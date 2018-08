KOERS KORT 23/08. Hodeg wint in Duitsland - Amerikaanse overheid heeft recht op 1,2 miljoen euro van Johan Bruyneel Redactie

23 augustus 2018

16u41 8

Hodeg sprint naar de zege in Duitsland

De eerste etappe in de Ronde van Duitsland is op naam van Alvaro Hodeg gekomen. De Colombiaan van Quick-Step Floors haalde het na 157 km, van Koblenz naar Bonn, in de sprint voor de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Niccolo Bonifazio.

Na tien jaar afwezigheid maakt de Ronde van Duitsland, in samenwerking met Tourorganisator ASO, zijn rentree op de kalender. De eerste etappe was er op papier één voor sprinters en van een strijd in de beginfase om mee te glippen met de vroege vlucht was geen sprake. De eerste poging was meteen de goede: Jorge Arcas (Movistar), Benoit Jarrier (Fortuneo-Samsic), Dorian Lübbers (Lotto-Kern Haus), Sven Reutter (Heizomat-Rad Net) en onze landgenoten Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) en Jens Reynders (Leopard) kregen nooit meer dan 3:10 voorsprong.

Het was aftellen naar de finish voor wat animo, onderweg moesten Sven Reutter en Dorian Lübbers als eerste hun medevluchters laten rijden. Onder impuls van Lotto Soudal, Bora-hansgrohe, Katusha en Quick-Step slonk de voorsprong snel en toen die minder dan een halve minuut bedroeg, maakten nog twee renners uit het peloton de oversteek: Oscar Riesebeek (Roompot) en Juri Holleman (Heizomat-Rad Net).

Op 15 km volgde een samensmelting, maar nog voor de vod van 10 kilometer zou alles weer bijeen komen. Daarop probeerde Luke Rowe nog te verrassen met een late uitval, maar zonder succes. Het was de Duitse kampioen Pascal Ackermann die zijn sprint van ver lanceerde, te vroeg, want hij zou nog geremonteerd worden door Hodeg die zijn vierde succes van het seizoen boekte. Eerder won hij al Handzame Classic, een rit in de Ronde van Catalonië en een rit in de Ronde van Polen.

Richie Porte trekt naar Trek-Segafredo

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: Richie Porte verlaat BMC na drie jaar en gaat voor Trek-Segafredo koersen. Het team waarbij ook landgenoot Jasper Stuyven actief is, bereikte met de Australiër een overeenkomst van twee seizoenen. Porte blijft dus tot eind 2020 actief bij Trek.

Er deden al sinds vorige maand geruchten de ronde dat Porte BMC zou verlaten voor Trek-Segafredo. Zijn huidige werkgever deed er tot eind juli over om een nieuwe sponsor voor komend seizoen te vinden en toen was de interesse van Trek-Segafredo al concreet. Uiteindelijk besliste Porte dus om niet in het nieuwe verhaal te stappen van CCC, zoals zijn huidige ploeg vanaf volgend seizoen door het leven zal gaan. De procontinentale wielerploeg CCC Sprandri Polkowice zal dan de licentie van BMC overnemen.

"Ik kan niet wachten om deze uitdaging aan te gaan. Bij Trek-Segafredo wil ik me focussen op meer wedstrijden. Uiteraard blijven de grote wielerrondes doelen voor mij, maar ook de kleinere rittenwedstrijden van één week wil ik aanvinken", aldus de 33-jarige Australiër.

Bruyneel moet Amerikaanse overheid 1,2 miljoen dollar terugbetalen

Johan Bruyneel is door een federale rechter in de Verenigde Staten veroordeeld tot het terugbetalen van 1,2 miljoen dollar aan de Amerikaanse overheid, zo bericht USA Today op zijn website. In zijn periode als manager van wielerploeg US Postal zou Bruyneel zich onrechtmatig hebben verrijkt met belastinggeld.

