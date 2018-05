Koers kort 21/05: Vanaf 2019 geen WK ploegentijdrit meer - Dumoulin hoopt op tegenwind in Giro-tijdrit Redactie

21 mei 2018

17u20

Bron: Belga 0

Dumoulin hoopt op tegenwind in Giro-tijdrit

Na de derde rustdag staat morgen een sleuteletappe geprogrammeerd in de Ronde van Italië: een tijdrit over ruim 34 kilometer tussen Trento en Rovereto. Voor Tom Dumoulin de belangrijkste kans om tijd goed te maken op rozetruidrager Simon Yates.

Yates heeft in het klassement 2:11 voorsprong op Dumoulin. Die ging vandaag het parcours van de tijdrit verkennen. De conclusie bij de Nederlander van Team Sunweb? "Supersnel, zoals de wind nu pal vanachter staat. Het gaat niet moeilijk zijn, zo. Het is één rechte weg naar het zuiden. Echt een racebaan."

Voor dinsdag hoopt Dumoulin dat de wind zal draaien. "Meewind is voor mij niet gunstig. Als je vol wind in de rug hebt, en je gaat op je tijdritfiets liggen, dan rij je vanzelf al 50 kilometer per uur. Dan kan ik heel hard mijn best doen en 55 rijden, maar dan vallen de tijdsverschillen toch nog wel mee. Ik denk dat Yates wel een hele slechte tijdrit moet rijden, wil hij meer dan twee minuten op mij verliezen."

Titelverdediger Dumoulin maakte een positieve balans na tweeënhalve week Giro: "Ik ben gewoon echt heel erg goed bezig. Ik ben hartstikke tevreden. Ik denk dat ik qua fysiek gewoon op hetzelfde niveau zit als vorig jaar. Alleen was het parcours toen iets meer in mijn voordeel en was er geen Yates die er zo bovenuit stak. Hij is op dit moment gewoon veel te sterk. Dus dat vertekent het misschien een beetje."

Zondag na de raid van Yates in Sappada had Dumoulin al lof over zijn Britse concurrent. "Hij schoot zo hard weg, dat was echt niet normaal. Ik heb er niet eens een fractie over nagedacht om hem te volgen. Om de Giro winnen, moet er wel iets heel geks gaan gebeuren. Maar zoals ik al zo vaak gezegd heb: ik blijf vechten."

Vanaf 2019 geen WK ploegentijdrit meer

De Internationale Wielerunie zal vanaf 2019 geen ploegentijdrit voor merkenteams meer organiseren op het wereldkampioenschap wielrennen. Dat maakte de UCI vandaag bekend.

Het is nog niet duidelijk of er iets voor in de plaats komt. "In samenspraak met de organisatoren herzien we het programma voor het WK van 2019 in het Engelse Yorkshire", klinkt het.

De ploegentijdrit maakte in 2012 zijn intrede op het WK. Quick-Step won in Valkenburg en Firenze de eerste twee edities en toonde zich, nadat het twee keer het goud aan BMC had moeten laten, in 2016 in Doha een derde keer de beste. De jongste jaren nam de belangstelling sterk af. Vorig jaar was Sunweb in Bergen het snelste van slechts elf deelnemende teams. Zondag 23 september wordt in het Oostenrijkse Innsbruck om de laatste wereldtitel in de discipline gestreden.