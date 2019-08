KOERS KORT 19/08. Teuns en Van Hooydonck naar Vuelta - Astana met sterk blok naar Spanje De wielerredactie

19 augustus 2019

14u12

Bron: Belga 0

Alejandro Valverde krijgt rugnummer 1

Wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar verschijnt zaterdag aan de start van de 74e editie van de Vuelta met het rugnummer 1. Dat bevestigt de organisatie van de Ronde van Spanje maandag op zijn website.

Vorig jaar won Simon Yates de rode trui maar de Brit van Mitchelton-Scott verdedigt zijn titel niet.

Valverde schreef de Vuelta tien jaar geleden op zijn naam en is naast Aru en Quintana één van de drie oud-winnaars die aan de start komen in Salinas de Torrevieja, waar de rittenkoers begint met een ploegentijdrit.

Rigoberto Uran en Tejay van Garderen voeren selectie EF Education First aan

De Colombiaan Rigoberto Uran en de Amerikaan Tejay van Garderen zijn de kopmannen bij EF Education First voor de Vuelta.

De 32-jarige Uran werd zevende in de voorbije Tour. Dat was ook zijn plaats in de Vuelta van 2018. “Rigo is heel gemotiveerd”, zegt sportdirecteur Juanma Garate. “Hij stond al op het podium van de Giro en de Tour maar nog niet in de Vuelta. Ik weet dat hij daar heel graag wil staan in Madrid. Hij beseft dat dit jaar een mooie kans is voor hem, niet alleen voor een podiumplek maar ook voor ritwinst.”

Tejay van Garderen (31) werd bij zijn laatste deelname aan de Ronde van Spanje in 2017 tiende. De Amerikaan haalde ook al twee keer de top vijf in de Tour.

“Ik kijk er erg naar uit en ben dankbaar dat ik een tweede kans krijg op een Grote Ronde na de manier waarop de Tour is geëindigd”, zegt Van Garderen, die in de Tour moest opgeven na een handbreuk in de zevende rit. “We brengen een heel sterk team aan de start en ik ben klaar om elke rol op te nemen die de ploeg mij opdraagt.”

De rest van de selectie bestaat uit de Colombianen Daniel Martinez en Sergio Higuita, de Amerikanen Lawson Craddock en Logan Owen, de Brit Hugh Carty en de Australiër Mitchell Docker.

Oud-winnaar Aru leidt Team Emirates, King hoopt weer te scoren voor Dimension Data

Met Fabio Aru brengt UAE Team Emirates een ex-winnaar aan de start van de Vuelta. De Italiaan won de Ronde van Spanje in 2015.

Eind maart liet Aru zich opereren aan een vernauwde heupslagader. Hij miste de Giro en kon in de Tour evenmin potten breken. “Ik ben klaar om te koersen”, zegt de Italiaan op de website van zijn ploeg. “Ik wil zo goed mogelijk scoren maar ook regelmatig presteren.”

De Colombiaan Fernando Gaviria gaat voor successen in de sprints. Hij won een rit in de voorbije Giro maar moest er ook opgeven door kniepijn. Het wordt zijn eerste Vuelta.

De rest van de selectie bestaat verder uit het Sloveense rondetalent Tadej Pogacar, de Italianen Valerio Conti, Marco Marcato en Oliviero Troia, en de Colombianen Sergio Henao en Sebastian Molano.

Dimension Data hoopt net als in 2018 te scoren met de Amerikaan Ben King. Hij won toen twee etappes in de Vuelta. De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes werd al een keer tiende in de eindstand (2015) en twee keer achtste in de Tour (2016 en 2017).

Zij worden geflankeerd door de Noor Edvald Boasson Hagen, de Zuid-Afrikanen Nic Dlamini en Jaco Venter, de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier, de Australiër Ben O’Connor en de Noor Rasmus Tiller.

Ier Ben Healy pakt vijfde etappe in Ronde van de Toekomst

De vijfde etappe in de Ronde van de Toekomst is een prooi geworden voor de Ier Ben Healy. Hij maakte deel uit van de vroege vlucht die vooruit bleef tot het eind. Hij haalde het na het 158,9 km van Espalion naar Saint-Julien-Chapteuil voor de Deen Morten Hulgaard en de Amerikaan Matteo Jorgenson. De Fransman Simon Guglielmi blijft leider.

