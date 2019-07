KOERS KORT 22/07. Lotto-Soudal showt toekomstige outfit - Lefevere gaat in zee met Italiaans jeugdteam Wielerredactie

22 juli 2019

22u51

Bron: Belga 0

Lefevere in zee met Italiaanse team

Na het stopzetten van beloftenploeg Klein Constantia in 2016 gaat Patrick Lefevere opnieuw werken met jongere wielrenners. De manager van Deceuninck-Quick.Step vertelde in Vive Le Vélo dat hij zijn oog heeft laten vallen op Team Monti, een continentale ploeg uit Italië die voortborduurt op de restanten van het oude Liquigas. Team Monti is gevestigd in de oude service course van het voormalige WorldTour-team. Concreet zou Lefevere de komende twee jaar de ploeg ondersteunen. In 2020 blijft de ploeg vooral iets voor Italiaanse renners, vanaf 2021 wil Lefevere een internationalere jongerenploeg.

Elke Vanhoof mist WK in eigen land door blessureleed

De wereldkampioenschappen BMX vinden dit jaar voor de tweede keer in vier jaar tijd plaats op de Lotto BMX Track in Zolder (23-27 juli). Elke Vanhoof hoort door blessureleed niet bij de vierkoppige Belgische selectie.

Vanhoof viel bij de start van dit seizoen tijdens een wedstrijd voor de Europese beker in Verona, en kon sindsdien amper in competitie komen. Eerder deze maand miste ze daardoor ook al de Belgische en Europese kampioenschappen, en volgens de Belgische wielerbond is ze nog steeds niet voldoende hersteld.

Door het wegvallen van de Europese kampioene van 2015 is de Belgische ploeg sportief onthoofd. Wel geselecteerd voor het WK zijn mannen-elite Ruben Gommers en Mathijs Verhoeven, junior Thibaut Stoffels en juniore Marthe Goossens. Zij werken allemaal hun wedstrijden af op zaterdag 27 juli.

Lotto-Soudal showt outfit voor volgend seizoen

Vlak voor de Tour kondigden hoofdsponsors Lotto en Soudal al aan dat ze verder gaan met het team tot eind 2022, vandaag raakte bekend op de tweede rustdag dat ook cosponsor G&V Energy Group zijn overeenkomst verlengt voor dezelfde looptijd, dus de drie komende seizoenen.

G&V-Energy Group is sinds 2012 verbonden aan de ploeg, in eerste instantie als partner voor brandstoffen, maar sinds 2013 ook als partner van een eerste en later een tweede teambus. Sinds 2016 prijkt het logo van CAPS, de multimerkentankkaart van G&V Energy Group, op de rechterschouder van de uitrusting. Met de verlenging en uitbreiding van het partnership zal het logo van ‘Caps Fuel Card’ vanaf volgend seizoen op de achterkant van de broek prijken.

“Als fervent wielerliefhebber zijn we zeer verheugd om onze samenwerking met het Lotto Soudal-team, dat ons nauw aan het hart ligt, te kunnen verlengen tot eind 2022", legde Xavier Dewulf, CEO van G&V Energy Group, uit. “We herkennen er onze eigen kernwaarden in: Belgisch, dynamisch en innovatief. Een wielerploeg ondersteunen is voor ons een positieve manier om de merkbekendheid van onze CAPS Fuel Card te versterken. De positieswitch van ons logo van de schouder naar het achterwerk is vanuit marketingstandpunt een droom die werkelijkheid wordt.” Meerbepaald investeert het bedrijf nu 50 procent meer dan voorgaande jaren.

“Het verhaal van ons partnership is er een van continuïteit”, aldus teambaas John Lelangue van Lotto Soudal. “G&V Energy Group is de voorbije jaren uitgegroeid tot een structurele partner van Lotto Soudal, met de prachtige teambussen als uithangbord; we hebben samen een mooi parcours afgelegd en ik ben blij dat CEO Xavier Dewulf en zijn team bij G&V Energy Group onze ambities voor de komende jaren onderschrijven.”

Lotto-Soudal heeft ook zijn nieuwe outfit voor volgend seizoen geshowd. De kleuren rood, wit en zwart staan centraal.

Deceuninck-Quick.Step gaat samenwerking aan met Ronde van de Toekomst

Voorafgaand aan het persmoment in de Tour maakte Deceuninck-Quick.Step bekend dat ze een samenwerking aangaat met de Ronde van de Toekomst, de belangrijkste koers voor beloften in het circuit, al vanaf de editie van 2019. “Elke ploeg doet nu zo’n beetje aan liefdadigheid”, aldus teambaas Patrick Lefevere. “Dus toen koersdirecteur Philippe Colliou me benaderde, was de deal snel beklonken. Ik ken hem al jaren en we geven hen nu steun. Zo zal ons team logistieke steun verlenen aan een team van zes renners uit Afrika. Die jongens beschikken niet altijd over het juiste materiaal en begeleiding. Er wordt een selectie van zes gemaakt en zij krijgen begeleiding om hen op weg te helpen hun fietsdroom na te jagen.”

Deceuninck-Quick.Step bindt Brits talent James Knox tot 2021 aan zich

James Knox (23) heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step verlengd tot 2021. Het Britse klimtalent is bezig aan zijn tweede seizoen bij Quick Step, in 2018 kwam hij over van Team Wiggins. Dat jaar werd hij zesde in de Ronde van Wallonië. In 2019 eindigde hij op de achtste plaats in de UAE Tour en op de 14de plaats in de Ronde van Romandië. Hij stond ook aan de start van de Giro, zijn eerste grote ronde, die hij na de twaalfde etappe moest verlaten met een knieblessure.

“Het was een droom die werkelijkheid werd toen ik in 2018 bij het team kwam. En eerlijk gezegd is het hier zelfs beter dan ik had verwacht”, aldus Knox. “Dit jaar heb ik opnieuw een stap vooruit gezet ter bevestiging van het vorige seizoen, hopelijk volgt er meer van dit later dit jaar. We zullen zien wat de komende twee seizoenen zullen brengen. Ik ben nog jong en hoop dat ik vooruitgang blijf boeken, en daarbij zeg ik niet nee tegen een zege.”

Natnael Berhane blijft twee seizoenen langer bij Cofidis

Natnael Berhane heeft zijn contract bij Cofidis met twee seizoenen verlengd tot 2021. Dat heeft het Franse procontinentale team maandag bekendgemaakt. Vorige week maandag kreeg de 28-jarige Eritrese wielerkampioen na afloop van de tiende Touretappe de Prijs voor de Strijdlust.

Berhane, die momenteel voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk rijdt, ruilde eind 2018 Team Dimension Data voor Cofidis. In 2020 zal Cofidis opnieuw deel uitmaken van de WorldTour-formaties.