KOERS KORT (2/6): Tourbaas spreekt zich uit over Froome: "We willen antwoord voor de Tour" - Wellens met ambitie naar Zwitserland Redactie

02 juni 2018

Andrea Pasqualon wint ook derde etappe en is de nieuwe leider in Luxemburg

De 30-jarige Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) heeft de koninginnenrit van de Ronde van Luxemburg, met start in Eschweiler en aankomst na 163,8 kilometer in Differdange, gewonnen. Het werd voor de Italiaan de tweede opeenvolgende zege in deze rittenkoers. Pasqualon liet de Fransman Angelo Tulik en de Nederlander Nick van der Lijke achter zich. Olivier Pardini werd vijfde en meteen de beste Belg. Andrea Pasqualon lukte een dubbelslag en neemt ook de leiderstrui over van Alexander Krieger. Hij telt 7 seconden voorsprong op de Sloveen Jan Tratnik en 23 op de Duitser Alexander Krieger die vandaag pas 21e werd op 17 seconden van Pasqualon.

Na 45 kilometer koers slaagden Romain Combaud, Bryan Nauleau, Armano Antunes en Matteo Badilatti erin zich af te scheiden van het peloton. Zij kregen nooit meer dan anderhalve minuut voorsprong van de grote groep en op 56 kilometer van de finish was, onder impuls van de mannen van Veranda's Willems-Crelan, weer alles te herdoen.

Stijn Devolder trok samen met Pawel Cieslik even in de aanval, maar zij werden snel weer tot de orde geroepen. Nog voor het aansnijden van de drie plaatselijke ronden met daarin telkens de beklimming van de Col de l'Europe, van elk 9,5 kilometer, versnelden Jan Tratnik, Christophe Laporte, Hector Saez en Patrick Schelling. Jan Tratnik, vierde in het algemeen klassement op 8 seconden van leider Alexander Krieger, pakte daar drie belangrijke bonificatieseconden. De Sloveen ontdeed zich van zijn metgezellen en ging alleen op jacht naar de volgende bonificatiesprint. Die nam hij ook voor zijn rekening en griste zo opnieuw 3 seconden mee.

Achter hem boekte Andrea Pasqualon, derde in het klassement met 5 seconden achterstand, 2 seconden en leider Alexander Krieger 1 seconde bonificatie. Tratnik liet zich daarna inlopen. Het sein voor Mathias Le Turnier en Roland Thalmann om het te proberen. Net na het ingaan van de slotronde waren ook zij eraan voor de moeite. Bij de laatste beklimming van de Col de l'Europe versnelden Jonas Koch, Eduard Prades en opnieuw Mathias Le Turnier. Le Turnier moest er voorin echter snel af en wat verderop slokte de grote groep Koch en Prades op. Het peloton verbrokkelde daarna en zo trok een ruime kopgroep naar de eindmeet in Differdange. In de daaropvolgende sprint boekte Andrea Pasqualon zijn tweede opeenvolgende ritzege.

Morgen/zondag valt het doek over deze 78e editie van de Ronde Van Luxemburg. De renners rijden dan van Mersch naar de hoofdstad van het Groothertogdom. Goed voor een afstand van 176 kilometer doorspekt met zeven hellingen waaronder viermaal de Pabeierbierg, die ook opgenomen is in de drie plaatselijke ronden in Luxemburg. Dan kennen we de opvolger van Greg Van Avermaet.

Bouhanni sprint makkelijk naar derde seizoenszege in Boucles de la Mayenne

De Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis) heeft zaterdag zijn derde zege van het seizoen geboekt in de koninginnenetappe van de Boucles de la Mayenne (2.1). Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) kwam even in de problemen, maar blijft aan de leiding in het klassement van de Franse rittenkoers.

Met zijn 174 kilometer, goed voor vijf gecategoriseerde hellingen en drie lastige lokale ronden, was de tweede etappe in de Mayenne diegene die het klassement zou kunnen gaan beslissen. De Fransen Anthony Delaplace, Samuel Leroux, Clément Chevrier en Axel Journiaux vormden de vroege vlucht waarachter de ploegmaats van Van der Poel aan de leiding van het peloton moesten achtervolgen.

In de finale probeerden de renners van Groupama-FDJ een paar keer de wedstrijd open te breken. Op de langste beklimming van de dag kwam Van der Poel even in de problemen, maar dat kon hij weer rechtzetten in de afdaling. Bij een tweede prik bergop van Groupama-FDJ reageerde Van der Poel gezwind. Bouhanni kon ternauwernood overleven in het uitgedunde peloton.

Vijf andere Fransen slaagden er wel in ervan onder te muizen: Benoît Cosnefroy, Geoffrey Soupe, Anthony Maldonado, Franck Bonnamour en Jérémy Leveau begonnen met een voorsprong van een halve minuut aan de slotronde van tien kilometer, maar werden in extremis toch nog bijgehaald door het werk van Cofidis, dat met Soupe voorin nochtans een renner mee had.