Ruim 3200 hoogtemeters kregen de beloften voor de kiezen in de vijfde etappe van de Ronde van de Toekomst. Veel hellingen onderweg en veel goesting in het peloton ook om er op uit te trekken. Pas na zo’n 50 km slaagde een groep van vier er in om weg te rijden: Morten Hulgaard (Deen), Robin Froidevaux (Zwitser), Ben Healy (Ier) en Matteo Jorgenson (Amerikaan).

De samenwerking was goed, de vlucht zou dragen tot het eind. De 18-jarige Ier, nationaal kampioen tijdrijden bij de junioren in 2018, waagde zijn kans op 5 km van het eind en sloeg meteen een klein kloofje. De Deen Hulgaard kwam nog kort op het eind, maar zou stranden op twee seconden. Matteo Jorgensen werd derde op 5 tellen, de Zwitser werd bijgebeend door het peloton dat op 1:31 finishte en waar Pidcock de snelste bleek. Eerste landgenoot werd Ilan van Wilder op 1:32, op een elfde plaats.

Voor Healy is het zijn eerste zege van het seizoen.

André Greipel hervat in Zottegem

Na de Tour en het overlijden van Bjorg Lambrecht komt André Greipel morgen en woensdag weer in competitie. De 37-jarige Duitser start in de GP Zottegem en woensdag in de Veenendaal Classic. “Na de Tour ben ik snel weer beginnen trainen, ik voel me goed en ben blij dat ik weer in competitie kan komen. Het zijn ideale koersen als voorbereiding op de Cyclassics in Hamburg. Dat is een wedstrijd die me nauw aan het hart ligt.”

Groupama-FDJ zonder echte kopmannen

Groupama-FDJ heeft zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje, die zaterdag begint. De Zwitserse klimgeit Steve Morabito (36) en de Franse sprinter Mickaël Delage (34) zijn de ervaren krachten in het team. Ze hebben allebei vijftien grote rondes op hun actief. De drievoudige Zweedse tijdritkampioen Tobias Ludvigsson (28), de Zwitser Kilian Frankiny (25) en de Fransen Marc Sarreau (26), Benjamin Thomas (23), Romain Seigle (24) en Bruno Armirail (25) vervolledigen het team.

Ook Cras debuteert in de Vuelta

Katusha-Alpecin heeft onze landgenoot Steff Cras opgenomen in zijn achtkoppige selectie voor de 74ste editie van de Vuelta. Voor de 23-jarige Cras wordt het de eerste grote wielerronde in zijn carrière. Bij Katusha krijgt hij naast zich de ervaren Spanjaard Dani Navarro, Matteo Fabbro (Ita), Enrico Battaglin (Ita), Ruben Guerreiro (Por), Pavel Kochetkov (Rus), Viacheslav Kuznetsov (Rus) en Willie Smit (ZAf).

Movistar rekent voor 40e deelname op rij op Valverde, Carapaz en Quintana

Movistar heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje, die 24 augustus start in Torrevieja. De Spaanse formatie rekent in eigen land op de Ecuadoraan Richard Carapaz, die dit jaar de Giro won, en wereldkampioen Alejandro Valverde. Ook de Colombiaan Nairo Quintana, winnaar in 2016, verschijnt aan de start. Movistar neemt voor het veertigste jaar op rij deel.

De 39-jarige Valverde heeft heel wat Vuelta-ervaring. Hij veroverde in twaalf deelnames elf ritzeges en pakte in 2009 de eindzege. Vorig jaar eindigde hij als vijfde met twee etappewinsten. Carapaz begint aan zijn derde Vuelta, terwijl met Quintana nog een ex-winnaar start. De Colombiaan, die Movistar zal verlaten, was de beste in 2016. Movistar rekent ook op de Spanjaard Marc Soler, die in 2018 Parijs-Nice op zijn naam schreef. De Vuelta eindigt 15 september in Madrid. De Brit Simon Yates won de voorbije editie.

