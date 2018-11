KOERS KORT 17/11. Nys tweede in Tabor, Meeussen zegeviert - Pidcock domineert bij beloften en neemt leidersplaats over van afwezige Iserbyt De wielerredactie

17 november 2018

12u41 2

Boussaer/Mollerop blijven ook na vijfde avond aan de leiding in Toekomstzesdaagse

De Belgisch-Deense tandem Bryan Boussaer/Martin Mollerup blijft na vijf avonden nog steeds aan de leiding van de Toekomstzesdaagse. Zij tellen één ronde voorsprong op de Denen Malmberg/Frederiksen. Als derde staan de Britten Bridges/Watson genoteerd.

Leiders Boussaer/Mollerup werden tijdens de ploegkoers over 210 ronden pas vijfde, maar finishten wel in dezelfde ronde als de Britse winnaars Bridges/Watson. De Duitsers Clavin/Weispfenning werden tweede, voor de Denen Malmberg/Frederiksen.

Morgen valt het doek over de Toekomstzesdaagse. Dan staat er nog een afsluitende ploegkoers over 240 ronden op het programma. Meteen weten we dan of Bryan Boussaer zichzelf opvolgt. Vorig jaar reed Boussaer de Toekomstzesdaagse met Jules Hesters. Die is nu aan de slag in de Zesdaagse van Gent.

Alaphilippe begint in Zuid-Amerika aan zijn seizoen

Julian Alaphilippe zal volgend jaar zijn seizoen op gang trappen in Zuid-Amerika. Dat maakte zijn ploeg Quick.Step bekend. De 26-jarige Fransman verschijnt in 2019 op 20 januari in Argentinië aan de start van de Vuelta a San Juan en trekt daarna naar de Ronde van Colombia (van 12 tot 17 februari).

Some great news to start the weekend: Fleche Wallonne and Tour de France KOM classification winner @alafpolak will kick-off his 2019 campaign in South America.https://t.co/moyXkKNGjr

Photo: @GettySport pic.twitter.com/C4mZXogXsU Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Lucinda Brand wint, afwezige Vos blijft aan de leiding

Nederlands veldritkampioene Lucinda Brand (Team Sunweb) heeft vandaag de wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor gewonnen. Ze haalde het na een aanval in de slotronde voor landgenote Annemarie Worst en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Marianne Vos is nog steeds leidster ondanks haar forfait.

Een eerste ronde vol geharrewar zette meteen enkele Belgische vrouwen buitenspel. Laura Verdonschot was één van de slachtoffers van een massale valpartij in de start, Loes Sels verloor bijzonder veel tijd op een ijsglad hellinkje dat iedere ronde veel schuifpartijen opleverde.

Maud Kaptheijns zette opnieuw een snelle startronde neer en deed zo een kopgroep ontstaan van zeven rensters. Daarin ging Europees kampioene Annemarie Worst in ronde twee druk zetten. Na een slipper van wereldkampioene Sanne Cant sloeg de Nederlandse een gaatje, maar later gingen er vooraan opnieuw zeven vrouwen samentroepen.

In de vierde van vijf ronden ging Cant prikken, maar Worst en Alice Maria Arzuffi brachten de rest terug. Zo gingen zes koploopsters de beslissende slotronde in: Cant, Worst, Arzuffi, Ellen Van Loy, Denise Betsema en Lucinda Brand. En die laatste trok vol in de aanval, terwijl Cant in de fout ging op de gladde helling en zo uitgeschakeld was voor winst.

Brand kon haar solo vasthouden tot de finish, waar ze nog vijf seconden voorsprong had op haar landgenote Worst. Opvallend: die had bij het ingaan van de slotronde geen belsignaal gehoord en dacht dus dat ze nog een rondje had te gaan. Van Loy was de eerste Belgische op plek vier. Tussen de Nederlandse Betsema en Alvarado in finishte Cant als zesde.

In de wereldbekerstand blijft de afwezige Marianne Vos tóch op 1 met 225 punten. De eerste achtervolgsters zijn Belgisch: Cant (207) en Van Loy (198). In de volgende manche in Koksijde komt Vos weer aan de start.

In haar derde wedstrijd van dit veldritseizoen kon wegrenster/veldrijdster Lucinda Brand in Tabor al van de overwinning proeven. En dat terwijl de Nederlandse naar eigen zeggen een hele dag achter de feiten reed.

“Het was een hele lastige, snelle wedstrijd”, vertelde Brand na afloop. “Door een aantal gladde passages stropte het vaak heel erg op. Soms probeerde ik een gaatje te laten om niet van de fiets te moeten, maar dat werkte niet echt. Het was heel ijzig. Je kon er als je wat verder zat niet rijden, maar ook niet lopen. Het was een soort van klauterwerk aan de ballustrade. Zo vielen er gaten.”

“Het leek daarom alsof ik de hele dag achter de feiten aan het rijden was. Toen dacht ik: de laatste ronde ga ik als eerste het veld in en kan ik mijn ding doen, en dan zoeken ze het achter mij zelf maar uit. Ik weet heel goed wat ik zelf kan: waar ik hard moet rijden en waar niet. En je merkte bij sommigen dat ze net op die punten stil vielen. Ik denk dat ik vandaag heel veel aan mijn uithoudingsvermogen heb gehad.”

