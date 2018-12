KOERS KORT 21/12. Mathew Hayman blijft ook na actieve carrière bij Mitchelton-Scott - BinckBank Tour blijft bestaan na overname door Saxo De wielerredactie

21 december 2018

BinckBank Tour blijft bestaan na overname door Saxo

De overname van BinckBank door Saxo Bank heeft vooralsnog geen gevolgen voor de BinckBank Tour (WorldTour). BinckBank werd twee jaar geleden naamgever van de wielerkoers door België en Nederland, die eerder als Eneco Tour door het leven ging.

Eerder deze week werd bekend dat Binckbank in handen komt van de Deense bank Saxo. Een woordvoerder van BinckBank laat weten dat de bank desondanks aan de koers blijft verbonden. “De eerste twee edities van de BinckBank Tour zijn goed verlopen en leverden een belangrijke bijdrage aan het vergroten van onze naambekendheid. We gaan er dus onveranderd mee door.”

De Binckbank Tour vindt in 2019 van 12 tot 18 augustus plaats. Dit jaar won de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain-Merida), voor de Australiër Michael Matthews en Tim Wellens. Die laatste won in 2014 en 2015 en is de enige Belg op de erelijst.

Hayman blijft aan boord bij Mitchelton-Scott

Mathew Hayman, die na de Tour Down Under (15-20 januari 2019) stopt met wielrennen, blijft ook na zijn actieve carrière aan boord bij Mitchelton-Scott. Dat meldt het Australische WorldTour-team op zijn website. De 40-jarige Australiër zal jonge renners gaan begeleiden en in bepaalde wedstrijden gebruikt worden als ploegleider. Verder zal hij zich ook bezighouden met marketing en sponsoring. Hayman reed sinds 2013 voor Mitchelton-Scott en boekte in 2016 met Parijs-Roubaix de grootste triomf in zijn carrière. Na de Tour Down Under volgt zijn sportief afscheid. "Er waren tijden dat ik dacht dat ik zomaar kon vertrekken uit de sport", zegt Hayman. "Maar ik voel me verantwoordelijk om mijn kennis te delen. Ik denk dat ik voor jonge renners een bonus kan betekenen in hun carrière. Dit is een kans die niet iedereen krijgt. Ik ga alles proberen: het begeleiden van jonge renners, ploegleider zijn en werken voor het marketing- en sponsoringdepartement. Het voordeel is dat alles nog fris in mijn geheugen zit. Als ik het wielrennen nu zou verlaten en over vijf of tien jaar zou terugkeren, zou veel van mijn ervaring verloren gegaan zijn.”