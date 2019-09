KOERS KORT 20/09. Deceuninck-talent Steimle verrast sprinters in Kampioenschap van Vlaanderen - Lampaert blijft leider in Slovakije Wielerredactie

20 september 2019

18u22

Bron: Belga

Démare wint, Lampaert blijft leider in Slovakije

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft de derde etappe in de Ronde van Slovakije (cat. 2.1) gewonnen. De 28-jarige Fransman snelde na 200,6 kilometer van Ruzomberok naar Hlohovec naar de zege, voor de Wit-Rus Alexandr Riabushenko en de Noor Alexander Kristoff. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step) werd of vijf seconden vijfde en behield zijn leiderstrui.

Nadat met onze landgenoot Kenny Molly, Kasper Katrasnik, Mateusz Grabis en Martin Urianstad de vroege vlucht op 20 kilometer van de aankomt werd opgeraapt, brak het peloton in waaiers. Met zo’n 50 renners, leider Lampaert en zijn troepen waren vooraan vertegenwoordigd, ging het richting finish. Net zoals gisteren was de finish vrij technisch en bleek positionering belangrijk. Er werd dan ook een ferme strijd voor de sprint uitgevochten en het was Démare die het haalde op de hellende finish.

Démare moest in de openingsrit vrede nemen met een vijfde plaats en in de rit van gisteren met een derde stek, vrijdag schoot hij dan toch raak, het is zijn vijfde overwinning van het jaar, met als uitschieter een rit in de Giro. In de Tour was hij niet van de partij omdat de ploeg alles op alles zette voor kopman Thibaut Pinot.

Morgen staat de slotrit op het programma, een rit over 142,1 km van Hlohovec naar Senica over een golvend parcours, maar met een vlakke aankomst.

Steimle verrast sprinters in Kampioenschap van Vlaanderen

Jannik Steimle (Deceuninck-Quick.Step) won de Koolskamp Koerse (1.1), ook wel het Kampioenschap van Vlaanderen genoemd. De 23-jarige Duitser reed op enkele kilometers van de finish weg en verraste zo de hele meute. Timo Roosen en Dylan Groenewegen - die de pelotonspurt vier seconden later won - kwamen te laat.

Steimle waagde in de slotkilometers een vluchtpoging en kwam alleen over de streep in Koolskamp. De Duitser kreeg afgelopen dinsdag een tweejarig contract van Deceuninck-Quick.Step, waar hij bijna twee maanden stage liep. Nog op dezelfde dag schreef hij de Textielprijs in Vichte op zijn naam.

Timo Roosen eindigde als tweede, vlak voor zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen bij Jumbo-Visma. Groenewegen won het Kampioenschap van Vlaanderen vorig jaar. Cees Bos (Team Sunweb) kwam als vijfde over de finish.

#KoolskampKoers



3 laps to go!



The peloton has split in different groups! 😲



A first group is at 40" of the three leaders.



🇧🇪 #BCC19 @BingoalBe @KoolskampKoers pic.twitter.com/0bK09fCXAm Bingoal Cycling Cup(@ BingoalCup) link

“Ik kan het allemaal nog niet echt vatten. Ik zit in een heuse rollercoaster”, reageerde de 23-jarige Duitser . Eerst was er dat contract dat ik mocht tekenen. Dan de winst in Vichte en nu ben ik voor één jaar Kampioen van Vlaanderen. Het lijkt allemaal heel surrealistisch. Ik ben zo gelukkig dat ik ook de komende twee jaar voor Deceuninck-Quick.Step mag rijden. Ik voel nu al dit team één grote familie is. Vandaag schreeuwde iedereen van de ploeg mij naar voor. Dit alles is een droom die uitkomt.”

Met nog 8 kilometer voor de boeg achtte Jannik Steimle zijn moment gekomen. “Ik wou iets ondernemen. Ik heb alles gegeven. In mijn oortje hoorde ik dat ik niet mocht achterom kijken en vol moest doorgaan. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk kon ik in de laatste meters toch het zegegebaar maken. Ik heb het nodige geluk gehad om in dit team terecht te komen. Ik kreeg een hele poos geleden al een telefoontje met de vraag of ik aan de slag wou bij Deceuninck-Quick.Step als stagiair. Ik had nooit gedacht dat daar ook een contract aan zou verbonden zijn. Ik weet nu al dat ik de juiste keuze gemaakt heb.”

