KOERS KORT (22/9). Sagan loodst Ackermann naar sprintwinst in Gooikse Pijl - Trentin de beste in Italië Redactie

22 september 2019

16u47 1

Ackermann wint Gooikse Pijl

Daags na zijn tweede plaats in de Primus Classic heeft Pascal Ackermann zijn revanche beet. De Duitser van Bora-Hansgrohe won de Gooikse Pijl in de sprint voor Alberto Dainese en Timothy Dupont.

Net als gisteren heel wat toppers in de Belgische najaarskoers. Greg Van Avermaet en Peter Sagan tekenden één week voor het WK wielrennen present in Gooik. Mathieu van der Poel liet zijn fiets op stal nadat hij gisteren extra ging bijtrainen na de Primus Classic.

Een knetterend koersverloop met de grote namen bleef uit. Sagan ging in de slotkilometer nog zijn rol vertolken als loods voor Ackermann. De Duitse kampioen op de weg van 2018 rondde met verve af.

Matteo Trentin wint Trofeo Matteotti

De 30-jarige Matteo Trentin (Italiaanse selectie) heeft in eigen land de Trofeo Matteotti (cat. 1.1) gewonnen. Hij haalde het na 195 kilometer in Pescara voor de Costaricaan Andrey Amador en zijn landgenoot Daniel Savini.

De wedstrijd viel al in een beslissende plooi na 45 kilometer toen Matteo Trentin, Andrey Amador, Fabien Doubey, Daniel Savini en Matteo Fabbro een vroege vlucht op touw zetten. De vijf reden een voorsprong van 5 minuten bij elkaar, op een peloton waarin Dimension Data en Neri-Selle Italia-KTM het commando namen.

Heel snel ging het niet, dus stak Astana een handje toe, maar ook dat zou niet volstaan. Op 20 kilometer had het kwintet nog altijd 2:10. In de slotfase probeerden nog enkele renners de oversteek te maken, maar zonder succes. De winnaar zat vooraan en Trentin klaarde de klus in de sprint, goed voor zijn zesde overwinning van het seizoen, met als uitschieter ritwinst in de Tour. Hij volgt op de erelijst Davide Ballerini op.

Mads Pedersen wint GP Isbergues

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de 73ste editie van de GP Isbergues gewonnen. De 23-jarige Deen had na 197,3 kilometer 38 seconden voor op zijn Duitse teamgenoot John Degenkolb. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Emiel Vermeulen finishte als vierde.

Elmar Reinders, Alexis Gougeard, Pierre Goualt, Samuel Leroux, Théo Delacroix en Michael Guichard zorgden voor de traditionele vroege vlucht. Zij kregen evenwel geen vrijgeleide van het peloton, dat gesplitst werd na een valpartij. Mads Pedersen dichtte in zijn eentje de kloof en ging meteen vol door. Hij hield stand en kon uitgebreid zijn eerste zege van het seizoen vieren.