KOERS KORT 18/06: Wanty-Groupe Gobert maakt voorselectie Tour bekend

Timo Roosen maakt Tourploeg van LottoNL-Jumbo compleet

Timo Roosen maakt de Tourploeg van LottoNL-Jumbo compleet. De 25-jarige Roosen werd vandaag als achtste en laatste renner gepresenteerd door de Nederlandse WorldTour-ploeg.

LottoNL-Jumbo presenteerde iedere dag via Twitter een renner voor de Tour. Met sprinter Dylan Groenewegen en de klimmers Steven Kruijswijk, Robert Gesink en de Sloveen Primoz Roglic staat de Nederlandse formatie op 7 juli met heel wat troeven aan de start in de Vendée. Antwan Tolhoek en de Noor Amund Grøndahl Jansen debuteren namens LottoNL-Jumbo in de belangrijkste etappekoers van het jaar. De Duitser Paul Martens was de afgelopen jaren al een vaste waarde in de Tourploeg.

Lars Boom is de eerste reserve. De voormalige wereldkampioen veldrijden onderging begin dit jaar een operatie om hartritmestoornissen te verhelpen. Belgen Floris De Tier, Gijs Van Hoecke en Maarten Wynants maken geen deel uit van de Tourploeg.

Wanty-Groupe Gobert maakt voorselectie Tour van twaalf renners bekend

Het Belgische procontinentale team Wanty-Groupe Gobert heeft een voorselectie van twaalf renners voor de Ronde van Frankrijk de wereld ingestuurd. Het team van Hilaire Van der Schueren gaf vijf namen vrij die al zeker zijn van hun plaats in de Tourselectie.

Die vijf zekerheden zijn Thomas Degand, de Fransen Guillaume Martin en Yoann Offredo, de Nederlander Marco Minnaard en de Italiaan Andrea Pasqualon. Voor de laatste drie namen wordt gekozen uit zeven renners: Frederik Backaert, Timothy Dupont, Xandro Meurisse, Pieter Vanspeybrouck, Guillaume Van Keirsbulck, de Noor Christian Odd Eiking en de Nieuw-Zeelander Dion Smith. De definitieve achtkoppige selectie wordt na het BK bekendgemaakt.

"Vijf renners zijn al zeker van hun deelname aan de Tour, aangezien onze ambities min of meer gelijkaardig zijn aan die van vorig jaar", legde sportdirecteur Hilaire Van der Schueren uit. "Guillaume Martin is onze kopman en verdient het om goed te worden bijgestaan, vandaar de keuze voor Thomas Degand en Marco Minnaard. Andrea Pasqualon is momenteel leider in de UCI Europe Tour en schreef de afgelopen weken vier overwinningen op zijn naam. Hij verdient het dus ook om erbij te zijn, net als Yoann Offredo. Die toonde vorig jaar zijn polyvalentie en nut voor de ploeg bij ons debuut. De laatste drie renners worden aangeduid na het BK, dat zondag plaatsvindt in Binche."