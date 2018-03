Koers kort 20/3: Landa rijdt E3 Harelbeke - "WK wielrennen in 2020 in Noord-Nederland" XC en GVS

20 maart 2018

20u20

Bron: Belga, AD, La Gazzetta Dello Sport 2

Lars Boom laat voorjaarsklassiekers schieten

Lars Boom zal dit jaar niet aan de start komen van de voorjaarsklassiekers. Dat maakte de 32-jarige Nederlander op de website van zijn team LottoNL-Jumbo bekend. De voormalige wereldkampioen veldrijden is conditioneel nog niet in orde na de operatie die hij in januari onderging. Boom ging toen onder het mes om hartritmestoornissen te verhelpen.

Vorige maand gaf Boom ook al forfait voor het Belgische openingsweekend. Nadien startte hij wel in Parijs-Nice, maar die wedstrijd moest hij wegens een zware verkoudheid voortijdig verlaten. Van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix had hij hoofddoelen gemaakt.

"Dat ik de Vlaamse klassiekers moet laten schieten doet best wel pijn, maar ik heb ook geen zin om me zoals vorig jaar dubbel te moeten plooien om erbij te blijven", vertelt Boom. "Als ik die wedstrijden rijd, wil ik ze rijden om te winnen, of toch alleszins voor een plaats in de top tien. Dit is dan ook een verstandige beslissing. Ik moet mezelf meer tijd gunnen om tot op het oude niveau terug te komen. Mijn hartritme is weer oké, maar ik haal nog niet het vermogen dat ik wil. Ik kan niet pieken. Bij extreme inspanningen haalt mijn hart nog niet de hartslagen die het hoort te halen."

"Over mijn carrière maak ik me geen zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat ik wel weer op mij oude niveau terugkom en dan is er niets aan de hand. Er zijn nog mooie koersen in het verschiet. De Tour de France blijft een reëel doel. Ik kan daar van grote waarde zijn in het treintje voor Dylan Groenewegen en op de kasseien in de negende etappe ben ik gewoon favoriet."

Boom haalde twee keer de top tien in Roubaix: vierde in 2015 en zesde in 2012. In de Ronde van Vlaanderen werd hij in 2015 zesde en eindigde hij in 2013 en 2016 met een elfde plaats net buiten de top tien.

Some bad news! Will not ride the classics this year. I cannot be in perfect shape in time for the upcoming races. Have a look at the video below. https://t.co/oNw23cmkNH Lars Boom(@ lars_boom) link

Derde etappe Ronde van Catalonië ingekort

De betere klimgeiten in het peloton van de Ronde van Catalonië moeten nog even op hun honger blijven zitten. De derde etappe met aankomst bovenop Vallter 2000 is met 25 kilometer ingekort. Bovenop de Spaanse berg zouden de weersomstandigheden te slecht zijn om een koers te laten aankomen. De wedstrijdorganisatie kiest er daarom voor op de finish 25 kilometer eerder in het dal neer te leggen. Streep door de rekening dus voor Valverde en Quintana, die met de slotklim van 21 kilometer een uitgelezen mogelijk hadden om toe te slaan in het klassement. De eerste 9 kilometer van de klim naar Vallter loopt op met 3%, maar daarna wordt het menens. In de laatste 12 kilometer naar de finish is de gemiddelde stijging 7,3% en de steilste stroken van de slotklim zijn 14%.

‼️ La 3ª etapa de la #VoltaCatalunya acabarà a Camprodon degut a les condicions meteorològiques



‼️ La 3ª etapa de la Volta acabará en Camprodon debido a las condiciones meteorológicas



‼️ Due to weather conditions, Volta stage 3 will finish in Camprodon pic.twitter.com/YSEQTHgvpS Volta a Catalunya(@ VoltaCatalunya) link

Schade voor Naesen valt mee, ook Keukeleire hersteld na val in Sanremo

Gekneusde ribben en stramme spieren, dat is het meevallende verdict voor Lawrence Naesen na zijn valpartij vorige week in de Handzame Classic. De jongere broer van Belgisch kampioen Oliver mag zo opgelucht ademhalen. Geen breuken dus en geen al te grote hinder voor de start van de Vlaamse klassiekers.

