KOERS KORT 23/12. Brand en Pidcock vieren op Citadel van Namen - Ruta del Sol presenteert parcours - Capecchi langer bij Quick.Step

23 december 2018

Goud voor Katrijn De Clercq, Tuur Dens, Ayrton De Pauw en Robbe Ghys met Moreno De Pauw op BK baanwielrennen

Katrijn De Clercq, Tuur Dens, Ayrton De Pauw en Robbe Ghys met Moreno De Pauw kaapten vandaag goud weg op de tweede dag van de Belgische kampioenschappen baanwielrennen in Gent.

Tuur Dens pakte het goud op de 1.000 meter. Hij werkte de kilometer af in 1:05.619. Nicolas Wernimont moest genoegen nemen met de dichtste ereplaats. Arthur Senrame ging met de bronzen medaille aan de haal.

In de keirin ging de titel naar Ayrton De Pauw. Hij verschalkte Dominik Litvinov en Daivy Sclacmender.

Robbe Ghys, zaterdag winnaar van de scratch, won samen met Moreno De Pauw de ploegkoers. Met 49 punten bleef het duo Fabio Van Den Bossche en Jules Hesters (31 ptn) voor. Bryan Boussaer en Nicolas Wernimont werden met 22 punten derde. Met Kenny de Ketele is Ghys ook Europees kampioen in de discipline.

Katrijn De Clercq werd Belgisch kampioene in de keirin. Zij haalde het voor Sara Maes en Dina Scavone

Eros Capecchi rijdt ook volgend seizoen voor Quick.Step

Eros Capechhi rijdt ook volgend seizoen voor Quick.Step Floors, in 2019 Deceuninck-Quick-Step. De 32-jarige Italiaanse klimmer verlengde zijn contract voor een seizoen, zo maakte het WorldTour-team vandaag bekend.

Begin 2017 bereikte Capecchi, op dat moment een renner van Astana, een akkoord met ploegmanager Patrick Lefevere. De Italiaanse klimmer beleefde weinig successen in zijn twee seizoenen voor Quick-Step Floors. Zijn beste resultaat was een tiende plaats in de eerste etappe van de Ronde van Romandië. Het voorlopige hoogtepunt in zijn carrière beleefde Capecchi in de Giro van 2011, wanneer hij de achttiende rit won voor Marco Pinotti en Kevin Seeldraeyers. Op zijn teller staan 16 grote rondes.

“Er is heel wat speculatie geweest omtrent mijn toekomst. Het heeft ook even geduurd voor de knoop is doorgehakt, maar ik ben heel blij dat ik mijn verlengd verblijf kan aankondigen”, schrijft Capecchi op de website van Deceuninck-Quick-Step. Het team zal volgend seizoen uit 25 renners bestaan.

“Mijn periode bij deze ploeg was heel speciaal. Het recordaantal zeges van 2018 zal ik nooit vergeten. Deze ploeg is een grote en mooie familie, waarin de winnaarsmentaliteit en de sfeer niet alleen de renners toebehoort, maar ook de hele staf”, aldus Capecchi. De Italiaan reed eerder voor Liquigas (2005-2007), Scott American Beef (2008), Fuji-Servetto (2009), Footon-Servetto (2010), Liquigas-Cannondale (2011-2012), Movistar (2013-2015) en Astana (2016).

Lucinda Brand triomfeert in Namen

Lucinda Brand heeft de Wereldbekermanche veldrijden in Namen op haar palmares gebracht. De Nederlandse soleerde naar de zege aan de Citadel. Met Marianne Vos op plek twee en Annemarie Worst op drie kleurde het hele podium oranje. Loes Sels, 10e, was de eerste Belgische, op anderhalve minuut. Sanne Cant eindigde op de dertiende plaats en verliest kostbare punten in de strijd om de wereldbeker. Marianne Vos leidt in de stand.

De regen had het parcours in Namen omgetoverd tot een lastige moddercross, met veel glijpartijen en een nog meer verraderlijke schuine kant tot gevolg. Het zou een felle strijd worden en dat bleek al meteen in de beginfase. De Amerikaanse Ellen Noble reed een tijdje op kop, maar het was de Italiaanse Eva Lechner die uitpakte met haar handelsmerk en al gauw de koppositie overnam.

Toch zou ze niet de volledige eerste ronde voor haar rekening nemen, op de schuine kant ging Marianne Vos haar voorbij en net voor het ingaan van de tweede ronde sloot ook Denise Betsema aan. Met een kleine voorsprong gingen ze die tweede ronde in, niet veel later sloten Annemarie Worst, Nikki Brammeier en Lucinda Brand aan.

Betsema nam nog even het commando, maar moest gas terugnemen. Toen Brand de leiding nam, hapte iedereen naar adem. De Nederlandse renster van Sunweb trok fel door en telde bij het ingaan van de derde ronde een bonus van 15 seconden op de achtervolgers.

Daar werd regelmatig van positie gewisseld, maar het was uiteindelijk Marianne Vos, toe aan haar eerste wedstrijd in het veld sinds de wereldbekermanche in Koksijde eind november, die afstand nam van de rest.

Worst volgde op positie drie, Brammeier was vierde, Betsema vijfde, al werd die wel op de hielen gezeten door meervoudig kampioene in het mountainbiken Jolanda Neff.