US Postal Service pompte tussen 2000 en 2004 in totaal 32,3 miljoen dollar in de ploeg van Bruyneel en uithangbord Lance Armstrong. De 1.228.700 dollar komt overeen met 60 procent van het totale bedrag (ruim 2 miljoen dollar) dat Bruyneel tijdens die periode als manager aan salaris en bonussen ontving. US Postal financierde Tailwind Sports, de structuur achter US Postal waarvan Bruyneel toen mede-eigenaar was, voor 60 procent. Bruyneel moet bovendien ook 369.000 dollar aan "civil penalties" ophoesten. Dat zijn boetes die een overheid kan opleggen bij inbreuken op de wet.

De uitspraak van rechter Christopher Cooper kadert in een rechtszaak die Floyd Landis, ex-renner bij US Postal en klokkenluider in de dopingaffaire-Armstrong, in 2010 opstartte. Drie jaar later, toen Armstrong zijn dopinggebruik had toegegeven bij Oprah Winfrey, sloot de Amerikaanse overheid zich aan bij de zaak. Die voerde aan dat US Postal nooit de ploeg van Bruyneel zou hebben gesponsord als was geweten dat het team verboden middelen en bloedtransfusies gebruikte om vals te spelen. De overheid eiste onder de zogenaamde "False Claims Act" bijna 100 miljoen dollar terug, drie keer het geïnvesteerde bedrag, maar sloot in april een deal met Armstrong. De gevallen wielerheld, die zijn zeven Tourzeges kwijtspeelde en levenslang werd geschorst, ging akkoord om bijna 7 miljoen dollar terug te storten.

Bruyneel besloot in 2014 niet langer te reageren op de vragen van het Amerikaanse gerecht. De overheid interpreteerde dat als een schuldbekentenis en woensdag kwam er dan eindelijk een uitspraak. Of Bruyneel het geld ooit zal terugstorten aan de Amerikaanse overheid, is zeer de vraag aangezien hij niet in de Verenigde Staten woont en er geen bezittingen heeft. De West-Vlaming brengt zijn dagen door in Madrid en Londen. "Het is onwaarschijnlijk dat een vonnis tot overzeese beslaglegging wordt uitgevoerd", verduidelijkt een experte internationaal recht aan USA Today.

Bruyneel, die vandaag overigens zijn 54ste verjaardag viert, zit momenteel een tienjarige schorsing uit. Tot juni 2020 mag hij geen functie uitoefenen in de wielersport.

Sosa wint na foto-finish bergop

De zevende etappe in de Ronde van de Toekomst werd gewonnen voor Ivan Ramiro Sosa. De 20-jarige Colombiaan haalde het, na een fotofinish, in de eerste rit door de Alpen, een korte etappe over 35,9 kilometer van Moutiers naar Méribe. De Amerikaan Brandon McNulty werd tweede, de Sloveen Tadej Pogacar derde. Harm Vanhoucke, de kopman van de Belgische selectie, finishte als 23ste, op 1:23.

Pogacar is de nieuwe leider. Hij telt zeven seconden voorsprong op McNulty. De Nederlander Thymen Arensman staat derde op 12 seconden. Vanhoucke is twaalfde op 1:04.

Arnaud Démare heerst ook in tijdrit in Tour du Poitou-Charentes

Arnaud Démare heeft zijn vierde zege op rij beet in de Tour du Poitou-Charentes. De Fransman van Groupama-FDJ haalde ook in de tijdrit uit en legde het parcours van 22,9 kilometer, van Champagné-Saint-Hilaire naar Couhé, af in 29:08. Dat was zeven seconden sneller dan zijn landgenoot Sylvain Chavanel. Yoann Paillot kleurde op 33 seconden het podium volledig Frans. Stijn Vandenbergh was met een achttiende plaats op 1:26 beste Belg.

Démare wist de voorbije drie sprintetappes al op zijn naam te brengen. Hij diepte zijn voorsprong in de stand verder uit en heeft, met nog slechts één rit te gaan, 44 seconden voorsprong op Chavanel. De rit van vrijdag is op papier ook één voor de snelle jongens.

