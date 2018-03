Koers kort 21/03: Geblesseerde Vakoc hervat training op straffe wijze - Van Avermaet voor tweeluik E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem: "Ik voel druk" XC

21 maart 2018

Adam Yates geeft op na val

Adam Yates stapt uit de Ronde van Catalonië na een val in de slotkilometer van de derde rit, die hij niet meer kon uirijden. De 25-jarige Brit werd naar een ziekenhuis gebracht met pijn in de onderrug. Dat meldt zijn team Mitchelton-Scott woensdag.

Adams tweelingbroer Simon werd tweede in de derde rit, achter Thomas De Gendt. Anderhalve week geleden won Adam Yates nog een etappe in Tirreno-Adriatico.

Petr Vakoc eindelijk thuis na aanrijding op training eind januari

De Tsjech Petr Vakoc heeft na anderhalve maand eindelijk het ziekenhuis mogen verlaten. De renner van Quick-Step Floors werd eind januari tijdens een trainingsrit in Zuid-Afrika met ploegmaat Laurens De Plus aangereden door een truck. Hij brak daarbij enkele ruggenwervels.

"Ik kan niet zeggen hoe goed het voelt eindelijk thuis (in Praag, red) te zijn na zo'n lange periode in het ziekenhuis, eerst in Zuid-Afrika en daarna in Praag in het Motol University Hospital. Uiteraard is het zwaar om aan de kant te staan, wetende dat je nog lang moet revalideren, maar het besef dat ik zal terugkeren maakt mij gelukkig", laat hij optekenen. En die revalidatie is geen evidentie. Vakoc mag namelijk nog niet in het zadel zitten, waardoor hij een systeem -leunend tegen de grond- heeft bedacht om alsnog te kunnen fietsen (zie filmpje hieronder).

Vakoc hoopt over enkele maanden opnieuw competitief te zijn. Laurens De Plus liep bij de aanrijding breukjes op in de heup en bekken. Hij hoopt in mei zijn comeback te maken.

Has been while since I felt some drops of sweat from excercise on my face. Really missed it! Working hard to get #BackToThePack pic.twitter.com/cQQMNQ7NgZ Petr Vakoč(@ PetrVakoc) link

Van Avermaet mikt op één goed resultaat

Vorig jaar zette Greg Van Avermaet de E3 Harelbeke én Gent-Wevelgem op z’n palmares. De olympische kampioen is dan ook logischerwijs dé kopman van BMC in beide klassiekers. “Hij is er klaar voor”, luidt het bij sportdirecteur Fabio Baldato.

“Met zeven renners per team is het moeilijker om de koers te controleren. We moeten gewoonweg voorbereid zijn op verschillende scenario’s”, aldus Baldato in een persbericht van BMC. “Greg is de kopman, maar ook Jürgen Roelandts en Stefan Küng kunnen een sterke prestatie neerzetten. Hoe dan ook: we hebben vertrouwen dat Greg echt wel gaat presteren. We weten dat hij kan winnen en zullen er alles aan doen om hem opnieuw op het podium te krijgen”, aldus de Italiaan.

Van Avermaet beseft maar al te goed dat er op hem gerekend wordt. “Ik voel wel druk, omdat dit voor mij heel belangrijke wedstrijden zijn. Uiteraard wil ik presteren. Dat is altijd het geval. Ik hoop net zoals vorig jaar de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem te winnen, maar laat ons beginnen met één mooi resultaat. Het is voor mij belangrijk om met een goed gevoel naar de Ronde van Vlaanderen af te zakken.”

Selectie BMC E3 Harelbeke (23/03): Alberto Bettiol (ITA), Jempy Drucker (LUX), Stefan Küng (ZWI), Jürgen Roelandts (BEL), Michael Schär (ZWI), Greg Van Avermaet (BEL), Francisco Ventoso (SPA).

Selectie BMC Gent-Wevelgem (25/03): Alberto Bettiol (ITA), Stefan Küng (ZWI), Jurgen Roelandts (BEL), Michael Schär (ZWI), Greg Van Avermaet (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL), Francisco Ventoso (SPA).