KOERS KORT 22/7. Greipel verlaat Lotto-Soudal - Thibau Nys nu ook Belgisch kampioen mountainbike - Vos wint BeNeLadies Tour De wielerredactie

22 juli 2018

Githa Michiels is Belgisch kampioene mountainbike bij vrouwen elite

De 35-jarige Githa Michiels is in Westouter Belgisch kampioene in het mountainbiken cross country geworden. Michiels haalde het ruim afgescheiden voor Joyce Vanderbeken. Emeline Detilleux legde beslag op de bronzen medaille.

- 13 deelneemsters:

1. Githa Michiles in 1u11:50

2. Joyce Vanderbeken op 7:19

3. Emeline Detilleux 8:14

4. Alice Pirard 10:01; 5.Veerle Cleiren 12:13; 6. Daisy Depoorter 13:00; 7. Inge Roggeman 16:22; 8. Lotte Van Thillo 17:24; 9. Sara Van Peer 18:10; 10. Kim Van De Putte 18:25; 11. Mienke De Craene op 1 ronde; 12. Fien Lammertyn; 13. Déborah Schmitz

Bastianelli wint slotrit BeNe Ladies Tour, Marianne Vos eindlaureate

De Italiaanse Marta Bastianelli, dit jaar in ons land al winnares van onder meer Gent-Wevelgem en de Brabantse Pijl, schreef in een massasprint de slotetappe van de BeNe Ladies Tour op haar naam. De eindzege in de rittenkoers ging net als vorig jaar naar Marianne Vos.

De slotetappe van de BeNe Ladies Tour verliep vrij gesloten. De twee tussenspurten waren gezien de kleine verschillen aan de top van het klassement belangrijk. Leider Vos was de snelste in de eerste rush en pakte ook de tweede. Telkens voor de Duitse Lisa Klein. Zodat de Nederlandse met vier seconden voorsprong op Klein en zes op Katie Archibald naar de finale ging. Met de eindsprint moeide Vos zich niet. Klein ook niet. Zij verzoende zich met de eindzege bij de jongeren.

“Vrij hectische slotetappe”, vond Marianne Vos. “Als ploeg hebben we het heel goed gedaan. Ik zette de twee tussenspurten naar mijn hand. Neen, niet met de vingers in de neus, maar ik probeerde wel zo weinig mogelijk energie te verspillen. De eindsprint hoefde voor mij niet meer. Vorig jaar waren de omstandigheden (Vos kwam in de proloog in Vlissingen ten val en begon met ruime achterstand aan de etappes in lijn, red.) waarin ik won helemaal anders. Nu moest ik vooral voortdurend aandachtig zijn.”

Vos pakte ook de rushestrui, de puntentrui ging naar Lorena Wiebes. Jolien D’hoore, gisteren derde in de eindsprint, kwam één punt tekort om dat puntenklassement te winnen.

“Tijdens de voorbereiding op de eindsprint heb ik wat te veel in de wind moeten rijden”, zuchtte D’hoore die omwille van vermoeidheid zaterdagmiddag aan opgeven dacht. “Op driehonderd meter van de streep ging ik al naar de kop. Veel te vroeg. Vooral omdat alle frisse spurters aan mijn wiel zaten. Zelf ben ik na de Giro Rosa niet fris genoeg. Vrijdag vertrek ik naar Londen voor de Prudential Ride. Vanuit Londen trek ik naar Glasgow voor het EK op de piste.”

Greipel verlaat Lotto-Soudal

André Greipel zal volgend seizoen niet meer in een truitje van Lotto-Soudal te bewonderen zijn. Dat meldt de Belgische WorldTour-formatie. De Duitse spurtbom kwam sinds 2011 voor Lotto uit. Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de 'Gorilla' ligt.

Greipel telt 153 profzeges, waarvan hij er zes dit jaar veroverde. De Duitser verdedigde de kleuren van zijn team in de Ronde van Frankrijk, maar moest donderdag tijdens de twaalfde rit de strijd staken.

Lotto Soudal and @AndreGreipel want to inform you that after eight successful years, their collaboration comes to an end. pic.twitter.com/roTXm4WYbk Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Thibau Nys nu ook Belgisch kampioen mountainbike

Thibau Nys heeft zich in het West-Vlaamse Westouter tot Belgisch kampioen mountainbike bij de nieuwelingen gekroond. Eerder dit jaar veroverde de zoon van Sven ook al de nationale titel in het veldrijden.

National champion Mountainbike 2018. #nieuwelingen #Westouter @trekbikes @aadrinkjongerenteam Een foto die is geplaatst door null (@svennys) op 22 jul 2018 om 11:04 CEST

Stuyven: "Ik mag mijn eigen kans op EK gaan"

Op zondag 12 augustus staat het EK wielrennen in het schotse Glasgow op het programma. Bondscoach Kevin De Weert rekent voor de zege vooral op Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven. “Ik mag mijn eigen kans gaan. Het is de bedoeling dat we met ons drieën de finale rijden”, aldus Stuyven in een Facebook Live met VTM-journalist Merijn Casteleyn. “Het parcours moet ons wel liggen, al hebben Greg en ik er op dat moment de Tour opzitten. Het wordt dus zaak om fris aan de start te komen.” Verder bestaat de Belgische selectie uit Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Tosh Van der Sande, Dries Van Gestel en Jelle Wallays. Jasper De Buyst en Aimé De Gendt zijn de reserven.

Sagan bevestigt deelname EK

Peter Sagan doet op 12 augustus in Glasgow een gooi naar zijn tweede Europese titel. De Slovaakse wereldkampioen heeft zijn deelname gisteren bevestigd. In 2016 werd hij de eerste Europees kampioen ooit bij de profs, maar hij droeg die trui nooit. Sagan werd in datzelfde jaar immers opnieuw wereldkampioen en reed daarom in de regenboogtrui rond.

📺 We have just received a special message from 🌈 World Champion @petosagan 🇸🇰. Take a look... #UECprepares #EuroRoad18 #TheMoment @Glasgow2018 #Sagan pic.twitter.com/JmBbcsi9rS UEC Cycling(@ UEC_cycling) link