KOERS KORT 19/03. Corendon-Circus legt Van der Poel geen druk op in Nokere Koerse, Bouhanni van de partij

Geen druk voor Van der Poel

Mathieu van der Poel begint aan zijn 'tournee van de Lage Landen' met als eerste afspraak op de agenda Danilith Nokere Koerse (1.BC). De Nederlandse kampioen krijgt daar onder meer zijn eerste luitenant Stijn Devolder aan zijn zijde. De sportdirecteur van Corendon-Circus Michel Cornelisse legt zijn renners alvast niet te veel druk op.

"Ik denk dat andere teams hier veel meer baat bij hebben om te winnen dan wij", lacht Michel Cornelisse. "Natuurlijk starten we ambitieus. Dat doen wij altijd maar ik leg mijn renners geen enkele druk op. Zeker Mathieu van der Poel niet, ook al is die echt in zijn element. De sfeer in de groep is top. Dat was onlangs nog merkbaar. Stijn Devolder is precies terug een jong veulen. Ik ken die jongen van toen hij aan de slag was bij Vacansoleil. Nu is hij veel meer open. Jimmy Janssens noem ik het opkomende talent. Daar ga je nog van horen en ik kan zo nog een tijdje doorgaan. Iedereen heeft vreugde in wat hij doet. Onbetaalbaar is dat.”

Mathieu van der Poel wordt onmiddellijk bij de favorieten gerekend in Nokere Koerse. "Dat zal zo wel overal zijn waar hij start. Iedereen zal hem die stempel wel geven. Wij met de ploeg niet", vervolgt Michel Cornelisse. "Mathieu heeft er een stage opzitten en begint vanaf morgen aan een nieuw hoofdstuk. Na Nokere Koerse start hij ook nog in Dwars door Vlaanderen om zich dan te richten op de Ronde van Vlaanderen. Ook daarin zal met argusogen naar hem gekeken worden maar vergeet toch niet dat 'Vlaanderens Mooiste' iets heel speciaals is. 260 kilometer over die typisch Vlaamse wegen is toch niet te onderschatten. We zien wel waar we uitkomen met Mathieu en de rest van de ploeg. Alles kan en niets moet bij ons."

Nacer Bouhanni herneemt competitie na ziekte

Nacer Bouhanni (Cofidis) hervat morgen, na zijn opgave in Tirreno-Adriatico, de competitie in Nokere Koerse. De 28-jarige Fransman verdween uit de Italiaanse rittenkoers na de eerste etappe, de ploegentijdrit. Zijn team Cofidis hoopt dat de sprinter via Nokere Koerse alsnog klaar geraakt voor Milaan-Sanremo.

“Bouhanni was niet voorzien om Nokere Koerse te rijden, maar hij wil nog een laatste keer testen alvorens hij afreist naar Milaan-Sanremo”, stelde sportdirecteur Thierry Marichal. “Nacer was ziek aan de start van de inleidende ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico gekomen. Het liedje duurde dan ook niet lang voor hem. Wij hebben hem een poosje aan de kant gelaten en morgen hervat hij de competitie in Deinze. Hij won al eens Nokere Koerse. In 2017. Datzelfde jaar werd hij achtste in Milaan-Sanremo. Misschien speelt het psychologische aspect ook wel een beetje mee.”