Brand reed na een lang wegseizoen, waarin ze voor Team Sunweb onder meer tweede werd in de Amstel Gold Race en vierde in de Giro, voor Tabor enkel nog maar de crossen in Woerden (derde) en Gavere (achtste). Volgend weekend heeft ze ook de wereldbekermanche in Koksijde op haar programma staan.

Iserbyt zegt af, Pidcock domineert bij beloften in Tabor

Tom Pidcock nam de leidersplaats in het Wereldbekerklassement voor renners onder de 23 jaar over van Eli Iserbyt. De Brit domineerde de manche in het Tsjechische Tabor waarvoor de Belg in extremis forfait moest geven door een zitvlakblessure.

Iserbyt was wel degelijk naar Tabor afgereisd, ging zaterdagmorgen ook nog eens het parcours verkennen, maar besliste nadien niet te starten. “Hij sukkelt sinds deze week met een zitvlakblessure en kon deze morgen slechts één rondje verkennen. Bovendien is Eli ziekjes. Eli past ook voor Hamme”, meldt zijn ploeg Marlux - Bingoal. “Het zekere voor het onzekere nemen om de dingen niet erger te laten worden en er volgende week terug voor te kunnen gaan”, voegde de wereldkampioen U23 eraan toe.

Door het forfait van Iserbyt was de Belgische belofteploeg meteen ook onthoofd. Niemand van de landgenoten had een antwoord klaar toen Pidcock bij het begin van de derde ronde ging versnellen. Enkel de Italiaanse kampioen Jakob Dorigoni kon even zijn karretje aanhaken bij de Brit, maar ook hij moest niet veel later al gaan achtervolgen, samen met de Fransman Antoine Benoist. De Belgen volgden nog wat verderop.

Op de streep had Pidcock 11 seconden voorsprong op de eerste achtervolgers, waar Dorigoni een millimetersprint won voor Benoist. Niels Vandeputte werd beste Belg op de vierde plaats. De Brit Daniel Tulett vervolledigde de top vijf. Lander Loockx werd na een actieve wedstrijd zevende, Andreas Goeman achtste en Jarno Bellens negende.

Witse Meeussen is in Tabor beste junior voor Thibau Nys

De Wereldbekermanche veldrijden in het Tsjechische Tabor startte vanmorgen uitstekend voor de Belgen. Wereldbekerleider Witse Meeussen won de juniorenrace voor Thibau Nys.

Na een koude nacht ligt de omloop in Tabor er razendsnel bij. Thuisrijder Jakub Toupalik maakte een blitzstart en kreeg het gezelschap van Meeussen, die in het Zwitserse Bern de tot dusver enige Wereldbekermanche voor juniores had gewonnen. Het kopduo groeide later uit tot een ruime kopgroep met ook de Belgen Nys en Ward Huybs.

In de slotronde gingen de Nederlander Pim Ronhaar en de Duitser Tom Lindner prikken, maar het was Meeussen die diep in de finale een gaatje kon slaan. Op de streep had hij een kleine voorsprong op Nys, Lindner, Toupalik en Ronhaar. Huybs werd zesde, Wout Vervoort tiende.

Voor eerstejaarsjunior Nys was het de allereerste podiumplek in een Wereldbekermanche, al pakte hij op het EK in Rosmalen al brons. Landgenoot Meeussen leidt het Wereldbekerklassement met het maximum van de punten.

Sagan viert in China

Peter Sagan heeft het Criterium van Shanghai op zijn palmares gebracht. De Slovaak haalde het voor Geraint Thomas en Matteo Trentin. Na het Criterium van Saitama in Japan bijna twee weken geleden vond vanochtend voor de tweede keer het Criterium van Shanghai in China plaats. Beide evenementen gaan uit van Tourorganisatie ASO, die het wielrennen in Azië wil promoten en ondersteunen met deze wedstrijden.

Naar Shanghai reisden 43 deelnemers af, onder hen groene trui Peter Sagan, gele trui Geraint Thomas, witte trui Pierre Latour, Europees kampioen Matteo Trentin en Marcel Kittel als grote publiekstrekkers. De wedstrijd omvatte twintig rondjes over een lokaal circuit van drie kilometer. Na enkele aanvallen van Chinese lokale renners, scheidde zich een elitegroepje van vier af in de laatste 10 kilometer: Peter Sagan, Geraint Thomas, Pierre Latour en Matteo Trentin. Dit kwartet verzamelde een bonus van 18 seconden op het peloton.

Het was Geraint Thomas die zijn gele trui eer wilde aandoen en in de aanval trok op 6,5 km van het eind. Sagan, Trentin en Latour keken naar elkaar, maar niemand had zin om het gaatje te dichten. Thomas voor de winst? Toch niet, want Sagan begon dan toch aan de achtervolging en dichtte het kloofje op de Tourwinnaar op 2,5 km van het eind. Intussen had Latour zijn metgezellen wel moeten laten rijden. Daarna trok de Europese kampioen in de aanval op 2 km en opnieuw was het Sagan die aan de bak moest, want Thomas had zijn kruit al verschoten. Op 1,2 km werd ook hij gegrepen, Thomas probeerde nog een sprint te voorkomen, maar tegen Sagan bleek niemand opgewassen en hij snelde naar de zege in de wedstrijd die 1u20 duurde.

🏆 @petosagan wins the 2018 #ShanghaiCriterium 💪

Peter Sagan remporte le #ShanghaiCriterium 💪 pic.twitter.com/EkuxqADx6d Tour de France(@ LeTour) link