Cavagna blijft twee seizoenen langer bij Deceuninck-Quick.Step

Rémi Cavagna heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step met twee jaar verlengd. De 24-jarige Fransman is sinds 2017 lid van de ploeg van Patrick Lefevere.

Vorige week mocht Cavagna nog vieren in de Ronde van Spanje. De “TGV van Clermont-Ferrand” won de negentiende etappe met finish in Toledo. Half mei rondde hij een knappe solo in de Tour of California af met ritwinst, goed voor zijn eerste WorldTourzege.

“Ik ben opnieuw erg tevreden dat we erin geslaagd zijn een van onze jonge talenten te houden”, zegt Lefevere. “Rémi heeft altijd hard gewerkt voor ons team. In Californië en de Vuelta heeft hij geleerd wat winnen is en zijn vertrouwen groeit. We weten tot wat hij in staat is en nu hij langer blijft, kunnen we verder werken aan het maximaliseren van zijn potentieel.”

Great news to start the weekend!

"The TGV of Clermont-Ferrand" will stay in the Deceuninck - Quick-Step station for two more years!

More about this and @remicav's goals for the next seasons, here: https://t.co/VLM5sICSpM

Photo: @GettySport pic.twitter.com/NkQ05DxWpY Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Sofie De Vuyst tekent bij Mitchelton-Scott

Wielrenster Sofie De Vuyst zal in 2020 de kleuren van Mitchelton-Scott verdedigen. De Australische formatie bevestigde haar komst vrijdag. De 32-jarige De Vuyst is al ruim tien jaar prof en brengt volgens de ploeg "een schat aan ervaring mee, vooral in de Belgische klassiekers". Ze won dit seizoen de Brabantse Pijl en greep net naast de zege in La Classique Morbihan en de Flanders Ladies Classic.

De Vuyst verlaat het Nederlandse Parkhotel Valkenburg en is in de wolken met de transfer. "Het is heel speciaal Mitchelton-Scott te vervoegen, een van de beste ploegen in het vrouwenpeloton. Het is nogal een eer voor dit te team te kunnen koersen. Alles lijkt heel erg professioneel. Ik kijk ernaar uit samen te werken met de beste klimster en klassementsrenster in de wereld, Annemiek van Vleuten. Ik beschouw dit als een hele eer en ik ga er alles aan doen om Annemiek zo goed mogelijk bij te staan. Ik wil Annemiek en Amanda Spratt helpen in de klimwedstrijden en ik hoop hetzelfde niveau te halen als dit jaar. Dan zal ik een goeie steun zijn in de finales van de grote wedstrijden. Uiteraard zou zelf een UCI-wedstrijd winnen ook mooi zijn.”

"Ik hou van heuvelachtige en harde wedstrijden. Na een klimwedstrijd heb ik een redelijk goeie sprint. Mijn favoriete wedstrijden zijn de Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad want die liggen op mijn trainingsparcours. Maar vanwege hun profiel hou ik ook van Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl", besluit De Vuyst.

Ook Capiot moet passen voor Kampioenschap van Vlaanderen

Na de GP van Fourmies van 8 september is Amaury Capiot ziek geworden. De 26-jarige sprinter moest zodoende afgelopen weekend al forfait geven voor de Kustpijl in Knokke-Heist en doet dat vrijdag ook in het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp. Sport Vlaanderen-Baloise start zo in Koolskamp met slechts zes renners.

“Het gaat wel de goede richting uit met Amaury Capiot. Woensdag voelde hij zich al stukken beter maar we opteerden er toch voorhem nog een dag aan de kant te laten. Zaterdag kan hij normaal gezien wel aantreden in de Primus Classic. De Gooikse Pijl van zondag stond niet op zijn programma”, geeft sportdirecteur Hans De Clercq mee.

