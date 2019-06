KOERS KORT 19/06. Total-Direct Energie geïnteresseerd in Hermans - Wanty-Gobert laat 2 Belgen debuteren in Tour Redactie

19 juni 2019

19u30

Bron: Belga 1

Van Emden wint proloog ZLM Tour, Jumbo-Visma bezet volledig podium

Jos van Emden (Jumbo-Visma) heeft in Yerseke de proloog in de ZLM Tour (cat. 2.1) gewonnen. De Nederlander legde het 6,8 kilometer lange parcours twee seconden sneller af dan zijn ploegmaten Mike Teunissen en Tony Martin.

De proloog vond plaats in het Zeeuwse Yerseke, over vlakke, veelal rechte wegen en zonder ook maar enige hoogtemeters te overbruggen. Voer voor hardrijders dus en het was Van Emden die na tal van tweede en derde plaatsen in tijdritten de voorbije maanden, zijn eerste zege boekte sinds zijn tijdritoverwinning in de Giro van 2017. Ook in het verleden bracht de Nederlander al twee keer de proloog in de ZLM Toer op zijn naam.

In 2018 vond de wedstrijd niet plaats, het jaar daarvoor bracht José Gonçalves de wedstrijd op zijn naam, voor Primoz Roglic en Laurens De Plus.

Total-Direct Energie geïnteresseerd in Quinten Hermans

Quinten Hermans staat in de belangstelling van Total-Direct Energie. “De interesse in Quinten klopt. Er is al met hem een verkennend gesprek geweest tijdens de Baloise Belgium Tour”, aldus manager Hans van Kasteren bij Wielerflits.

Maar de Nederlander heeft ook Corné van Kessel onder zijn hoede. “Quinten en Corné blijven samen. Ik sta wel open voor een gesprek met Total-Direct Energie, maar ik heb twee voorwaarden: Quinten moet de toestemming krijgen om te blijven crossen en daarnaast moet ook Corné van Kessel mee de overstap maken. Samen uit, samen thuis.”

Veldrijder Hermans maakte dit jaar indruk op de weg. De renner van Telenet Fidea Lions schitterde in de Flèche du Sud, waar hij de proloog, twee ritten in lijn én het eindklassement won.

Wanty-Gobert laat Aimé De Gendt en Xandro Meurisse debuteren in Tour

Wanty-Gobert heeft vijf namen bekendgemaakt van renners die al zeker zullen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Bij hen met Aimé De Gendt (25) en Xandro Meurisse (27) twee Belgen die debuteren in de Tour.

De Franse klimmer Guillaume Martin (26) wordt net als bij de vorige twee deelnames kopman van het Belgische procontinentale team. Toen werd hij 23e (in 2017) en 21e (in 2018). De Gendt en Meurisse starten voor het eerst, net als de Noor Odd Eiking (24). De Italiaanse sprinter Andrea Pasqualon (31) is er ook bij. De drie resterende namen worden later bekendgemaakt.

"We hebben onze selectie met het oog op een zware Ronde van Frankrijk uitgebalanceerd. Guillaume Martin blijft, zoals bij de voorbije twee edities, onze troef voor het bergklassement. Andrea Pasqualon, die goed was voor zes top 10 plaatsen vorig jaar, zal onze enige sprinter zijn", zegt teammanager Jean-Françoise Bourlart.

"Daarnaast hebben we ingezet op de jeugd. Odd Eiking heeft meermaals getoond dat zijn talent hem naar de top kan brengen. Hij heeft de Dauphiné ziek moeten beëindigen, maar zijn prestaties de laatste weken hebben ons overtuigd dat de Noor het kaliber heeft om in de Tour te schitteren", vervolgt Bourlart. "Xandro Meurisse heeft in de Dauphiné bewezen dat zijn vorm in stijgende lijn is. Zijn top 10 in de laatste etappe van de Dauphiné bewijst dat hij zich ook in de bergen kan tonen. Aimé De Gendt is een solide hardrijder die onze beschermde renners kan bijstaan en in het offensief kan trekken."

"We hebben ervoor gekozen vijf namen bekend te maken om deze renners te ontlasten. Op deze manier kunnen ze zich voluit op de aankomende Ronde van Frankrijk voorbereiden. We nemen nog één week de tijd om de resterende drie renners te selecteren. Deze plaatsen zullen de moeilijkste zijn om te kiezen, maar we zullen snel een beslissing maken met de sportieve directie", besluit Bourlart. De Tour begint op 6 juli in Brussel.

Ackermann slaat toe in eerste rit Ronde van Slovenië

Pascal Ackermann heeft de eerste etappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. De Duitser van Bora-Hansgrohe was in Rogaska Slatina de snelste in de massasprint en verovert daarmee meteen de eerste leiderstrui.

Ackermann bleef de Italianen Giacomo Nizzolo en Simone Consonni voor in de sprint. De Ronde van Slovenië, vorig jaar gewonnen door thuisfavoriet Primoz Roglic die dit jaar niet meedoet, duurt nog tot en met zondag. Lucas Hamilton, Esteban Chaves, Tadej Pogacar en Diego Ulissi behoren tot de namen die deze editie kans maken op de eindzege. Brian Kamstra van Team Novo Nordisk is de enige Nederlandse deelnemer.