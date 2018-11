KOERS KORT (20/11). De tol van de Tour? Geraint Thomas zeult extra kilo’s mee - BinckBank nieuwe sponsor van E3 Harelbeke dat ook nieuw parcours voorstelt De wielerredactie

20 november 2018



Dat Geraint Thomas het er van pakt als Tourwinnaar liet hij enkele weken in onze krant al uitschijnen. De Welshman vatte zijn afgelopen maanden toen als volgt samen: “Het is een wervelwind geweest. Ik heb gevierd, er zijn wel een paar feestjes geweest. De thuiskomst in Wales was overweldigend. Het is een gekkenhuis en het is nog altijd niet gestopt. Ik ben nooit zo lang van de fiets gebleven. Je moet van mij niet verwachten dat ik met orgels en blaastrompetten aan het seizoen 2019 ga beginnen. Brailsford belt me nu al dat ik niet te veel mag verdikken.”

Een stelling die Thomas nu ook fysiek kracht lijkt bij te zitten. Op sociale media circuleert een interviewfoto van de Tourwinnaar die bewijst dat hij flink wat kilo’s is aangedikt. Toch maar weer snel die fiets op, Geraint?

Yeah, I really doubt that G will be ready for Il Giro. Better hit the Classics with those extra kilos! (📷 via @BorjaCuadrado ) pic.twitter.com/rPXGh10JRS Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link

BK veldrijden bij de vrouwen verschuift naar zaterdag

In het weekend van het BK veldrijden verschuift de titelstrijd bij de vrouwen van zondag naar zaterdag. Dat bevestigt de Belgische wielerbond. Het BK in Kruibeke vindt plaats op zaterdag 12 januari en zondag 13 januari. De vrouwen (elite & U23) zullen hun wedstrijd zaterdagnamiddag afwerken. De cross begint om 15u. Kort daarvoor, met start om 13u40, is het de beurt aan jongens junioren.

Beide wedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op televisie (Sporza). “Wat de junioren betreft is dat een absolute primeur”, laat de KBWB weten. Ook op zondag staan twee rechtstreekse tv-uitzendingen geprogrammeerd. Voor de U23 weerklinkt het startschot om 13u30, anderhalf uur voor de mannen elite hun kampioenschap aanvatten. De nieuwelingencrossen (zaterdagmiddag en zondagochtend) komen niet live op tv.

De verandering in het wedstrijdschema kwam tot stand in gezamenlijk overleg met de lokale organisatie, Sporza en de Wielerbond. “Voor Belgian Cycling is dit een nieuwe stap in de opwaardering voor het vrouwenwielrennen met tegelijkertijd ook extra aandacht voor de toppers van morgen, de junioren”, luidt het. “Nadat de finale van het BK op de weg voor dames afgelopen zomer voor het eerst rechtstreeks op televisie werd uitgezonden, krijgen de vrouwelijke veldrijders nu de gelegenheid op zaterdag in ‘prime time’ aan de slag te gaan. Ook in de toekomst wordt onderstaand schema de vaste leidraad op de Belgische kampioenschappen veldrijden.”

De Belgische titels gingen begin dit jaar in Koksijde naar Wout van Aert en Sanne Cant.

E3 Harelbeke stelt nieuwe sponsor en parcours voor

De E3 prijs Harelbeke heeft vandaag BinckBank voorgesteld als nieuwe sponsor ter vervanging van Record Bank. Daarbovenop presenteerde de organisatie van de Vlaamse klassieker ook het nieuwe parcours voor de wielerwedstrijd die op vrijdag 29 maart 2019 zal doorgaan. Zo valt de Wolvenberg in de aanloop naar Oudenaarde weg en wordt die vervangen door de Kattenberg. De helling Hogerlucht komt dan weer in de plaats van de Broeke en ook de Eikenberg moet plaats ruimen. Het peloton zet wel koers naar de Boigneberg via Ten Stene. In totaal krijgen de renners 15,5 kilometer aan kasseien, 15 hellingen en 204 kilometer voor de wielen geschoven.