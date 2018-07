KOERS KORT. 2/7 Lars Boom maand geschorst na incident met Van Hecke -Bouhanni niet naar de Tour - Chavanel breekt record Redactie

02 juli 2018

13u03

Bron: Belga 0

Lars Boom een maand geschorst

Wielrenner Lars Boom is door de internationale wielrenunie UCI voor een maand geschorst. Het is de straf die de Nederlander alsnog heeft gekregen voor een agressieve actie in de Ronde van Noorwegen afgelopen mei. De renner van LottoNL-Jumbo kreeg het tijdens de tweede etappe aan de stok met Preben van Hecke (Sport Vlaanderen) en deelde een klap uit.

De schorsing gaat per direct in. Boom mist volgens zijn ploeg de Grote Prijs Cerami en de Prudential RideLondon-Surrey Classic. Ook is hij van de reservelijst geschrapt voor de komende Tour de France.

Boom kreeg al meteen een boete van 200 Zwitserse franken (omgerekend ongeveer 170 euro) voor zijn gedrag en werd uit de koers gezet.

Theuns als achttiende Belg naar de Tour

Ook Edward Theuns mag zijn koffer pakken voor (hopelijk) drie weken Frankrijk. De 27-jarige Belg maakt immers deel uit van de selectie die Team Sunweb bouwde rond kopman Tom Dumoulin. Voort zijn ook Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Simon Geschke, Chad Haga en Michael Matthews van de partij. Ouderdomsdeken Laurens ten Dam neemt dan weer de plaats in van Wilco Kelderman, die uitviel tijdens het Nederlands kampioenschap.

Cofidis zonder Bouhanni, maar met Dimitri Claeys naar Frankrijk

Wielerploeg Cofidis trekt zonder Nacer Bouhanni naar de Tour de France. De ploeg, met de Belg Dimitri Claeys in de selectie, zal rijden in dienst van de Fransman Christophe Laporte, die een etappe wil winnen. Bouhanni stelde zich een ander doel: de Vuelta.

"Het leek ons onmogelijk om twee grote sprinters op één lijn te stellen als leiders voor de Tour de France. In die omstandigheden heeft de sportieve leiding beslist in te zetten op Christophe Laporte voor de Tour de France, terwijl Nacer Bouhanni hetzelfde statuut zal hebben voor de Vuelta", aldus teammanager Cédric Vasseur.

Bouhanni won in het verleden etappes in de Giro en de Vuelta, maar bij zijn drie deelnames aan de Tour (2013, 2015 en 2017) heeft hij dat niet kunnen herhalen. Zijn beste resultaat zijn twee aankomsten op plaats vier vorig jaar, in Vittel en Parijs.

Anthony Turgis, die tweede eindigde in het Franse kampioenschap zondag, en Anthony Pérez zijn de twee nieuwelingen van de groep.

Barguil krijgt volledige Franse équipe naast zich

Met Fortuneo-Samsic is de 19de van de in totaal 22 Tourselecties rond. Het Franse procontinentale team bouwt zijn ploeg rond Warren Barguil. De bolletjestrui en meest strijdlustige renner van de Tour in 2017 kon dit seizoen nog niet overtuige, maar hoopt dat nu in de Tour wel te doen.

Barguil krijgt van zijn werkgever zeven Franse collega's mee. Daarbij heel wat vaste klanten. Naast Barguil mogen ook Maxime Bouet (Fra), Elie Gesbert (Fra), Romain Hardy (Fra), Kevin Ledanois (Fra), Amael Moinard (Fra), Laurent Pichon (Fra), Florian Vachon (Fra) hun rugzak maken. Afspraak komende zaterdag in Noirmoutier-en-l'Île.

Dumoulin (Sunweb) verliest met Wilco Kelderman belangrijke knecht

Wilco Kelderman kan niet meedoen aan de Tour de France. De 27-jarige renner van Team Sunweb ging zondag onderuit tijdens het Nederlands kampioenschap in Noord-Brabant. Kelderman viel daarbij op zijn rechterschouder.

De klimmer, vorig jaar vierde in de Vuelta, brak in maart zijn rechtersleutelbeen bij een val in de Tirreno-Adriatico. Hij moest toen een operatie ondergaan, ook omdat op dezelfde plek al een eerdere breuk met een plaatje was vastgezet.

Uit een CT-scan bleek vandaag dat dit plaatje door de val op het nationaal kampioenschap verbogen is. Dat veroorzaakt zoveel pijn, dat Kelderman niet kan meedoen aan de Tour. Hij zou daarin zaterdag starten als belangrijkste helper van kopman Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro 2017.

Sylvain Chavanel breekt record met achttiende Tourdeelname

Sylvain Chavanel staat zaterdag aan de start van zijn achttiende Ronde van Frankrijk. Daarmee wordt hij alleen recordhouder. Zijn ploeg Direct Energie bevestigde vandaag Chavanels deelname.

De 39-jarige Fransman was er sinds 2001 onafgebroken bij in La Grande Boucle. 'La Machine' deelde tot dusver het record van zeventien Tours met de Amerikaan George Hincapie, de Australiër Stuart O'Grady en de Duitser Jens Voigt.

Direct Energie neemt zeven Fransen mee naar de Tour, met onder meer ook Lilian Calmejane, die vorig jaar een bergetappe won.

- selectie -

Lilian Calmejane (Fra), Thomas Boudat (Fra), Sylvain Chavanel (Fra), Jérôme Cousin (Fra), Damien Gaudin (Fra), Fabien Grellier (Fra), Romain Sicard (Fra), Rein Taaramae (Est)

