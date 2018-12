KOERS KORT 17/12. Van der Poel start in Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race - Lefevere uit ongenoegen voor niet-nominatie ‘Ploeg van het Jaar’



De wielerredactie

17 december 2018

21u24 5

Lefevere uit ongenoegen voor niet-nominatie ‘Ploeg van het Jaar’

De Red Lions, de Belgian Cats, de Belgian Tornados en de Rode Duivels. Dát zijn finaal de vier genomineerden voor de prijs ‘Ploeg van het Jaar’. Niet geheel naar de zin van Patrick Lefevere. De ploegleider van Quick Step uitte via Instagram zijn ongenoegen. “Wereldkampioen ploegentijdrit, tweede in de Ronde van Spanje, 73 overwinningen, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik. Puntentrui en vier ritten in de Giro. Gele trui, bolletjestrui en vier ritten in de Tour de France en jongerentrui in de Vuelta. Nummer één van de wereld en niet genomineerd voor ‘Sportploeg van het Jaar’.”

Van der Poel start in Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel (23) fietst komend voorjaar in de Ronde van Vlaanderen. Ook de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem staan op het programma. De ploeg van Van der Poel, Corendon-Circus, maakte vandaag het programma van de Nederlander bekend in Amsterdam. Ook Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Tour van Antalya kunnen volgens de eerste informatie op de komst van Van der Poel rekenen. Verder staan Nokere Koerse en de Handzame Classic op het programma.

Concreet eindigt het veldritseizoen van de Europese kampioen veldrijden met de Brico Cross in Hulst op 17 februari. Via de Ronde van Antalya eind februari gaat het daarna de klassieke lente in. Daarin worden flink wat wedstrijden van Flanders Classics aangedaan. Eerst rijdt Van der poel Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic (vroeger de Handzame Classic). Eind maart staan dan Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem op het programma, waarna de Nederlandse kampioen op de weg meestrijdt in de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

Corendon-Circus neemt daarnaast zonder Van der Poel deel aan de Omloop, de Scheldeprijs en de Ster van Besseges. Parijs-Roubaix en andere ASO-koersen als Luik-Bastenaken-Luik staan nog niet op de rol. “Ik wil in mijn eerste jaar nog niet alles geprobeerd hebben”, vertelde de Europese kampioen daarover. “Ik wil in de jaren daarna ook nog dingen te ontdekken hebben. Bovendien is het nu veel belangrijker om met mijn Nederlandse kampioenentrui in de Amstel Gold Race te starten.”

Waarom geen Parijs Roubaix, Mathieu van der Poel geeft zelf het antwoord; 'Ik wil niet alles in mijn eerste jaar gedaan hebben. Wil in de jaren nadien ook nog iets te ontdekken hebben' Daan Hakkenberg(@ daanhakkenberg) link

Corendon-Circus kreeg van de Internationale Wielrenunie UCI de procontinentale status. Van der Poel werkt gewoon de volledige veldritkalender af, maar hij zal zich volgend jaar behalve op de weg vooral ook op het mountainbiken richten met het oog op de Spelen van Tokio 2020. Van der Poel wil de Wereldbekers, het EK, het WK en het testevent in Tokio rijden.“Het is uniek dat we dit met de ploeg kunnen combineren. Er zijn voor mij met drie disciplines voldoende uitdagingen. Vooral met het WK veldrijden, waarvan ik hoop dat het nog eens zal lukken en de focus op 2020 in Tokio. De mountainbikewedstrijd op de Spelen is het voornaamste voor de komende jaren. Dat was al zo, het klassieke voorjaar is er nu bijgekomen.”

The cyclocross king is coming 🔥 Can @mathieuvdpoel win one of our 4 springs classics in his first appearance? #GWE #DDV #RVV #BP pic.twitter.com/8jP6fZ1iJr Flanders Classics(@ FlandersCLnews) link

Nog meer nieuws uit het team, want Michel Cornelisse is volgend jaar ploegleider bij het Belgische Corendon-Circus. “Hij heeft ervaring op WorldTourniveau en bij Roompot, dat ook met wildcards in het klassieke voorjaar terechtkwam”, lichtte teammanager Philip Roodhooft toe. Vader Adrie van der Poel blijft als adviseur aan het team verbonden. Tot slot kondigde Corendon vandaag nog een contractverlenging aan, want David van der Poel (26) blijft tot 2023 bij de formatie. “Dat is logisch”, aldus Roodhooft. “Een beetje omdat hij de broer is van, maar vooral omdat hij dat zelf heeft afgedwongen. Hij past in ons verhaal.”

