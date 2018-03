Koers kort 22/03: Keukeleire past voor de E3 Harelbeke - Bakelants maakt na vijf maanden comeback: "Voorbeeld Valverde volgen" Redactie

22 maart 2018

Bakelants maakt rentree na 5,5 maanden : "Voorbeeld Valverde volgen"

Jan Bakelants (32) mag opnieuw koersen. De Kempenaar kreeg na een medische controle groen licht om weer wedstrijden te rijden. De Kempenaar bleef in totaal 168 dagen aan de kant, sinds zijn val in een afdaling in de Ronde van Lombardije begin oktober. De renner van AG2R liep daarbij meerdere breuken op aan de ribben en ruggenwervels en een longblessure — hij moest ook geopereerd worden. Maar na de Belgische artsen hebben nu ook de Franse dokters hem genezen verklaard.

Zaterdag komt hij terug in competitie in de Classic Loire Atlantique in Frankrijk.Uiteraard zit hij na de lange revalidatie nog een heel stuk verwijderd van zijn beste niveau. “Ik heb geen idee wat ik kan verwachten van die eerste wedstrijd”, zegt Bakelants. “Het zal zeker raar voelen om terug in het peloton te rijden na zo’n zware blessure. Ik hoop dat ik een goede indruk kan maken.”

Bakelants zegt dat het moeilijke maanden zijn geweest, maar had veel steun aan zijn vrouw Daphne, zijn dochtertje Julia en zijn ouders. “Ik hoop dat mijn rentree een succes wordt. Valverde won meteen bij zijn terugkeer na zijn zware blessure (hij brak een knie en enkel in de openingsrit van de Tour, red.). Jon Izaguirre haalde ook een heel hoog niveau na zijn lendenbreuk. Die voorbeelden geven me vertrouwen. In december zat ik nog op mijn hometrainer en voelde ik overal pijn, maar de laatste maand voel ik me weer goed en heb ik goed getraind. Eerst wil ik weer coureur worden en dan wil ik wil koersen winnen. Ik wil rap tonen dat ik terug ben.”

Na dit weekend neemt Bakelants ook deel aan de Ronde van het Baskenland (2-7/4), de Amstel Gold Race (15/4), De Waalse Pijl (18/4), Luik-Bastenaken-Luik (22/4) en de GP Frankfurt (1/5).

Adam Yates liep bij val breukje in bekken op

De Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) heeft bij zijn val woensdag in de Ronde van Catalonië een breukje in zijn bekken opgelopen. De fractuur is stabiel en een operatie is niet nodig, liet de teamarts van zijn ploeg Mitchelton-Scott weten. "Hij moet tien dagen volledige rust nemen en dan zullen we nieuwe foto's maken."

Yates kwam woensdag in de slotkilometer van de derde rit ten val en kon de etappe niet meer uitrijden. De 25-jarige klassementsrenner werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij won ruim een week geleden nog een etappe in de Tirreno-Adriatico.

Wanneer Yates zijn rentree kan maken in het peloton, is nog niet bekend. Hij mag van de dokter wel al voorzichtig op de hometrainer oefenen.

Gougeard out met voetblessure voor E3

Alexis Gougeard heeft in een nagel getrapt en is out met een voetblessure voor de E3 Harelbeke. De Fransman is in principe woensdag in Dwars door Vlaanderen opnieuw inzetbaar. "Het forfait van Gougeard en Dillier (out voor rest van het voorjaar) is wel een aderlating", vindt kopman en Belgisch kampioen Oliver Naesen. "Het team heeft zich serieus versterkt met het oog op de Vlaamse klassiekers en dan zie je twee belangrijke pionnen uitvallen: jammer."

Valverde denkt aan Spelen in Tokio

Alejandro Valverde weet van geen ophouden. De Spanjaard van Movistar is inmiddels 37 maar is niet van plan om zijn fiets meteen aan de haak te hangen. Valverde heeft nog een contract tot 2019, maar vertelt aan het Spaanse 'El Mundo Deportivo' dat hij zijn zinnen heeft gezet op de Olympische Spelen van Tokio een jaar later, meteen de vijfde Spelen uit zijn rijkgevulde carrière.

“Ik wil graag door tot mijn 40ste en opnieuw de Spelen meemaken. Op dit moment heb ik echter een contract tot en met 2019 bij Movistar”, klinkt het bij 'El Imbatido'. "Ik geniet nog altijd, zowel op training als in de wedstrijd. Het is voor mij geen opgave. Ik hou er nog altijd van om af te zien."

