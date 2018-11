KOERS KORT (19/11). Baugnies en Vanspeybrouck verlengen bij Wanty-Groupe Gobert Redactie

19 november 2018

16u14 0

Baugnies en Vanspeybrouck verlengen bij Wanty-Groupe Gobert

Pieter Vanspeybrouck en Jérôme Baugnies hebben hun verblijf bij Wanty-Groupe Gobert verlengd. Baugnies tekende tot eind 2019, Vanspeybrouck tot eind 2020.

“Ik hoop in 2019 mijn prestaties van afgelopen seizoen te evenaren. Daarvoor zou ik meteen tekenen", luidt het bij Baugnies. “Normaal begint mijn beste periode in de maand mei, dan hoop ik weer enkele keren raak te schieten. Al was ik vorig jaar ook al uitstekend in Luik-Bastenaken-Luik. Of ik nog een keer de Vlaamse klassiekers wil rijden? Daar doe ik op dit moment geen uitspraak over. De renners die zich op dat moment in de beste conditie bevinden, verdienen naar mijn mening de selectie.”

Vanspeybrouck maakt sinds 2017 deel uit van de Belgische procontinentale formatie. Afgelopen jaar liet hij zich opmerken in de Ronde van Noorwegen en Ronde van Duitsland, maar zijn seizoen werd ook gekenmerkt door heel wat pech en valpartijen. “Ik heb mijn potentieel nog niet ten volle getoond bij Wanty-Groupe Gobert", aldus Vanspeybroeck. “Mijn ware kunnen tonen wordt dan ook mijn hoofddoel komend seizoen. Ik hoop opnieuw in het voorjaar te schitteren. Gent-Wevelgem is een wedstrijd die ik aanstip. Daar ligt een parcours op mijn maat uitgetekend.”

⚠️ CONTRACT EXTENSIONS ⚠️@jerome_baugnies and @VsbPieter have extended their stay with Wanty-Groupe Gobert!



📰 NL/FR/ENG 👉 https://t.co/VxxdcZ9lKf pic.twitter.com/5vrSaGywcS Wanty-Groupe Gobert(@ TeamWantyGobert) link