Bouhanni maakte het werk van de ploegmaats vlot af in de sprint bergop. Hij won makkelijk voor Cosnefroy, Maldonado en Leveau, drie renners van de late vlucht. Van der Poel sprintte naar de vijfde plaats en blijft aan de leiding in het klassement. Hij leidt nu met dertien seconden voorsprong op de Fransman Romain Seigle en met negentien seconden op beste Belg Eli Iserbyt (Marlux-Bingoal), die opschuift van 4 naar 3 in het klassement.

ASO-baas Prudhomme: We willen zo snel mogelijk antwoord van de UCI"

Het blijft onduidelijk of Chris Froome op zaterdag 7 juli aan de start staat van de Tour de France. Een beslissing daarover ligt bij de UCI. En als de UCI te lang op zich laat wachten, dan hakt Tour-organisator ASO mogelijk zelf de knoop door. Zo blijkt tenminste uit een antwoord van ASO-baas Christian Prudhomme, gisteren aan de vooravond van de start van het Critérium du Dauphiné. Prudhomme wil de Tour niet laten starten zonder duidelijkheid over Froome. "We willen zo snel mogelijk antwoord van de UCI. We weten dat het geen snelle procedure is. Maar we moeten een antwoord krijgen voor de Tour."

Zélf uitsluiten?

In een urinestaal van Chris Froome op het einde van de Vuelta 2017 werd 2.000 milligram Salbutamol gevonden. Salbutamol is geen verboden product. Wel bedraagt de gemeten hoeveelheid twee keer de toegestane waarde. De antidopingcommissie van de UCI moet nu uitmaken of Froome al dan niet een dopingovertreding heeft begaan en of hij wel of niet moet worden geschorst. Twee maanden geleden kwam het nieuws dat ASO mogelijk zelf Froome zal uitsluiten voor de Tour. Daarover zei Prudhomme gisteren enkel dit: "Ik weet niet waarover u het heeft."

ASO blijft de verantwoordelijkheid bij de UCI leggen. Ze onderhoudt naar eigen zeggen de beste contacten met UCI-voorzitter David Lappartient, maar zet de wielerunie onder druk: "Iedereen heeft er baat bij dat we voor de Tour een antwoord hebben."

UCI gelooft niet dat zaak wordt afgehandeld voor Tour

UCI-voorzitter David Lappartient "gelooft niet" dan weer dat er voor de Ronde van Frankrijk een beslissing zal genomen worden inzake de dopingaffaire rond Chris Froome. "Het is altijd mijn wens geweest voor de Giro de uitspraak te kennen", stelt Lappartient. "Nu hoop ik dat het dossier voor de Tour afgehandeld wordt. Maar goed, we moeten realistisch zijn: ik geloof dat dat niet het geval zal zijn."

"Dit is geen laksheid van de UCI", verdedigt de Fransman de Internationale Wielerunie. "Maar als je geconfronteerd wordt met een wetenschappelijk rapport van 1.500 pagina's, dan moet je dat analyseren. We moeten de procedure respecteren, zowel de rechten van Chris Froome als die van ons."

Het dossier van Froome ligt momenteel bij het antidopingtribunaal van de UCI. Dat orgaan moet zich uitspreken over de abnormaal hoge salbutamolwaarden die de Brit tijdens de Vuelta van vorig jaar liet optekenen.

Tim Wellens gaat voor klassement in Ronde van Zwitserland

Tim Wellens (27) komt vandaag en morgen niet meer in actie in de Hammer Series. De Limburger focust vanaf nu op de Ronde van Zwitserland. De insteek daar is een beetje anders dan we van hem gewend zijn. "Ik ga voor het klassement proberen gaan", zegt de kopman van Lotto-Soudal. "Maar ik blijf voorzichtig. Het zal dag na dag evalueren zijn." Als Wellens start met ambities voor een eindklassement, is dat vaak met succes. In maart werd hij knap vijfde in Parijs-Nice. Eerder won hij de Ruta del Sol, de Ronde van Polen, twee keer de BinckBank Tour en de Ronde van Guangxi. (BA)

Titelverdediger zegt met tandproblemen af voor Heistse Pijl

Jasper De Buyst verschijnt vandaag niet aan de start van de Heistse Pijl. De titelverdediger heeft af te rekenen met tandproblemen. De Buyst kwam na de koninginnenrit van de Vierdaagse van Duinkerke ten val, toen hij zich naar de ploegbus begaf. Hij hield daar onder meer enkele gebroken tanden aan over.

"Jasper heeft een zware ontsteking opgelopen aan zijn tanden, één van de naweeën van zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke", stelde sportdirecteur Marc Wauters. "Het was niet mogelijk voor Jasper om vandaag aan de slag te gaan. Jammer, want als renner wil je altijd je titel verdedigen. We starten dus met maar zes renners, maar dat zal onze ploegtactiek niet veranderen. Ik weet dat iedereen naar ons zal kijken. Lotto Soudal zal als enig WorldTourteam deze koers moeten dragen, maar daar hebben wij wel de juiste mannen voor. Komt het tot een sprint, dan rekenen we op Jens Debusschere en Tosh Van der Sande. En ook Sander Armée, Nikolas Maes, Marcel Sieberg en James Shaw kunnen hun plan wel trekken", besloot Wauters.