Astana oogt ijzersterk voor de start van Vuelta

Astana heeft zijn acht renners voor de komende Ronde van Spanje (24 augustus-15 september) bekendgemaakt. De Kazachse WorldTour-formatie brengt een erg sterk team aan de start met als speerpunten Miguel Angel Lopez, Jon Izagirre en Jakob Fuglsang.

Die eerste twee namen werden al lang voorzien voor de Vuelta, de deelname van Fuglsang komt er eerder onverwacht. De Deen kent een uitstekend seizoen met winst in de Ruta Del Sol, Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné en kwam als één van de topfavorieten aan de start van de Tour, waar hij echter in de zestiende etappe moest opgeven na een val.

Het drietal krijgt het hooggebergte misschien wel het sterkst mogelijke team aan zijn zijde. Ook Gorka Izagirre, Dario Cataldo, Omar Fraile en Luis Léon Sanchez kunnen immers aardig uit de voeten als de weg omhoog loopt. Hardrijder Manuele Boaro vervolledigt de selectie.

Selectie Astana:

Miguel Angel Lopez (Col), Jon Izagirre (Spa), Jakob Fuglsang (Den), Gorka Izagirre (Spa), Luis Leon Sanchez (Spa), Dario Cataldo (Ita), Manuele Boaro (Ita) en Omar Fraile (Spa).

Man-in-vorm Sam Bennett moet BORA-hansgrohe spurtzeges bezorgen

BORA-hansgrohe heeft zijn achtkoppige selectie voor de komende Vuelta (24 augustus-15 augustus) naar buiten gebracht. Het Duitse WorldTour-team zal vooral in de sprints willen scoren met man-in-vorm Sam Bennett.

De 28-jarige Ier was vorige week niet te stuiten in de BinckBank Tour. Bennett won er de eerste drie etappes en het puntenklassement. Eerder dit seizoen won hij ook al etappes in de Ronde van San Juan, de UAE Tour, Parijs-Nice (2x), de Ronde van Turkije (2x) en het Critérium du Dauphiné en werd hij voor het eerst Iers kampioen op de weg.

Bennett krijgt voor de sprints zijn Nieuw-Zeelandse loods Shane Archbold en de Luxemburger Jempy Drucker mee. In het hooggebergte zal BORA rekenen op diensten van Rafal Majka en Davide Formolo. Berggeit Majka won al eens een etappe in 2017 en werd ook derde in het eindklassement in 2015. Formolo werd negende in 2016.

De selectie wordt vervolledigd door de Oostenrijkers Gregor Mühlberger en Felix Grossschartner en de Pool Pawel Poljanski.

Bahrain Merida trekt met Dylan Teuns naar Spanje

Bahrain Merida heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje, die 24 augustus in Torrevieja start. De ploeg rekent op Dylan Teuns, die recent in de Tour de France nog zegevierde op de Planche des Belles Filles.

Bahrain Merida doet naast Teuns ook beroep op de Duitse sprinter Phil Bauhaus en de Oekraïner Mark Padun. Teuns en Padun mikken op ritzeges, al hoopt die laatste ook in het algemene klassement te verrassen. Voor Teuns is het de vijfde grote ronde, na deelnames aan de Vuelta (2016, 2018), de Giro (2017) en de Tour (2019).

Domenico Pozzovivo is de grote afwezige bij het team van sportdirecteur Rik Verbrugghe. De Italiaan zou de kopman moeten zijn in Spanje, maar liep deze maand na een aanrijding met een auto op training breuken op in de arm en het been.

Selectie: Yukiya Arashiro (Jap), Phil Bauhaus (Dui), Dylan Teuns (Bel), Heinrich Haussler (Aus), Mark Padun (Oek), Domen Novak (Sln) Hermann Pernsteiner (Oos) en Luka Pibernik (Sln)

CCC start met debutant Nathan Van Hooydonck

Team CCC heeft zijn selectie voor de komende Vuelta (24 augustus-15 september) bekendgemaakt. Het Poolse WorldTour-team nam één landgenoot op in haar kern, de 23-jarige Nathan Van Hooydonck. Het is voor Van Hooydonck zijn eerste deelname aan een grote ronde.