Quick-Step Floors heeft selectie voor E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem rond

Vorig jaar eindigde Philippe Gilbert als tweede in E3 Harelbeke na Greg Van Avermaet. Morgen doet de renner van Quick-Step Floors een nieuwe gooi naar de zege in de WorldTourklassieker. Twee dagen later is Gilbert er eveneens bij in Gent-Wevelgem.

Naast Gilbert rijden ook Tim Declercq, Yves Lampaert, de Fransman Florian Sénéchal, de Tsjech Zdenek Stybar en de Nederlander Niki Terpstra de dubbel. Iljo Keisse start in E3 Harelbeke en wordt in de kern voor zondag vervangen door de Italiaanse sprintbom Elia Viviani.

"E3 Harelbeke is een van de zwaarste wedstrijden in de wereld, maar een zonder geheimen. De ploegtactiek zal een grote rol spelen", zegt ploegleider Tom Steels. "De voorbije maanden hebben we hard gewerkt om in de best mogelijke conditie te zijn voor deze belangrijke periode van het jaar. We willen er staan, niet alleen omdat het een goeie voorbereiding is op de Ronde, maaar ook omdat het een heel belangrijke en mooie race is."

Steels blikt ook vooruit naar zondag. "Gent-Wevelgem wordt in principe beslist op de Kemmelberg. Maar misschien valt de beslissing al vroeger, na 50 km. Iedereen zal naar ons kijken want wij hebben opties in elk scenario. We mikken op een goed resultaat maar we houden onze kaarten dicht tegen de borst."

Keukeleire neemt niet deel aan de E3 Harelbeke

Jens Keukeleire verschijnt morgen niet aan de start van E3 Harelbeke (WorldTour). De renner van Lotto Soudal krijgt rust en slaat de klassieker dus over. Frederik Frison valt in.

De 29-jarige Keukeleire neemt zondag wel deel aan Gent-Wevelgem, waar de West-Vlaming vorig jaar tweede werd na Greg Van Avermaet.

Keukeleire zou normaal een van de weinige renners zijn in het peloton die alle zeven kasseiklassiekers zou koersen, van Driedaagse Brugge-De Panne, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs tot en met Parijs-Roubaix. Maar nu wordt er met E3 Harelbeke één wedstrijd geschrapt.

Keukeleire kwam zaterdag ten val in Milaan-Sanremo en bezeerde daarbij zijn heup. Wel reed hij gisteren nog de Driedaagse, waarin hij anoniem finishte op de 109e plaats.

Thwaites breekt wervelkolom

De Engelse renner Scott Thwaites (28) heeft bij een val op training meerdere breuken in zijn wervelkolom opgelopen. De renner van Dimension Data ging inmiddels met succes onder het mes. Tijdens die ingreep werd zijn wervelkolom gestabiliseerd. Er traden geen complicaties op.

De Zuid-Afrikaanse WorldTourploeg verwacht dat Thwaites, die aan de val geen neurologische schade overhield, over enkele dagen het ziekenhuis zal mogen verlaten. De Engelsman won nog geen wedstrijd als profrenner. Afgelopen zaterdag werd hij in Milaan-Sanremo 40ste.

Dimension Data, het team van Serge Pauwels en Serge Vermote, kende dit seizoen al het nodige blessureleed. Onder meer Mark Cavendish, Bernhard Eisel, Mekseb Debesay en Reinardt Janse van Rensburg belandden al in de lappenmand.

Statement: @Scott_Thwaites1



Scott has undergone spine stabilisation surgery following an accident while training.



Please click on the link below for a short statement from the team.



We all wish Scotty a speedy recovery. 💪



Team Dimension Data

Ovechkin slaat dubbelslag in Maleisië

Artem Ovechkin heeft de koninginnenrit in de Ronde van Langkawi naar zijn hand gezet. De 31-jarige Rus van Terengganu Cycling zegevierde solo op Cameron Highlands. De Australiër Benjamin Dyball en de Eritreeër Amanuel Gebreigzabhier mochten mee op het podium. Ovechkin is ook de nieuwe leider.

In het klassement heeft de Rus nu een voorsprong van respectievelijk 32 en 59 seconden op Dyball en Gebreigzabhier. Morgen staat een vlakke etappe van Tapah naar Tanjung Malim op het menu.