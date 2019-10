Koers kort (19/10). Edward Theuns klopt Colbrelli in spurt van Japan Cup Criterium



Redactie

19 oktober 2019

12u01 2

Yorben Lauryssen heerst bij junioren in Boom

Yorben Lauryssen (Callant-Doltcini) heeft de Superprestige in Boom bij de junioren op zijn naam gebracht. Onze landgenoot haalde het voor zijn ploegmaat Arne Baers en Jelle Harteel. Lauryssen wordt ook de nieuwe leider.

Na Gieten vorige week stond de tweede manche van de Superprestige op het programma. Zondag wordt de Wereldbeker in Bern afgewerkt waardoor de geselecteerde Belgische junioren voor de Zwitserse cross niet van de partij waren op het domein de Schorre. Thibau Nys, winnaar vorige week, kon dus zijn leidersplaats niet verdedigen.

Lauryssen maakte al snel het verschil met zijn ploegmaat Arne Baers. Het duo werkte goed samen op het lastige parcours in de Schorre en bouwde een voorsprong uit tot ruim driekwart minuut. In de voorlaatste ronde ging het ook te hard voor Baers en soleerde Lauryssen naar de zege.

Voor Lauryssen is het zijn eerste zege van het seizoen. Hij wordt ook de nieuwe leider in de Superprestige.

Aaron Dockx toonde zich de sterkste bij de tweedejaarsnieuwelingen, voor de zevende keer in zeven wedstrijden al dit seizoen. Dario Van Der Heyden en Kay De Bruyckere moesten vrede nemen met de tweede en derde plaats.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen was Viktor Vandenberghe aan het feest. Hij haalde het voor Antoine Jamin en Mike Uytterhoeven.

De zege bij de meisjes nieuwelingen, met drie deelnemers, ging naar Xenna De Bruyckere voor Zélie Graux en Lore Sas.

Theuns wint in Japan

Edward Theuns (Trek-Segafredo) heeft het Japan Cup Criterium in Utsunomiya op zijn naam geschreven. De 28-jarige Oost-Vlaming haalde het na 38,25 km in een sprint voor de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). De Australiër Brenton Jones (Team Delko) vervolledigde het podium. Het Japan Cup Criterium werd georganiseerd daags voor de Japan Cup (1.BC), een wedstrijd over 144,2 km met start en finish in Utsunomiya. Theuns won vorige maand de Primus Classic (1.BC) in Haacht en behaalde daar zijn eerste seizoenszege.