“Na Fourmies maakte Capiot koorts. Vandaar al een eerste afzeggin in de Kustpijl. En we willen onze renners ook niet te vroeg in competitie brengen en zo de rest van het seizoen hypothekeren. Hij is immers onze man voor zeg maar Parijs-Tours. We missen zo natuurlijk een sterke man en een goede sprinter in Koolskamp. Komt het tot een groepsspurt dan kan ik rekenen op Sacha Weemaes en Christophe Noppe. Ook geen trage gasten.”

Nathan Van Hooydonck laat Kampioenschap van Vlaanderen links liggen

Het CCC Team van sportdirecteur Valerio Piva start vandaag in het Kampioenschap van Vlaanderen met slechts zes renners. Nathan Van Hooydonck laat Koolskamp immers links liggen maar rijdt wel de Primus Classic en de Gooikse Pijl van respectievelijk zaterdag en zondag.

“Nathan Van Hooydonck heeft net de Ronde van Spanje achter de rug. We laten hem nu geen drie dagen na elkaar koersen. In plaats van een drieluik rijdt Van Hooydonck dus een tweeluik. We geven hem een dagje extra rust en dat is geen overbodige luxe voor een toch wel jonge renner. Zeker na drie slopende weken in de Vuelta”, stelt sportdirecteur Valerio Piva.

“Ik verwacht dat het vandaag in Koolskamp op een massasprint zal uitdraaien. Wij kunnen dan geen torenhoog favoriet naar voor schuiven. Zeker niet als je de andere teams bekijkt die wel met hun sprinters naar West-Vlaanderen zijn afgezakt. Bij ons moet dan Jakub Mareczko het beste van zichzelf geven. Morgen en overmorgen treffen we in de Primus Classic en de Gooikse Pijl wel parcoursen die ons beter liggen. En dan komt ook een zekere Greg Van Avermaet de selectie versterken.”

Cavagna op vraag van Franse bond aan de kant voor Kampioenschap van Vlaanderen

KOOLSKAMP 20/09 (BELGA) = Geen Rémi Cavagna aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. De 24-jarige Fransman komt uit de Vuelta waar hij de 19e etappe, tussen Avila en Toledo, voor zijn rekening nam. Bovendien werd hij in die Ronde van Spanje ook nog eens derde in de 17e rit en boekte hij een derde plaats in de individuele tijdrit. Zijn team Deceuninck-Quick.Step gaat in op de vraag van de Franse wielerfederatie om Cavagna te sparen in functie van het wereldkampioenschap en hem niet op te stellen in het Kampioenschap van Vlaanderen.

“De vraag kwam inderdaad vanuit de FFC, de Franse wielerfederatie, om Rémi Cavanga wat extra rust te gunnen. De FFC heeft onze renner immers geselecteerd voor de komende wereldkampioenschappen en men wil hem fris aan de start van de tijdrit en de titelstrijd op de weg. Wij zijn met onze ploeg die vraag tegemoetgekomen, vandaar dat wij het in Koolskamp met slechts zes renners doen”, verduidelijkt sportdirecteur Rik Van Slycke de afwezigheid van de 24-jarige Fransman.

De kans dat het tot een massasprint komt in Koolskamp is zeer groot. Dan wordt Fabio Jakobsen dé man bij Deceuninck-Quick.Step. “We zien wel of het hele pak samen naar de eindmeet trekt. De wind kan vandaag, op het nieuwe parcours, zeker een rol van betekenis spelen. Misschien spat het peloton wel open in waaiers? We bekijken het koersverloop van kilometer tot kilometer. Waar nodig passen we de tactiek aan. Komt het toch tot een groepssprint dan trekken we natuurlijk de kaart Fabio Jakobsen. Vergeet echter wel niet dat hij net uit een zware Ronde van Spanje komt waar hij twee ritten won. Het zal afwachten zijn hoe fris hij voor de dag komt. Bovendien zitten er hier een pak rappe mannen in het peloton. Ook van de partij bij ons zijn onze twee stagiairs, Samuel Gaze en Jannik Steimle. Laatstgenoemde onderstreepte dinsdag nog de conditie door de Textielprijs van Vichte te winnen”, meldde Van Slycke.