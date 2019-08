KOERS KORT (20/08). Giro-ritwinnaar Masnada naar CCC - Gilbert en Declercq naar Vuelta met DQS De wielerredactie

20 augustus 2019

Lizzie Deignan stopt eind 2020 met koersen

Lizzie Armitstead-Deignan stopt na de Olympische Spelen in Tokio met wielrennen. De 30-jarige Britse vertelde dat nog eens in een interview aan Cyclingnews. De wereldkampioene van 2015 in Richmond kreeg eind vorig jaar een kind met haar man, voormalig Sky-renner Philip Deignan. Nadien besliste ze om terug te komen in het peloton. Daarvoor had ze een strikt tweejarenplan uitgedoktert.

“Dat heb ik tijdens mijn zwangerschap beslist vorig jaar. Na de geboorte van onze dochter zou ik nog terugkomen om twee jaar te koersen. Het is motiverend om een eindpunt vast te leggen”, aldus de renster van Trek-Segafredo. Deignan-Armitstead mikt op het WK in Yorkshire in eigen land om nog een keer wereldkampioene te worden. Haar carrière wil ze afronden met een laatste kans op goud in Tokio. Op de Spelen in Londen haalde ze zilver. Drie jaar geleden werd ze vijfde in Tokio.

Zwitser Stefan Bissegger pakt de zege in Frankrijk

Stefan Bissegger heeft dinsdag de zesde etappe in de Ronde van de Toekomst op zijn naam gebracht. De Zwitser haalde het na 124 km van Saint-Julien-Chapteuil naar Privas voor de Australiër Kaden Groves en de Amerikaan Matteo Jorgenson, die maandag ook al derde werd. Ilan Van Wilder finishte als zesde op drie seconden. Mauri Vansevenant werd elfde en eindigde ook nog in de eerste groep na een incidentrijke etappe. De leiderstrui verandert van schouder en het is de Italiaan Giovanni Aleotti die donderdag in het geel start. Woensdag staat een rustdag op het programma.

De zesde rit was een korte etappe, slechts 124 km, en op papier voer voor sprinters. Maar het slechte weer zorgde voor andere plannen bij enkele ploegen en er werd volop aangevallen in het eerste wedstrijduur. Een kopgroep van 24 scheidde zich af van de rest van het pak door waaiervorming, bij die 24 ook twee landgenoten: Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder. Verder ook Tom Pidcock, Tobias Foss en Stefan Bissegger. Gele trui Guglielmi was niet van de partij en verzeilde in een tweede groep, op één minuut. Andere favorieten zoals de Colombiaan Diego Alba en Augusto Rubio, en Clément Champoussin misten ook de goede ontsnapping.

Terugkomen lukte niet, de winnaar zat in de eerste groep. Vooraan waagde de Deen Morgen Hulgaard zijn kans in het slot, maar hij werd weer bijgebeend door de kopgroep die intussen was herleid tot zo’n zestien renners. Er zou gesprint worden om de zege. Die sprint werd voorbereid en toen Pidcock ten val kwam in de laatste kilometer was alvast één snelle man uitgeteld. Bissegger won het pleit en pakt zijn zesde zege van het seizoen. Giovanni Aleotti is de nieuwe leider.

Movistar strikt Colombiaanse nummer twee en drie uit Baby Giro

Movistar heeft twee Colombiaanse talenten aangetrokken. Einer Rubio en Juan Diego Alba, allebei 21, ondertekenden een contract voor twee seizoenen bij de ploeg van wereldkampioen Alejandro Valverde.

Rubio komt over van het Italiaanse Aran Cucine-Vejus, Alba verlaat het Colombiaanse Coldeportes Zenu. De twee Colombianen toonden in juni hun kwaliteiten in de Ronde van Italië voor beloften, de zogenaamde Baby Giro. Rubio werd daarin tweede en Alba derde. De eindzege ging in de Laars naar een andere Colombiaan, Andres Camilo Ardila. Die werd al eerder gestrikt door UAE-Team Emirates.

Movistar Team refuerza su compromiso y apuesta por la nueva generación del ciclismo en Colombia



Dos jóvenes fichajes -Einer Rubio y Juan Diego Alba (21 años), podios del @giroditaliau23- se suman a @paulapb291, que renueva hasta 2021 con la escuadra @Telefonica 🤗 Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Hubert Dupont, goed voor 23 grote rondes, hangt fiets aan de haak

De Franse wielrenner Hubert Dupont zet op zijn 38e een punt achter zijn wielercarrière. Dat kondigde zijn team AG2R La Mondiale dinsdag aan.

De klimmer uit Lyon maakte in 2005 zijn profdebuut bij het Franse procontinentale RAGT Semence. Een jaar later stapte hij over naar het hoogste niveau bij AG2R, waar hij nooit meer zou weggaan.

Dupont won in zijn eerste seizoen bij AG2R meteen het bergklassement in de Ronde van het Baskenland maar daarna kon hij geen enkele keer meer als winnaar het podium op. Wel toonde de Fransman zich heel regelmatig in grote rondes. Zo nam hij twaalf keer deel aan de Giro, met een elfde plaats in 2011 en 2016 als beste resultaat. In de Tour verscheen hij vijf keer aan de start. Zijn beste ranking was een 21e plaats in 2011. Dupont was er ook zes keer bij in de Vuelta (17e in 2007). In totaal reed de klimmer 23 grote rondes en slechts een keer moest hij opgeven, in de Tour van 2012.

Dupont volgt met zijn besluit te stoppen het voorbeeld van zijn land- en teamgenoot Samuel Dumoulin, ook 38, die al eerder aankondigde er eind 2019 mee op te houden.

CCC haalt Giro-ritwinnaar Masnada

Fausto Masnada rijdt vanaf 2020 voor CCC, de ploeg van Greg Van Avermaet. De 25-jarige Italiaan komt over van het procontinentale Androni Giocattoli-Sidermec en tekent een overeenkomst voor twee jaar. Masnada maakte dit jaar indruk, met winst van de zesde etappe in de Ronde van Italië, waar hij in het bergklassement achter Giulio Ciccone als tweede eindigde. Ook schreef hij twee ritten in de Ronde van de Alpen op zijn naam. CCC hoopt met Masnada te scoren in bergetappes.

“Sinds het begin van het seizoen was het mijn doel om een WorldTour-formatie te vervoegen”, reageert de aanwinst. “Ik wil deze kans grijpen om het topniveau te bereiken en kijk uit naar de uitdagingen die me te wachten staan. Ik hoop op WorldTour-niveau te kunnen groeien als renner.”

Gilbert en Declercq naar Vuelta met DQS

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn selectie vrijgegeven voor de Vuelta. Met Philippe Gilbert en Tim Declercq komen er zaterdag in Torrevieja twee Belgen aan de start. “We hebben een goede mix van jong talent en ervaren renners”, legt sportdirecteur Wilfried Peeters uit. “Ons doel is ritzeges. Jakobsen maakt zijn debuut in een grote ronde en we hopen dat hij met de hulp van Richeze zijn kans kan gaan in de sprints. Knox mag het dag per dag bekijken en zich in de bergen laten opmerken, terwijl Cavagna dit jaar ook al veel goeds heeft laten zien. Declercq is het werkpaard in het peloton en Capecchi kan onze youngsters bijstaan. Stybar en Gilbert weten tot slot uiteraard als geen ander hoe een rit te winnen.”

Selectie: Eros Capecchi (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (Bel), Philippe Gilbert (Bel), Fabio Jakobsen (Ned), James Knox (GBr), Maximiliano Richeze (Arg), Zdenek Stybar (Tsj)