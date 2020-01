KOERS KORT (21/01). Geen Ronde van Oman dit jaar door overlijden sultan - Moskesstraat in Overijse scherprechter op WK 2021? Marc Ghyselinck

21 januari 2020

Ronde van Oman geannuleerd na overlijden van sultan Qabous

De wielerronde van Oman (cat. 2.BC), die zou plaatshebben van 11 tot 16 februari, wordt geannuleerd. Dat vernam persagentschap AFP bij verschillende ploegen. De annulering is het gevolg van het overlijden van sultan Qabous op 10 januari van dit jaar.

De sultan van Oman werd een beroemdheid in België toen hij zich in het najaar liet behandelen in Leuven en daar een heel hotel en restaurant afhuurde. Enkele weken later overleed hij op 79-jarige leeftijd en werd een rouwperiode van 40 dagen afgekondigd. Die loopt nog tot 21 februari. Quabous was al aan de macht sinds 1970.

De ploegen werden dinsdag ingelicht over het annuleren door organisator ASO. De Ronde van Oman werd voor het eerst gereden in 2010 en werd de afgelopen twee jaar gewonnen door de Kazach Alexey Lutsenko. Eerder al wonnen Chris Froome (2013 en 2014), Vincenzo Nibali (2016) en onze landgenoot Ben Hermans (2017) de wedstrijd.

Moskesstraat scherprechter op WK 2021?

De Moskesstraat, een steile klim in Overijse, wordt mogelijk de scherprechter van het parcours waarop in september 2021 het WK wielrennen wordt gereden.

Op de definitieve goedkeuring van het parcours is het nog ruim een week wachten. Bij het WK veldrijden volgende week in Dübendorf moet de Internationale Wielerunie UCI haar definitieve goedkeuring geven.

“Tot zo lang mogen wij officieel niets over het parcours verklappen”, zegt Christophe Impens van Golazo, dat samen met Flanders Classics het WK organiseert. Maar hij zegt ook: “Naar alle waarschijnlijkheid wel.” Bondsvoorzitter Tom Van Damme bevestigt dat de Moskesstraat in het parcoursontwerp ligt. Ook hij maakt voorbehoud tot de definitieve UCI-goedkeuring er is.

De Moskesstraat is een kasseiweg van 550 meter lang. De gemiddelde hellingsgraad is 8,9%, met een piek van 17% op het einde. Er moet een hoogteverschil van 49 meter worden overwonnen.

Dat is minder steil dan de Paterberg (400 meter lang, 48 meter hoogteverschil, gemiddeld 12,5% en piek van 20%) of de Koppenberg (600 meter lang, 64 meter hoogteverschil, gemiddeld 11,6% en piek van 22%) in de Ronde van Vlaanderen.

Het WK 2021 start in Antwerpen en eindigt in Leuven. Ook de Smeysberg en de Ramberg in Leuven zouden in het parcours liggen.