Brand reed een technisch quasi foutloze wedstrijd en soleerde naar de zege. Vos moest zich nog reppen voor de tweede plaats, Europees kampioene Worst werd derde, Brammeier vierde, Jolanda Neff vijfde. Voor Brand is het haar tweede zege in de wereldbeker, eerder won ze ook in Tabor. Twee weken geleden was ze ook de beste in de Druivencross in Overijse.

Pidcock wint bij beloften op Citadel van Namen

Tom Pidcock soleerde in Namen naar de zege bij de beloften. De Italiaan Jakob Dorigoni werd tweede, wereldkampioen Eli Iserbyt kende veel pech en moest vrede nemen met een derde stek.

De start bij de beloften werd ontsierd door een valpartij achteraan. De toppers werden niet gehinderd en namen al meteen bij aanvang van de cross het commando: Pidcock, Iserbyt, de Fransen Antoine Benoist en Eddy Finé en de Italiaan Jakob Dorigoni.

Na één ronde waren er dus vijf leiders. In ronde twee toonde Pidcock zijn kunsten. Iserbyt kon als enige de versnelling van de Brit volgen en we kregen een leidersduo op de Citadel.

Pech speelde op de schuine kanten evenwel zijn rol en een lekke band sloeg Iserbyt terug naar een vijfde stek. Benoist schoof op naar plek twee, Finé en Dorigoni vochten om de derde plaats.

Op Pidcock stond intussen geen maat en hij soleerde naar de zege met bijna driekwart minuut voorsprong op de tweede. Iserbyt had zich terug in de wedstrijd geknokt, naar plek twee, maar verspeelde die plaats net voor de laatste bocht aan Dorigoni door opnieuw een lekke band. De West-Vlaming zou als derde finishen.

Pidcock, eerder ook al winnaar in Tabor en Koksijde, verstevigt zijn leidersplaats in het klassement van de wereldbeker. Hij telt nu 220 punten, 40 meer dan de Fransman Antoine Benoist, vierde in Namen. Dorigoni is derde met 135 punten. Iserbyt, die er niet bij was in Tabor, telt als vierde 131 punten.

Cortjens toont zich de beste junior in Namen

Ryan Cortjens heeft de wereldbekermanche veldrijden voor junioren in Namen op zijn naam gebracht. Hij soleerde naar de zege voor wereldkampioen Ben Tullett en Witse Meeussen, die zijn leidersplaats in het klassement wel verstevigt.

Heel wat junioren kozen ervoor om gisteren de Soudal Classics in Sint-Niklaas over te slaan met het oog op de zware wedstrijd in Namen. En dat bleek ook een goede keuze, want de wind en regen gaven nog extra pigment aan de cross die door het parcours alleen al bijzonder lastig is.

Ryan Cortjens voelde zich duidelijk in zijn sas, meteen na de start nam hij het initiatief. Een kanonstart, want na één ronde telde hij al een halve minuut bonus op vier achtervolgers: Witse Meeussen, de Tsjech Jan Zatloukal, de Italiaan Davide Toneatti en de Duitser Tom Lindner.

Meeussen zag het niet graag gebeuren en zette in de tweede ronde de achtervolging in. Hij kreeg meteen Tullett op zijn wiel, die was teruggekeerd na een lekke band. De wereldkampioen liet Meeussen al snel achter zich en leek op weg naar Cortjens, maar de Brit moest gas terugnemen en zou vrede moeten nemen met een tweede plaats op ruim een halve minuut. Meeussen vervolledigde het podium op 1:08.

Het is de vijfde overwinning op rij voor Cortjens. Eerder toonde hij zich de beste in Zonhoven, Overijse, Essen en Hasselt. Een paar weken voordien bracht hij ook de Superprestige in Gavere op zijn naam, goed voor zes overwinningen al dit seizoen.

Witse Meeusen behoudt zijn leidersplaats in het klassement van de wereldbeker. Hij telt 215 punten, 98 meer dan de Europese kampioen Pim Ronhaar, die in Namen niet van de partij was. Thibau Nys, 17de op de Citadel, is derde met 105 punten.

Ruta del Sol presenteert parcours

De Ruta del Sol (20-24 februari) bestaat ook dit seizoen uit vijf etappes. Dat heeft de organisatie van de Spaanse rittenkoers bekendgemaakt. De eerste twee dagen lijken de sprinters te bikkelen om de bloemen, waarna een individuele tijdrit van 16 kilometer op het programma staat. Onderweg moeten de renners over een col van derde categorie. Nadien volgt met een etappe met twee bergen van eerste categorie de koninginnenrit. De koers eindigt met een tocht naar Alhaurín de la Torre.

Tim Wellens stak dit jaar de eindzege op zak en is ook in 2019 van de partij. Met de broers Yates en Esteban Chaves krijgt de renner van Lotto-Soudal wel af te rekenen met stevige concurrentie.

Hermans vertrekt bij Telenet Fidea Lions aan het eind van 2019

Quinten Hermans rijdt in 2019 zijn laatste seizoen bij de Telenet Fidea Lions. Dat vertelde manager Hans van Kasteren in de Waaslandcross in Sint-Niklaas. “Quinten doet zijn contract uit en kiest daarna voor andere oorden”, zei hij. Hermans bevestigde dat nieuws ook na afloop, maar kon nog niet meegeven waar hij dan in 2020 zal koersen.