KOERS KORT 19/07. Jolien D’hoore breekt elleboog bij val in BeNe Ladies Tour - Cofidis laat Bouhanni opnieuw thuis

Jolien D’hoore breekt elleboog bij val in BeNe Ladies Tour

Jolien D’hoore mikte op ritwinst in de BeNe Ladies Tour, maar belandde in het ziekenhuis. Bij een massale valpartij net voorbij de rode driehoek van de slotkilometer liep ze een elleboogbreuk op. Ook Kaat Hannes hoorde in Roosendaal tot de circa twintig slachtoffers. Zij liep ernstige averij aan de knie op. De etappe tussen Essen en Roosendaal draaide uit op een massasprint. De Deense Kristina Siggaard (Virtu) boekte haar eerste zege van het seizoen voor de Nederlandse Claudia Koster en de Italiaanse Letizia Paternoster. Amy Pieters neemt de blauwe leiderstrui over van Lisa Klein. De Nederlandse pakte bij twee tussenspurten vier seconden bonificatie en wipte over de Duitse. Pieters voert ook het rushesklassement (geel) aan. Paternoster is beste jongere en neemt de witte leiderstrui over van Lorena Wiebes. Siggaard kreeg niet alleen bloemen voor haar ritzege, maar mocht ook de rode puntentrui aantrekken. Zaterdag gaat de BeNe Ladies Tour verder met een korte rit (90 km) tussen Sluis en Watervliet. In de vooravond wordt in Watervliet een individuele tijdrit over 14,5 km gereden. (FHN)

Cofidis laat Bouhanni opnieuw thuis

Spurtbom Nacer Bouhanni werd door zijn team Cofidis eerder niet geselecteerd voor de Giro en de Tour, en hij mag ook de Vuelta vergeten. Dat liet de Fransman op Instagram weten. Het is een publiek geheim dat Bouhanni, die einde contract en voor volgend seizoen al genoemd werd bij Arkéa-Samsic, niet op dezelfde golflengte zit met sportief manager Cédric Vasseur.

De 28-jarige Bouhanni, in het verleden goed voor drie ritzeges in de Vuelta waarvan eentje vorig jaar, rijdt de komende weken eendagswedstrijden in België en Frankrijk. Hij zal starten in de GP Pino Cerami (25 juli), La Polynormande (18 augustus) en de Omloop Mandel-Leie-Schelde (31 augustus).

“Wat je niet doodt, maakt je sterker", liet Bouhanni noteren op Instagram. De Franse sprinter kon dit seizoen nog niet winnen. Hij werd in februari tweede in de tweede rit van de Ronde van Valencia en eind mei ook tweede in de GP Marcel Kint. In het verleden won Bouhanni onder meer etappes in de Giro (3), Vuelta (3), Parijs-Nice (3) en het Critérium du Dauphiné (3) en werd hij Frans kampioen (in 2012).