“Ik weet niet goed wat ik mag verwachten van mijn eerste grote ronde”, reageerde de Kempenaar, het neefje van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig Van Hooydonck, op de teamwebsite. “Ik wil natuurlijk zo goed mogelijk presteren in de openingsploegentijdrit. Ik heb op dit onderdeel hard gewerkt met mijn persoonlijke trainer en met CCC’s performancemanager Marco Pinotti. Verderop in de Vuelta wil ik het team vertegenwoordigen in ontsnappingen. Ik wil zien hoe ver ik daarin geraak. Ik denk dat mijn vorm goed is. Ik heb een tijdje op hoogte getraind en voel dat ik - voor een klassiek type - momenteel goed klim. Ik ben ook op trainingskamp in Luxemburg geweest en heb daar intensief getraind op zowel mijn weg- als tijdritfiets. Ik kijk er naar uit mij de komende drie weken te testen.”

Naast Van Hooydonck maken ook zijn ploegmakkers Will Barta, Pawel Bernas, Victor de la Parte, Jonas Koch en Szymon Sajnok hun debuut in de Vuelta. De erg onervaren selectie wordt vervolledigd door ouderdomsdeken Francisco Ventoso en Patrick Bevin. De Ronde van Spanje start zaterdag met een ploegentijdrit van 18 kilometer in Torrevieja.

Selectie CCC

Francisco Ventoso (Spa), Jonas Koch (Dui), Nathan Van Hooydonck (BEL), Patrick Bevin (NZe), Pawel Bernas (Pol), Szymon Sajnok (Pol), Victor de la Parte (Spa), Will Barta (VSt).

GP Stad Zottegem met nieuw parcours

Morgen staat in en rond Zottegem de 84ste editie van de GP Stad Zottegem (cat 1.1) op het menu. De organisatoren pakken voor deze uitgave uit met een nieuwe start- en aankomstsite. Het episch centrum van de GP Stad Zottegem situeert zich nu op de Buken aan evenementenzaal Sotto's. Er komen 22 ploegen aan de start. Met de nieuwe start- en aankomstlocatie hopen de organisatoren verder door te groeien naar een hoger niveau.

"De verhuis speelde al een tijdje in mijn gedachten. De aankomst aan de Meerlaan was op logistiek vlak immers veel te klein geworden. We zaten daar veel te bekrompen. Met Pieter Lambert, eigenaar van Sotto's, bouwden we een nieuw concept uit. Aan Sotto's, op de Buken, hebben we ruimte te over. Naast het rennersdorp, is er voldoende plaats voor de VIP's, maar ook voor de gewone wielersupporter. Die zal de wedstrijd kunnen volgen op reuzenschermen aan de finish", stelt organisator Jo Gosseye.

Met de inplanting van de nieuwe start- en aankomstzone moest ook het parcours hertekend worden. "Wij houden eraan eerst een grote lus af te werken alvorens we acht plaatselijke ronden afwerken in Zottegem. Daarin wordt de passage op de kasseizone van de Paddestraat vervangen door die van de Lippenhovestraat. De beklimming van Grotenberge blijft behouden terwijl onze plaatselijke ronden ook hertekend zijn. We gaan alvast minder kilometers afmalen in Zottegem maar blijven het centrum van de stad wel aandoen. Door de verhuis vatten we met de GP Stad Zottegem een nieuw hoofdstuk aan. En er broeit de gedachte om in de toekomst op dezelfde dag een wedstrijd voor vrouwen elite te organiseren. Als koersdirecteur van onder andere de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen heb ik het vrouwenwielrennen in een korte tijd zien groeien", meldde Jo Gosseye.

De deelnemerslijst is voldoende gestoffeerd om er dinsdag een boeiend kijkstuk van te maken. Afwachten ook hoe het peloton gaat reageren op het nieuwe parcours. Komen de sprinters aan hun trekken of zorgen de kasseien van de Lippenhovestraat en de beklimming van de Grotenbergestraat ervoor dat een select groepje naar de nieuwe aankomst zone afzakt? Omstreeks 17u30 is de opvolger bekend van Jérôme Baugnies. Hij haalde het vorige editie voor Aimé De Gendt en de Deen Lasse Norman Hansen.