Jens Keukeleire verschijnt morgen dan weer aan de start in eigen gouw. De West-Vlaming kwam afgelopen zaterdag ten val in Milaan-Sanremo, vlak voor het opdraaien van de Poggio. Jens kreeg een harde klap op zijn heup, maar kan zonder probleem zijn programma verderzetten.

Keukeleire: “Ik reed enkele lengtes achter Mark Cavendish toen hij inreed op dat verkeersobstakel. Ik ging vol in de remmen, maar kon een valpartij niet vermijden; vervolgens ging ik over kop. Gelukkig is het goed afgelopen voor mij. Ik kwam terecht op mijn heup, maar de schade viel mee. Ik ben wel bij de osteopaat geweest voor een behandeling.”

“Ik ben echt blij dat het tijd is voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Vanaf de winter ben je al aan het aftellen en nu is het eindelijk zover. De wedstrijden die ik tot hiertoe reed, zal ik niet puur voorbereiding noemen, maar die koersen stonden toch in functie van de opbouw voor wat nu komen gaat. Ik had een heel goede winter achter de rug en ik kijk ook tevreden terug op de voorbije wedstrijden. De aanloop is nagenoeg vlekkeloos verlopen; ik ben enkel een aantal keer lichtjes ziek geweest maar gelukkig nooit ernstig.”

Landa rijdt E3 Harelbeke

Opvallende aanwezige op de deelnemerslijst van de E3 Harelbeke: Mikel Landa. De Spanjaard zal komende vrijdag voor het eerst kennismaken met de Vlaamse kasseien. Dat maakt zijn ploeg Movistar bekend.

Vorige maand werd bekend dat Landa ook aan de start zal staan van Dwars door Vlaanderen. De Baskische berggeit wil zich duidelijk voorbereiden op de negende etappe van de Tour de France. Daar moet het peloton op weg naar Roubaix vijftien kasseistroken bolwerken, goed voor 22 kilometer kinderkopjes.

In de E3 Harelbeke krijgt Landa het gezelschap van Nelson Oliveira, Andrey Amador, Jasha Sütterlin, Carlos Barbero, Jorge Arcas en Héctor Carretero.

Quick-Step Floors start zonder Belgen in Driedaagse

Quick-Step Floors doet het morgen met een erg internationaal gezelschap, maar zonder één Belg in de Driedaagse Brugge-De Panne. De Fransen Rémi Cavagna en Florian Sénéchal, de Nederlander Fabio Jakobsen, de Argentijn Maximiliano Richeze en de Italianen Davide Martinelli, Fabio Sabatini en Elia Viviani verdedigen de kleuren van de Belgische WorldTour-formatie.

"Voor ons zou een massasprint wel goed uitkomen. Wij hebben verscheidene snelle mannen in de ploeg, die het wel kunnen afmaken als het tot een groepsspurt komt", stelt sportdirecteur Rik Van Slycke. "De bergzone zal volgens mij niet echt bepalend zijn, denk ik, want die situeert zich op meer dan honderd kilometer van de finish. Anderzijds kan de wind wel een grote rol spelen. We zien in de wedstrijd zelf wel of het nut heeft het tempo op te trekken bij de passage aan de Moeren, of dat we onze krachten sparen voor de plaatselijke ronden."

Noord-Nederland mag WK wielrennen 2020 organiseren

't Ziet ernaar uit dat het WK wielrennen van 2020 zal doorgaan in Noord-Nederland. De provincies Drenthe en Groningen staan op het punt het evenement binnen te halen.

