KOERS KORT (2/11). Cant start in Ruddervoorde - Contador belandt met voedselvergiftiging in ziekenhuis

DMM

02 november 2019

15u27

Bron: Belga 2

Cant start in Ruddervoorde

Sanne Cant zal gewoon starten in de vierde manche van de Superprestige in Ruddervoorde. De wereldkampioene gaf forfait voor de Koppenbergcross door een blessure, maar zal wel van de partij zijn voor de wedstrijd van morgen.

De 29-jarige Cant kwam vorige week zondag ten val tijdens de verkenning van de Superprestige in Gavere en hield daar een verschoven heiligbeen aan over. Artsen probeerden de voorbije week meermaals het euvel te verhelpen, maar zonder succes en dus werd Cant niet fit genoeg bevonden voor de Koppenbergcross, de eerste manche van de DVV Verzekeringen Trofee.

Ook de deelname aan de Superprestige in Ruddervoorde van morgen was nog onzeker, maar Cant gaat toch van start. Dat blijkt uit navraag bij haar team IKO-Crelan. In het klassement van de Superprestige deed Cant vorige week geen goede zaak met haar veertiende plaats in Gavere en viel ze van de leidersplaats naar een vijfde stek, met 29 punten. Yara Kastelijn leidt met 39 punten. Niet starten zou veel puntenverlies opleveren.

Bij de heren elite leidt Lars van der Haar met 37 punten, één meer dan Quinten Hermans. Eli Iserbyt staat zesde, omdat hij paste voor de manche in Boom. Zondag maakt wereldkampioen Mathieu van der Poel zijn wederoptreden in het veld.

Contador belandt met voedselvergiftiging in ziekenhuis

Alberto Contador ligt in een ziekenhuis in Bogota door een voedselvergiftiging. De 36-jarige Spanjaard was naar Zuid-Amerika afgereisd om er deel te nemen aan de Giro de Rigo, een wedstrijd georganiseerd door Rigoberto Uran. Maar ‘El Pistolero’ kreeg onderweg hoge koorts en kon dus niet op de fiets kruipen.

“Ik vind het jammer dat ik niet kan deelnemen aan de Giro de Rigo. Ik had mij met veel enthousiasme voorbereid op training maar onderweg begon ik mij slecht te voelen, en kreeg ik een opstoot van koorts”, legt Contador van op zijn ziekenbed uit in een video die verspreid werd via de organisatie.

De meervoudige winnaar van de Giro, Tour en Vuelta vermoedt dat hij ziek werd nadat hij iets verkeerds had gegeten. Contador, die eind 2017 een punt zette achter zijn carrière, moet ter observatie nog een poosje in het ziekenhuis blijven.