.

Na die sprint vormde zich een groep van elf rensters: Sheyla Gutierrez, Mavi Garcia, Eider Merino (Movistar), Annemiek van Vleuten, Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Amy Pieters (Boels Dolmans), Ane Santesteban (WNT-Rotor), Soraya Paladin (Alé Cipollini), Katrine Aalerud (Virtu) en Shara Gillow (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope), maar ook zij zouden niet voorop blijven. Met zo’n dertig ging het richting de voet van de laatste klim, en daar toonde Spratt haar puncherstalent. Ze is ook de nieuwe leider. Spratt bracht vorig jaar het eindklassement op haar naam. Eerder dit jaar won ze de Tour Down Under.

Brändle heerst in proloog Ronde van Estland

Matthias Brändle (Israel Cycling Academy) heeft de proloog in de Ronde van Estland (2.1) gewonnen. De Oostenrijker legde in de hoofdstad Tallinn het parcours van 3,7 km af in 5:26, goed voor een gemiddelde van 40,86 km/uur. De Pool Maciej Paterski (Wibatech Merx 7R) finishte als tweede op negen seconden, thuisrijder Peeter Pruss (Estse selectie) vervolledigde het podium, eveneens op negen tellen.

Er nemen geen Belgen deel aan de Estse rittenkoers, noch WorldTour-ploegen. Vorig jaar bracht Grzegorz Stepniak de wedstrijd op zijn naam. Het is de tweede overwinning voor Brändle dit seizoen. Afgelopen weekend kroonde hij zich, voor de vijfde keer al, tot nationaal kampioen tijdrijden.

Teambaas Nibali en ontdekker van Roglic verdacht in Operatie Aderlass

De Sloveen Milan Erzen, managing director van Team Bahrein, wordt er door de Internationale Wielerunie UCI van verdacht nauwe banden te hebben met de Duitse dokter Mark Schmidt. Schmidt is de spilfiguur in het Oostenrijkse dopingschandaal Operatie Aderlass.

Erzen zou ook aan de basis liggen van de boom in het Sloveense wielrennen. Matej Mohoric werd vorig jaar eindwinnaar van de rondes van Duitsland en België en eindigde dit jaar vijfde in Milaan-Sanremo. Tadej Pogacar, 20 nog maar, won dit jaar de Ronde van de Algarve en de Ronde van Californië. Maar de meest succesrijke renner is Primoz Roglic (Jumbo-Visma), dit jaar al winnaar van de UAE Tour, Baskenland, Tirreno, Romandië en nu ook torenhoog favoriet in de Giro.

Roglic is een ontdekking van Erzen. Maar die komt nu in opspraak door zijn contacten met dokter Mark Schmidt, die op 27 februari in het Duitse Erfurt werd gearresteerd. Schmidt hield in het Oostenrijkse Innsbruck jarenlang een bloedbank op de been. Vooral langlaufers en wielrenners kwamen er over de vloer.

Volgens de Franse krant Le Monde kocht Erzen bij dokter Schmidt een toestel om bloed te centrifugeren. Daardoor worden rode bloedcellen van het bloedplasma gescheiden, om daarna weer in de aderen van de atleten te worden gespoten.

Erzen is een van de oprichters van het Team Bahrein, de ploeg van Vincenzo Nibali. In dat team werden vorige week nog ploegleider Borut Bozic en renner Kristijan Koren, beiden Sloveen, uit de Giro naar huis gestuurd. Ook zij worden verdacht in Operatie Aderlass.

En nu dreigt het schandaal steeds verder uit te deinen. UCI-voorzitter Lappartient wil een grondig onderzoek. Of ook Roglic geviseerd wordt, is niet duidelijk. Eergisteren nog zei zijn Nederlandse ex-ploegmaat Stef Clement het opvallende presteren van Roglic verdacht te vinden. (MG)