Oliver Naesen wint GP Lucien Van Impe

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) heeft de GP Lucien Van Impe, een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere, gewonnen. De voormalige Belgisch kampioen was in een sprint met twee sneller dan de Brit Matthew Holmes. Niels De Rooze hield in de sprint, ook al met twee, voor de derde plaats de Nederlander Maikel Zijlaar achter zich. Baptiste Planckaert eigende zich de vijfde plaats toe.

Kangert ruilt Astana voor EF Education First

Tanel Kangert neemt na acht seizoenen afscheid van Astana. De Est zet zijn wielercarrière in 2019 verder bij EF Education First - Drapac p/b Cannondale, de WorldTourploeg van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck.

"Na acht jaar vond ik de tijd rijp om uit mijn comfortzone te komen", zegt Tangert op de website van zijn toekomstige Amerikaanse werkgever. "Ik heb voor een Frans team (AG2R) en een Kazachs team gereden, en was op zoek naar een totaal andere omgeving. Ik kijk uit naar nieuwe trainingsmethoden, andere wedstrijdprogramma's en nieuw materiaal. Ik wil mezelf ook fysiek wat meer uitdagen. Deze ploeg voldoet aan alle voorwaarden."

De 31-jarige Kangert telt negen overwinningen op zijn erelijst. Hij won ritten in onder meer de rondes van Zwitserland en Abu Dhabi (die hij in 2016 op zak stak) en in de Giro del Trentino. In eigen land is hij regerend en viervoudig kampioen tijdrijden. In 2012 pakte hij de nationale titel op de weg. De Est heeft ook heel wat ervaring in grote rondes. Deze zomer startte hij voor de vierde keer in de Tour, die hij als zestiende beëindigde. Hij reed ook al zes keer de Giro en drie keer de Vuelta.

Katusha geeft Engelsman Harry Tanfield kans in WorldTour

De Engelse renner Harry Tanfield debuteert volgend seizoen in de WorldTour voor Team Katusha Alpecin. Hij ondertekende bij de Zwitserse formatie een contract voor twee seizoenen.

Tanfield is vooral sterk in eendagswedstrijden en tijdritten. Zo pakte hij eind juni zilver in het Britse kampioenschap tegen de klok na Tourwinnaar Geraint Thomas. Nog dit jaar werd hij tweede in de tijdrit op de Commonwealth Games en won hij de openingsetappe in de Tour of Yorkshire.

De 23-jarige Engelsman verlaat op het einde van het seizoen het continentale Canyon Eisberg. "De WorldTour is altijd mijn ultieme ambitie geweest", zegt Tanfield. "Ik heb nu een voet tussen de deur en krijg twee jaar om mezelf te bewijzen. Ik heb niet de pretentie te denken dat ik er nu al ben. Het harde werk begint nu en de uitdaging voor mij bestaat erin te bewijzen dat ik progressie kan maken als renner."

Derde zege op rij voor Démare in Frankrijk

Arnaud Démare (FDJ-Groupama) heeft de derde etappe, een ochtendrit over 97,9 km van Gençay naar Couhé, in de Ronde van Poitou-Charentes (2.1) gewonnen. De Fransman vloerde net zoals woensdag de Italiaan Matteo Malucelli (Androni-Sidermec) en de Fransman Hugo Hofstetter (Cofidis) in de sprint. Donderdagnamiddag staat nog een tijdrit van 22,9 km op het programma.

In deze korte etappe schoven drie renners mee in de vroege vlucht: Quentin Jaurégui (AG2R), Franck Bonnamour (Fortuneo-Samsic) en Alessandro Fedeli (Delko Marseille Provence KTM). Meer dan 1:35 kregen ze nooit van het peloton waar Groupama-FDJ het commando voerde voor hun sprinter Démare die de voorbije twee dagen al wist te scoren.

