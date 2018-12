KOERS KORT (18/12). Izegem organiseert in 2023 BK wielrennen - Quintana gaat vol voor de Tour - Witte trui in Vuelta voortaan voor beste jongere De wielerredactie

18 december 2018

Izegem organiseert in 2023 BK wielrennen

In 2023 organiseert Izegem het BK wielrennen voor zowel elite mannen als elite vrouwen. De stad diende in oktober samen met Lendelede zijn kandidatuur in bij de Belgische Wielerbond voor de organisatie van het BK nieuwelingen in 2019, het BK tijdrijden in 2021 en het BK wielrennen in 2023. Die kandidatuur is intussen goedgekeurd, waardoor het drieluik in handen komt van Izegem en Lendelede. (VDI)

Quintana zet andermaal alles op de Tour

Komend seizoen onderneemt Nairo Quintana een nieuwe poging om voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk te winnen, zo maakte zijn Movistar-sportdirecteur Eusebio Unzué bekend in de Spaanse hoofdstad Madrid. “Met Nairo concentreren we ons eerst op de Tour en daarna op de Vuelta”, aldus Unzué. “De eindwinst in een grote ronde is komend jaar dan ook het hoofddoel.” Quintana won eerder al de Giro in 2014 en de Vuelta in 2016

Witte trui Vuelta vanaf nu voor beste jongere

De witte trui in de Ronde van Spanje is niet langer voor de leider in het zogeheten combinatieklassement, maar voor de beste jongere. De Vuelta treedt daarmee in de voetsporen van Tour en Giro, waar de leider van het jongerenklassement ook in het wit rijdt. De Spaanse rittenkoers had als enige een combinatieklassement, gebaseerd op de rangschikkingen in het algemeen klassement, het punten- en bergklassement.

'La Combinada', zoals de Spanjaarden het noemen, werd in 1970 geïntroduceerd. Onze landgenoot Guido Reybrouck mag zich de eerste winnaar ervan noemen, Simon Yates was dit jaar de laatste. De Brit werd ook eindwinnaar. Het combinatieklassement maakt nu plaats voor het jongerenklassement, waarvoor renners tot 26 jaar in aanmerking komen. De 'jongere' die het hoogst staat in het algemeen klassement, draagt de witte trui. In de afgelopen twee edities van de Vuelta reikte de Spaanse sportkrant AS wel al een prijs uit aan de beste jongere.