KOERS KORT 22/11. Van der Haar langer bij Telenet Fidea Lions - Stamsnijder stopt na aanhoudende darmklachten - Ex-ploegleider Van Aert trekt naar ploeg Van der Poel Redactie

22 november 2018

17u01

Bron: Belga 0

Van der Haar langer bij Telenet Fidea Lions

Lars van der Haar heeft zijn contract bij Telenet Fidea Lions opengebroken tot eind 2020. “Als renner voel ik me hier helemaal op mijn plaats”, luidt het bij de 27-jarige Nederlander, die sinds 2017 voor het team van Sven Nys rijdt.

“Het is een fijn en professioneel team, met een duidelijke manier van werken die perfect bij mij past. Ik ben dan ook heel gelukkig dat ik nog langer mag samenwerken met het team en de teamgenoten”, vertelt Van der Haar. Ook sportief manager Sven Nys is blij met de verlengde samenwerking: “Het is fijn dat er langs beide kanten zo veel vertrouwen is. Lars is een echte teamspeler, die al bewezen heeft en in de komende jaren zeker zal blijven bewijzen dat hij zijn plaats binnen de top vijf van het veldrijden waard is.”

Goed nieuws! @larsvanderhaar heeft zijn overeenkomst met Telenet Fidea Lions verlengd 🦁https://t.co/KQeypDu9br Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

Ex-ploegleider Van Aert trekt naar ploeg Van der Poel

Opmerkelijke transfer in wielerland. Kristof De Kegel wordt ploegleider bij de wegploeg van Corendon-Circus, die gebouwd wordt rond Mathieu van der Poel. De Kegel was de voorbije twee jaar ploegleider van Van der Poels grote concurrent in het veld Wout van Aert bij Veranda’s Willems-Crelan. Van Aert vertrok daar echter met slaande deuren en ook De Kegel is niet meer in dienst bij de ploeg van Nick Nuyens. Hij kan dus probleemloos de stap zetten naar de ploeg van Van der Poel.

Stamsnijder stopt

De Nederlandse wielrenner Tom Stamsnijder zal in 2019 niet meer in het peloton te bewonderen zijn. De 33-jarige Stamsnijder stopt omdat hij de aanhoudende darmklachten, waar hij al anderhalf jaar mee sukkelt, niet onder controle krijgt. Dat meldt hij in Tubantia, een regionale krant in Twente.

De ellende begon voor Stamsnijder na de Giro van 2017, waarin hij met zijn team Sunweb Tom Dumoulin aan de eindzege hielp. De klachten verergeren bij grote inspanningen en de medische staf van het Duitse WorldTour-team wist geen raad met de situatie. "Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Ik stop als beroepswielrenner omdat het lichaam mij in de steek laat", aldus Stamsnijder.

Stamsnijder was in de jeugdcategorieën een absolute topper met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen voor junioren in 2002. Bij de profs debuteerde hij bij Gerolsteiner (2007-2008). Vervolgens volgden passages bij Rabobank (2009-2010), waar hij ook al zijn opleiding kreeg, en Leopard-Trek (2011). Vanaf 2012 reed Stamsnijder voor Argos Shimano (2012-2013) en diens opvolgers Giant-Shimano (2014), Giant-Alpecin (2015-2016) en Sunweb (2017-2018). De Nederlander kon bij de profs geen enkele koers winnen.

Spaanse wielerbond zet bondscoach Minguez aan de deur na geklaag over salaris

De Spaanse wielerbond (RFEC) heeft bekendgemaakt het contract van haar bondscoach Javier Minguez niet te zullen verlengen. De bijna zeventigjarige Minguez had in diverse media een salarisverhoging geëist, maar daar wilde de RFEC niet op ingaan.

De federatie gaf in een persbericht aan te kampen met een schuldgraad van meer dan anderhalf miljoen euro. “Om die schulden te verminderen zal de bond het economisch beleid van de afgelopen jaren voortzetten”, klonk het. “Het is voor ons dus niet mogelijk Minguez de salarisverhoging te geven die hij publiek geëist heeft. De nieuwe bondscoach zal in de komende weken aangesteld worden.”

Onder leiding van Minguez, die sinds 2013 Spaans bondscoach is, behaalde Alejandro Valverde in september in Innsbrück op zijn 38e zijn eerste wereldtitel.