Anthony Turgis (Cofidis) Ramon Sinkeldam, Adrien Garel (Vital Concept) en onze landgenoot Dimitri Claeys (Cofidis) probeerden nog een tegenaanval op te zetten, maar zonder succes. De vluchters waren evenwel vogels voor de kat, want het peloton hield hen steeds in het vizier en raapte hen op 2,5 kilometer van het eind op. In de sprint stond andermaal geen maat op Arnaud Démare die met enkele lengtes voorsprong won.

Lutsenko pakt goud op Aziatische Spelen

Alexey Lutsenko heeft in het Indonesische Subang de gouden plak kunnen bemachtigen op de wegrit van de Aziatische Spelen. De Kazach haalde het na 150 kilometer in een prangende spurt van de Japanner Fumiyuki Beppu en de Thai Nawuti Liphongyu.

The current Kazakh champion @AlexeyLutsenko3 wins the road race at the Asian Games in Jakarta! What a race for Kazakhstan team, represented by #AstanaProTeam riders: Alexey Lutsenko, Zhandos Bizhigitov, Daniil Fominykh and Yevgeniy Gidich!!! Bravo, guys! #AsianGames2018 pic.twitter.com/BAMJu3Sahj Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

UAE Team Emirates versterkt selectie met youngsters Pogacar en Covi

Het Sloveense wielertalent Tadej Pogacar (19) debuteert in 2019 als prof bij UAE Team Emirates. De Arabische WorldTourploeg trok ook de Italiaan Alessandro Covi (19) aan. Die mag eerst nog een seizoen rijpen bij Team Colpack alvorens hij in 2020 profrenner wordt bij Emirates.

Pogacar is een allrounder die dit seizoen nationaal beloftenkampioen werd in het tijdrijden en op de weg. Hij won ook de GP Priessnitz in Tsjechië en werd vierde in de ronde van zijn land. "Het is een eer dat ik deel kan uitmaken van een WorldTourploeg", zegt de jonge Sloveen. "Ik kom terecht bij een ambitieus team waar renners naar waarde worden geschat."

Alessandro Covi wordt door zijn toekomstige werkgever omschreven als een van de grootste beloften in het Italiaanse wielrennen. Woensdag was hij nog aan het feest in de Ronde van de Toekomst. Sinds 1 augustus is Covi stagiair bij Emirates. In 2019 mag hij zich verder ontwikkelen bij Team Colpack om het seizoen daarna de stap naar de profs te zetten.

"Ik ben heel gelukkig. Er is geen betere ploeg dan UAE Team Emirates om als prof te debuteren", zegt het Italiaanse talent. "Ik word volgend jaar nog geen prof. Het is beter nog een jaar te wachten om zo sterker te worden." Bij UAE Team Emirates rijden toppers als Dan Martin, Fabio Aru en Alexander Kristoff.

Mitchelton-Scott haalt 23-jarige Australiër binnen

Nick Schultz heeft zijn krabbel gezet onder een contract bij Mitchelton-Scott. De 23-jarige Australiër tekende zonet een tweejarig contract dat in 2019 zal ingaan. De voorbije twee seizoenen reed Schultz, die ook stagiair was bij Etixx, voor Caja Rural. "Het is een droom die uitkomt", vertelde de Australiër op de website van zijn nieuwe ploeg.

Schultz, 23, is geen veelwinnaar maar haalde dit seizoen wel ereplaatsen in de Spaanse klimkoersen GP Miguel Indurain (derde, na Alejandro Valverde en Carlos Verona) en Klasika Primavera (zevende). Dit weekend start hij voor de tweede opeenvolgende keer in de Vuelta.

Voor Mitchelton-Scott is Schultz geen onbekende want in 2016 was hij er al stagiair. "Twee jaar geleden was er voor hem geen plaats in het team maar we hebben zijn progressie gevolgd. Hij is een echt klimtalent en we zijn heel blij hem weer te kunnen verwelkomen", aldus sportief directeur Matt White.

🔊 NEWS: "Having the opportunity to join a team like Mitchelton-SCOTT is a dream come true." - @nick_schultz5 signs with Mitchelton-SCOTT for two seasons. https://t.co/yIdvo7DUDY Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link