KOERS KORT 19/01. Lotte Kopecky wordt vierde in omnium op WB baanwielrennen Cambridge

19 januari 2019

15u38

Lotte Kopecky is als vierde geëindigd in het omnium tijdens de vijfde manche van de wereldbeker baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge.

D'hoore werd zevende in de scratch, dertiende in de tempokoers, derde in de afvalling en vijfde in de puntenkoers. Ze totaliseerde 92 punten.

De winst was weggelegd voor de Australische Annette Edmondson met 131 punten. Zij haalde het voor de Canadese Allison Beveridge (123 ptn) en de Japanse Yumi Kajihara (113 ptn).

Morgen start Kopecky aan de zijde van Jolien D'hoore in de ploegkoers.

Nicky Degrendele werd achttiende in de kwalificaties van de individuele sprint in 11.333. Daarna werd ze in de zestiende finales uitgeschakeld door de Oekraïense Liubov Basova, die haar met 0.818 te snel af. Morgen start Degrendele in de keirin, de discipline waarin ze wereldkampioene is.

Overnight @LotteKopecky's strong performance in the Elimination & Points Race got rewarded with a nice 4th place in the Women's Omnium in Cambridge 🇳🇿👊 #TissotUCITrackWC #TWCNZ

📷 @trackworldcupnz pic.twitter.com/TD27aT3jUx Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link