De Stichting Cycling Championships Northern Netherlands mikte eigenlijk op de organisatie van het WK 2023, maar de UCI hoopt dat het al drie jaar eerder mogelijk is, omdat de beoogde organisatie in Italië (Vicenza en Venetië) afhaakte. Dat bevestigde oud-topschaatsster Renate Groenewold, kopvrouw van de stichting, naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden."We hadden alle tijd voor onze onderzoeken, omdat we met 2023 bezig waren. Tot het verzoek van de UCI kwam", zegt Groenewold. "Alles is in een stroomversnelling geraakt. We onderzoeken nu of er politiek draagvlak is en het financieel haalbaar is."

Volgens Groenewold is er ruim 15 miljoen euro nodig om de mondiale wielerkampioenschappen te kunnen organiseren in de provincies Groningen en Drenthe. "We gaan de komende maanden alles op alles zetten om te onderzoeken of het haalbaar is."

De UCI wil in de tweede helft van dit jaar weten of de noordelijke provincies de organisatie op zich kunnen nemen. Zelf heeft de 41-jarige Groningse een positief gevoel. "Ik zie dit als een enorme kans en voel me ook gevleid dat we door de UCI zijn gevraagd. Dat is een teken dat we hier in Nederland op fietsgebied voorlopen op de rest van de wereld. Ik heb vier jaar geleden 'ja' gezegd tegen dit project omdat ik erin geloof. Je hebt grote sportevenementen nodig om de bevolking in beweging te krijgen en zo'n WK kan enorm veel teweeg brengen in het Noorden."

In 2021 hoopt Vlaanderen het WK te kunnen organiseren. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trok 3,5 miljoen euro uit om de kandidatuur samen met de wielerfederaties voor te bereiden.

Baas UCI: "Ik verwacht niet dat zaak-Froome vóór Giro is afgerond"

UCI-voorzitter David Lappartient denkt niet dat de dopingzaak rond Chris Froome voor de Ronde van Italië afgehandeld is. Dat vertelt de Fransman aan het Italiaanse 'La Gazzetta Dello Sport'. De UCI-baas duidt op de complexiteit van het dossier.

"Ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan zeggen 'vóór de Giro', maar ik verwacht het niet en ik weet niet zeker of het zelfs mogelijk is. We zijn druk bezig, maar er zitten heel wat technische aspecten in de zaak. Dat is niet eenvoudig en kost tijd. Ik kan begrijpen dat de fans snel resultaat willen, maar in het belang van de geloofwaardigheid van onze sport moet de UCI exacte procedures volgen."

De zaak is nu in handen van de juridische anti-doping-dienst van de UCI. "Daar zitten op dit moment onze advocaten met die van de renner te discussiëren. Beide partijen hebben sterke advocaten en deze zaak is veel ingewikkelder dan een andere." In de tussentijd heeft Froome de Ruta del Sol (tiende) en Tirreno-Adriatico (34ste) achter de kiezen. In mei wil hij in de Giro d’Italia, na de Tour van 2017 en de Vuelta van 2017, de derde grote ronde op rij winnen. Daarna wil de Sky-kopman ook een gooi doen naar een vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Nacer Bouhanni blijft op de sukkel

De Fransman Nacer Bouhanni verlaat de Ronde van Catalonië na amper één etappe. "Hij is nog niet volledig hersteld van zijn bronchitis die hem dwong om op te geven in Parijs-Nice en waardoor hij gisteren ook niet ten volle kon sprinten in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië", verklaart Codifis op haar website. "Nacer neemt nu een periode van complete rust voor hij de trainingen zal hervatten en opnieuw competitief aan wedstrijden zal deelnemen."

Vluchter Adam De Vos grijpt de macht in Tour de Langkawi

Adam De Vos heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Langkawi. De Canadees van Rally Cycling was in de derde etappe de beste uit een vroege vlucht. Dae-Yeon Kim uit Zuid-Korea en thuisrijder Nik Mohamad Azman Zulkifli werden op dertien seconden achterstand tweede en derde. Dankzij de zege prijkt De Vos nu bovenaan het algemene klassement.