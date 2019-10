KOERS KORT (22/10). Campenaerts waagt zijn kans op Zesdaagse Gent - Hartoperatie voor Cipollini Redactie

22 oktober 2019

19u44 2

Ploegleider Van Dongen volgt Dumoulin naar Jumbo

De Nederlandse wielercoach Arthur van Dongen volgt Tom Dumoulin van Team Sunweb naar Jumbo-Visma. De 51-jarige Van Dongen was sinds 2016 werkzaam voor Sunweb. “De komst van Van Dongen staat los van de overgang van Dumoulin”, meldt Jumbo-Visma in een verklaring.

Voor Van Dongen, die vroeger onder meer voor de opleidingsploeg van Rabobank werkte, wordt het een weerzien met veel bekenden. Hij werkte in het verleden - naast Dumoulin - al samen met Dylan Groenewegen, Timo Roosen, Bert-Jan Lindeman, Mike Teunissen, Lennard Hofstede en Antwan Tolhoek.

“Ik ben er blij mee en heb er zin in. Bij Team Sunweb heb ik de opstap naar de beroepsrenners kunnen maken en ik had er ook prima verder gekund”, aldus Van Dongen. “Maar ik krijg een mooie kans bij Team Jumbo-Visma en kijk ernaar uit om die te pakken.”

Hartoperatie voor Cipollini

Mario Cipollini is vandaag geopereerd aan zijn hart. De voormalige topsprinter heeft al enige tijd last van tachycardie, een aandoening waarbij het hart in rust klopt met een frequentie van meer dan 100 slagen per minuut. De 52-jarige Cipollini ging onder het mes in het ziekenhuis van Ancona. De operatie is goed verlopen, al moet de Italiaan nog wel een nachtje in het ziekenhuis blijven ter observatie.

Campenaerts op Zesdaagse van Gent

Na Iljo Keisse en Mark Cavendish heeft de Zesdaagse van Gent een nieuwe lading namen bekendgemaakt. Ook Jasper De Buyst en Tosh Van Der Sande zijn opnieuw van de partij in het Citadelpark. Verder vormt Roger Kluge een duo met zijn collega-wereldkampioen Theo Reinhardt.

Al is er meer. Niemand minder dan werelduurrecordhouder Victor Campenaerts zal ook op het ovaal verschijnen. De tijdrijder zol op zondag 17 november gehuldigd worden voor zijn 55,089 km in één uur. Daarnaast gaat hij ook het Gentse 5.000m-baanrecord van Dirk Baert (6.13.56 in 1981) aanvallen.

Ackermann wint slotrit in Guangxi, Mas eindwinnaar

Pascal Ackermann heeft de zesde en laatste etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. Na een tocht van ruim 168 kilometer met start en aankomst in Guilin was de Duitser van Bora-Hansgrohe sneller dan Fernando Gaviria (UAE) en Timo Roosen (Jumbo-Visma). Enric Mas (Deceuninck-Quick.Step) liet zich niet meer verrassen en is eindwinnaar. De 24-jarige Spanjaard volgt op de erelijst Gianni Moscon (2018) en Tim Wellens (2017) op.

Nieuwe dag in China, alweer Belgen in het offensief. Frederik Frison (Lotto-Soudal) en Kevin Van Melsen (Wanty-Gobert) glipten mee in de vlucht van de dag. Beiden knapten ze ook gretig hun deel van het werk op, maar het mocht niet baten. De sprintersploegen wilden ook deze laatste kans benutten en op 15 kilometer van de meet dook de voorgift van de leiders voor het eerst onder de minuut.

Frison probeerde zijn metgezellen nog enkele keren achter te laten, maar dat lukte niet en op ruim vijf kilometer zat het avontuur van de vluchters erop. Voor Victor Campenaerts was dat het sein om aan te vallen, maar de ploegmaats van Mas gunden de werelduurrecordhouder geen ruimte. Sprinten geblazen. Bora-hansgrohe, EF Education First en UAE Team Emirates menden het peloton.

In de laatste bocht gingen enkele renners onderuit, maar de sprinters lieten zich niet meer verrassen. Het kwam tot een duel tussen Fernando Gaviria en Pascal Ackermann en op het einde won de Duitser. Voor Ackermann is het zijn tweede overwinning in China. Roosen snelde naar de derde plek. In de achtergrond mochten ook Enric Mas en zijn ploegmaats vieren: de Spanjaard is de eindwinnaar van de Ronde van Guangxi.

Pascal Ackermann's brilliant win in Guilin, by photographer Aaron Lee. pic.twitter.com/JfEKDN6tkA Tour of Guangxi(@ TourofGuangxi) link

Chloé Hosking snelt naar overwinning bij de dames in Guangxi

Chloe Hosking (Alé Cipollini) heeft de Tour of Guangxi (WorldTour) gewonnen bij de vrouwen, dé eendagsversie voor de dames. De Australische versloeg in het Chinese Guilin na 145,8 km koers in de sprint de Canadese Alison Jackson (Tibco-SVB) en Marianne Vos (CCC). De Nederlandse kroont zich wel tot eindwinnares van het WorldTourklassement.

Nadat thuisrijdster Yixian Pu werd opgeraapt, ging het peloton in gestrekte draf richting de finish in Guilin. In de sprint zette Marianne Vos van ver aan, maar werd ze nog geremonteerd door Hosking en Alison Jackson. Eerste landgenote werd Mieke Dockx op een vijftiende plaats.

Marianne Vos pakt dankzij haar derde plaats de eindwinst in de WorldTour, de opvolger van de Wereldbeker sinds 2016 met achtereenvolgens Megan Guarnier, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten als eindlaureaten. Van Vleuten leek nu ook op weg naar winst, maar omdat ze niet startte in China en Vos wel, ging die laatste haar nog voorbij in de slotwedstrijd.

Alison Jackson, Chloe Hosking and Marianne Vos form the podium of the women's Tour of Guangxi. pic.twitter.com/sQyWLfQZL6 Tour of Guangxi(@ TourofGuangxi) link

Rory Sutherland (37) tekent bij Israel Cycling Academy

Rory Sutherland denkt op zijn 37ste nog niet aan stoppen. De Australiër zette zijn handtekening onder een contract bij Israel Cycling Academy, het team van Ben Hermans en Tom Van Asbroeck dat volgend jaar tot de WorldTour toetreedt.

“Hij brengt negentien jaar ervaring naar de ploeg als de ultieme leider, mentor en man voor alle missies”, stelt Israel Cycling Academy. Sutherland begon zijn carrière bij Rabobank en droeg daarna het shirt van onder meer UnitedHealthcare, Saxo, Movistar en UAE-Team Emirates (sinds 2018). De Australiër won een handvol koersen, waaronder de Vuelta Ciclista a La Rioja (Spa/1.1) in 2017 en een rit in de Ronde van Utah en de USA Pro Cycling Challenge (allebei in 2012).