Kruijswijk wil opnieuw woordje meespreken in Tour

Steven Kruijswijk (26) zet in 2019 opnieuw zijn zinnen op de Ronde van Frankrijk. Dat maakte de kopman van Jumbo-Visma vandaag bekend. Hij rijdt ook de Vuelta. De Nederlander sprak vorig jaar in de Tour een aardig mondje mee en eindigde als vijfde in het eindklassement. Voorts wordt Dylan Groenewegen het speerpunt in de sprintetappes.

Simon Yates start in de Giro

Na Tom Dumoulin keert ook Simon Yates terug naar de Giro. De 26-jarige Brit en eindwinnaar van de Vuelta reed vorig jaar een halve Ronde van Italië in het roze, maar verspeelde in extremis nog de eindzege aan Chris Froome. Yates ging in het absolute slot kopje onder na een raid van Froome over de Colle delle Finestre. Yates zakte na drie ritzeges in de stand van 1 naar 21. De renner van Mitchelton-Scott is dus uit op sportieve revanche. De Giro start anno 2019 in Bologna.

“Ik heb zeer goede herinneringen aan vorig jaar met natuurlijk drie ritzeges, maar ik heb nog een rekening open staan”, zegt Yates. “Het parcours ligt me misschien niet perfect met drie tijdritten, maar we gaan ervoor en proberen voor de eindzege te gaan.”

After three stage victories and 13 days in the Maglia Rosa this year, @SimonYatess will return to the Giro d’Italia in 2019 looking for more | Dopo 3 vittorie e 13 giorni in Maglia Rosa nel #Giro101, Simon Yates sarà presente al #Giro d’Italia 2019 cercando di fare ancora meglio! pic.twitter.com/XT6NuxoEOT Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Wallays kent zijn plaats bij Lotto Soudal

Jelle Wallays (29) zorgde voor een vroege overwinning met een ritzege in de Vuelta San Juan in januari en eindigde zijn jaar met een klapper van formaat dankzij een overwinning in de Vuelta. “Die ritzege in de Vuelta heeft niets veranderd aan mijn status in de ploeg”, vertelde hij op trainingsstage in Mallorca aan Belga. “Ik zal ook in 2019 vooral veel werken voor het team en ik hoop weer af en toe mijn kans te mogen gaan. Met Caleb Ewan hebben we een snelle man in de ploeg die ons aan veel overwinningen kan helpen, dus ik zal zeker en vast voldoende werk hebben.”

Hij hoopt op een selectie voor de Tour de France, waar hij dit jaar nipt naast greep. “De plaatsen zullen ook in 2019 duur zijn”, weet hij, “maar ik ga mijn best doen, hard werken en hopelijk ben ik er bij. Het zou ook speciaal zijn, een Tourstart in Brussel, in eigen land. Dat maak je als renner niet vaak mee.”

Wallays pakte een prachtige ritzege in de Vuelta. Na afloop was er een felle reactie naar Quick Step. Steekt het grote aantal overwinningen bij de ploeg dan zo erg bij Lotto Soudal? “Neen, daar ging het niet om”, zegt hij nog eens. “Dat was omdat hun ploegleider Rik Van Slycke tijdens die rit naar mij riep na 20 kilometer: ‘Waar rijd je naartoe manneke?’ Ik win die rit, ondanks dat het peloton en Quick Step alles in het werk stelde om ons terug te grijpen en het tot een sprint wilde laten komen. Dus was ik wel extra blij met die zege, ik haalde misschien ook wel kracht uit die uitspraak van Rik. Al geef ik toe, toen ik enkele uren later die beelden zag, schrok ik van mijzelf. Maar goed, die beelden zijn gemaakt, je kan ze niet meer ongedaan maken. Ik heb me ook geëxcuseerd daags nadien bij Quick Step, dus laat ik dit verhaal graag achter mij.”