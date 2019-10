KOERS KORT 17/10. Degrendele op EK baanwielrennen out in sprint - Wellicht blijvende verlamming voor jonge Nederlander XC

Croket als eerste uit in afvalling, goud voor Wild

Gilke Croket is donderdag als achttiende geëindigd in de afvalling op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn. Thuisrijdster Kirsten Wild kroonde zich voor de derde keer tot Europees kampioene.

De niet-olympische afvalkoers ligt de Belgen niet goed op dit EK. Net als Jules Hesters woensdag zat de koers van de 26-jarige Croket er meteen op. De Antwerpse viel bij de eerste sprint als eerste van de achttien deelneemsters af. Op de scratch eindigde Croket woensdag op de zestiende plek.

Voor eigen publiek gaf Wild zich twee dagen na haar 37e verjaardag een mooi cadeau. De Nederlandse haalde het in de eindsprint van de Britse Emily Nelson, die Wild woensdag nog van het goud hield op de scratch. Na eerdere Europese titels op de afvalkoers in 2016 en 2017 staat Wild opnieuw op het hoogste schavot. De Poolse Nikol Plosaj moest met brons tevreden zijn.

Fabio Van Den Bossche wordt tiende in scratch op EK baanwielrennen

Fabio Van Den Bossche is donderdag als tiende geëindigd in de scratch op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn. De Europese titel was na 60 ronden (15 kilometer) voor de Spanjaard Sebastian Mora.

De 31-jarige Mora slaagde er na een geanimeerde wedstrijd op vijf ronden van het einde in om een kloofje te slaan. Die voorsprong hield de Spanjaard vast tot de streep. Het is zijn tweede Europese titel in de scratch, na zijn gouden plak in 2015. Een jaar later veroverde Mora ook de wereldtitel in Londen.

Een attente Van Den Bossche was amper uit de voorste gelederen van het peloton weg te slaan, maar de negentienjarige Gentenaar mengde zich niet in de sprint voor de tweede plek. Daarin haalde de Griek Christos Volikakis het voor de Nederlandse favoriet Wim Stroetinga.

Nicky Degrendele strandt in 16de finales sprint op EK baanwielrennen

Nicky Degrendele heeft de zestiende finales van het sprinttoernooi niet overleefd op het EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn.

Degrendele liet in de kwalificaties met 11.286 de 16e tijd (op 24 deelnemers) optekenen. De eerste acht stootten rechtstreeks door naar de achtste finales.

De West-Vlaamse moest het in de zestiende finales opnemen tegen Tania Calvo Barbero (17de in kwalificaties met 11.289). Daarin moest ze erg nipt haar meerdere erkennen in de Spaanse.

Degrendele kroonde zich in 2018 tot wereldkampioene keirin in Apeldoorn, vorig jaar pakte ze op het EK zilver op haar favoriete onderdeel. De keirin staat zaterdag op het programma in de Omnisporthal.

Dwarslaesie bij negentienjarige Nederlandse wielrenner Maas

De talentvolle Nederlandse wielrenner Edo Maas heeft een dwarslaesie overgehouden aan zijn val in de Piccolo Lombardia, de beloftenversie van de Ronde van Lombardije. De negentienjarige renner uit de opleidingsploeg van Sunweb botste op 6 oktober in de afdaling van de Madonna del Ghisallo op een auto die ineens op het parcours reed.

Maas ligt sindsdien in een ziekenhuis in Milaan. Hij onderging daar diverse operaties aan zijn rug en gezicht. Sinds een paar dagen is Maas weer bij kennis. De artsen constateerden dat de breuk in zijn rug tot een dwarslaesie heeft geleid.

Op dit moment is het niet aannemelijk dat de functionaliteit in zijn benen terugkeert, meldde Sunweb in een verklaring. “Maar vechtlust en hoop voeren de boventoon”, schrijft het team, dat ook een beroep doet op de internationale wielerfederatie UCI. “Hoewel het deze vreselijke tragedie niet ongedaan kan maken, vragen we de UCI opnieuw om alles in het werk te stellen om de veiligheid van de teams en de renners in wedstrijden te waarborgen.”

Van de Steene wint Kermiscross bij de vrouwen

Kim Van de Steene (Tarteletto-Isorex) heeft de Kermiscross bij de vrouwen elite gewonnen. Zij haalde het in Ardooie na een lange solo. De Amerikaanse Katherine Compton eigende zich de tweede plaats toe, voor Joyce Vanderbeken. Winnares van vorige editie, Loes Sels, gaf in laatste instantie forfait. Sels zou geplaagd worden door een bacteriële infectie en zou wel eens een tijdlang buiten strijd kunnen zijn.

Het was Kim Van de Steene die de beste start nam van het gezelschap. Achter haar volgde Compton en de rest van het deelnemersveld. Meteen lagen de plaatsen één en twee vast. Achter Compton knokte Vanderbeken zich naar de laatste podiumplaats.

"Ik had voor het seizoen wel gepiekt naar Ardooie omdat ik daar op de eerste rijen zou kunnen staan bij de start. Zo kon ik al vrij snel naar de leiding rijden en die positie zou ik niet meer afstaan", vertelde Van de Steene na afloop.

"Alle frustratie is er momenteel uit. Dit doet zo onwezenlijk veel deugd. Ik wissel de goede en de slechte dagen net iets te veel af. Als ik mijn hoofd rein kan houden, willen de benen ook wel mee. Op de Koppenbergcross wil ik net als vorig jaar schitteren, maar eerst toch even genieten van deze overwinning."

Uitslag (27 deelneemsters):

1. Kim Van de Steene (Tarteletto-Isorex) in 43:27

2. Katherine Compton (VSt) op 0:30

3. Joyce Vanderbeken 1:37

4. Alicia Franck 2:04

5. Ellen Van Loy 2:30; 6. Thalita de Jong (Ned) 2:47; 7. Mascha Mulder 3:09; 8. Marion Norbert Riberolle (Fra); 9. Anna Flynn (GBr) 3:28; 10. Abby Mae Parkinson (GBr) 4:28; 11. Jolien Verschueren 4:44; 12. Pauline Delhaye (Fra) 4:45; 13. Axelle Bellaert 4:46; 14. Anja Nobus 4:58; 15. Kim Van De Putte 5:17; 16. Barbara Borowiecka (Pol) 5:45; 17. Monique van de Ree (Ned) 6:06; 18. Jana Dobbelaere 6:30; 19. Fiona Turnbull (GBr) 6:38; 20. Katharina Julia Hinz (Dui) 6:38