KOERS KORT (17/04). Evenepoel probeert even in Turkije, maar het is Bennett die weer zegeviert - De Vuyst wint Brabantse Pijl

17 april 2019

15u09

Bron: Belga 3

Jumbo-Visma trekt met Laurens De Plus en kopman Primoz Roglic naar Giro

Jumbo-Visma heeft al zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Italië (11 mei-2 juni). Het Nederlandse WorldTour-team mikt op de eindzege met de Sloveen Primoz Roglic, onze landgenoot Laurens De Plus moet één van zijn meesterknechten worden.

“Je merkt aan alles dat Primoz zo goed mogelijk aan de start wil verschijnen”, legt ploegleider Mathieu Heijboer uit op de website van Jumbo-Visma. “De hele formatie gelooft in de kansen van Primoz. We gaan er voor.”

Het team is momenteel op hoogtestage in de Sierra Nevada. “Er is iets aan het groeien hier”, vervolgde Heijboer. “We smeden de ploeg klaar voor deze grote wedstrijd. De voorbereiding verloopt heel goed, ondanks de sneeuw hier. We hebben één dag binnen moeten blijven, verder niet. Iedereen is gezond en fit.”

Roglic kent een tot dusver perfecte voorbereiding op de Giro. Hij won beide rittenkoersen waaraan hij deelnam, de UAE Tour en Tirreno-Adriatico. De Giro start op 11 mei met een individuele tijdrit van 8,2 kilometer tussen Bologna en San Luca. Vorig jaar was de eindzege voor de Brit Chris Froome.

Sofie De Vuyst wint Brabantse Pijl bij de vrouwen

Sofie De Vuyst (Parkhotel Valkenburg) heeft de tweede editie van de Brabantse Pijl gewonnen. De 32-jarige Oost-Vlaamse was de beste in de sprint van een groep van elf. Ze bleef in Gooik na 136,7 km de Italiaanse Marta Cavalli en de Amerikaanse Coryn Rivera voor. Vorig jaar won de Italiaanse Marta Bastianelli de eerste editie.

Twee op een rij voor Bennett

Sam Bennett (Bora-hansgrohe) heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Turkije (World Tour). Hij haalde het na 183,3 km van Tekirdag naar Eceabat in een sprint bergop voor zijn ploegmaat Felix Grosschartner en de Colombiaan Jhonatan Restrepo (Manzana Postobon). Eerste landgenoot werd Christophe Noppe op een twaalfde plaats, Remco Evenepoel werd zeventiende. Bennett won eerder al de openingsrit.

Beffato Postlberger: Sam Bennett fa 2/2 al Giro di Turchia 🚴‍♂💨🏆#TUR2019 | #EurosportCICLISMO | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/h51Jk4yQFO Eurosport IT(@ Eurosport_IT) link

De obligate vlucht van de dag kwam op naam van zeven renners: Emerson Oronte, Mauricio Moreira, Liam Bertazzo, Ricardo Mestre, Lucas De Rossi, Halil Dogan en onze landgenoot Thimo Wellens. Maximaal gunde het peloton hen 4:30 bonus in een etappe die er op papier één voor punchers was.

Het peloton hield de vluchters dus in het vizier. De etappe kende weinig animo onderweg tot Caleb Ewan, één van de renners die mits een goede dag mocht dromen van een sterke finish op de hellende aankomst, onderuitging. De Australiër van Lotto Soudal had last van zijn hand en kreeg een verband aangemeten, maar zou zijn tocht toch voortzetten. Op 25 km van het eind werden de vluchters opgeraapt.

Het was Lotto Soudal dat samen met Dimension Data, Bora-hansgrohe en Manzana Postobon het tempo daarna hooghield. Met een rotvaart ging het richting de slotklim, 3 km, 3,6 procent, maar met daarin een kleine afdaling en ook stukken tot 9 procent. Zouden de sprinters dat knikje overleven of niet? Mark Cavendish besloot alvast niet af te wachten en stelde zich ten dienste van de ploeg. Hij nestelde zich op kop en joeg het tempo de hoogte in voor de voet van de slotklim. Het peloton ging op een lint, en eens op de klim moest al snel Fabio Jakobsen lossen, dinsdag nog tweede. Wat later haakten ook Alvaro Hodeg en andere snelle jongens af.

Op 1,9 km versnelde Valerio Conti als eerste, Remco Evenepoel pareerde en bleef even op kop sleuren, ook al waren er geen andere jongens van Deceuninck-Quick Step meer te bespeuren. Hij bleef doortrekken, en toen hij zich even aan de kant zette, viel het stil en waagde Lukas Pöstlberger zijn kans iets voor de vod van de laatste kilometer. De renner van Bora leek het te gaan halen, maar werd alsnog overvleugeld door een uitgedund peloton van twintig renners. In die sprint was het zijn ploegmaat Bennett, die wel over de helling was geraakt, die het haalde, voor Grosschartner, een andere ploegmaat. Bennett verstevigt ook zijn leidersplaats.

Bennett: “Geweldige move van Pöstlberger”

Sam Bennett won in zijn carrière al negen keer in de Turkse rittenkoers. De Ier van Bora-hansgrohe was één van de weinige sprinters die de slotklim overleefde en kon zijn slag slaan in de laatste meters. “Het lastigste aan vandaag was rustig blijven”, vertelde hij na afloop in het flashinterview. “Op het eind waren de wegen heel smal en moest je de focus houden. Ik moest ook gewoon wachten op mijn sprint. Het was een geweldige move van Lukas (Pöstlberger) in de slotfase. De andere teams moesten aan de bak. Ik had goede benen in de finale en uiteindelijk eindigen we op de eerste en tweede plaats met de ploeg. Geweldig.”

Het ging met een rotvaart richting de slotklim. “Inderdaad en de jongens verrichtten buitengewoon werk, eerste daarvoor en dan ook aan de voet van de klim, dat was cruciaal. Ik zat goed gepositioneerd en verloor op het eind niet al te veel posities. Het waren moeilijke slotkilometers, maar het was wel ok”, ging hij verder. “De stijgingspercentages veranderden voortdurend maar ik kon mijn mannetje staan. Al ben ik wel een beetje verrast met deze zege, want ik was niet zeker of het me opnieuw zou lukken.”

Jhonatan Restrepo es 3° en la Clasificación General del Tour de Turquía #tur2019 a 16" de Sam Bennett que es el líder; fuerzaaaa Pácora @JhonatanRVal para lo viene pic.twitter.com/OpK7wS7v5r Deporte De Colombia(@ DeportesYMasCol) link

Evenepoel toont zich, maar vangt bot: “Deed wat ik kon”

Remco Evenepoel toonde zich dus in de tweede rit in Turkije, maar hij werd uiteindelijk slechts zeventiende, op 9 seconden van de winnaar. “Ik ging in de aanval maar het was iets meer bergaf dan op het profiel vooraf stond.”

Evenepoel counterde een aanval van Valerio Conti en trok daarna zelf door. Echt afstand nam hij niet, hij bleef wel een tijdlang op kop sleuren van het peloton, hoewel zijn twee snelle ploegmaats ploegmaten (Jakobsen en Hodeg, red.) al gelost waren. Een slechte communicatie? Toch niet, zo bleek achteraf.

“Het stuk waar ik aanviel, daar had ik eigenlijk gepland om aan te vallen. Dat was eigenlijk het steilste stuk”, vertelde Evenepoel aan de website WielerFlits over zijn actie. “Maar het bleek iets meer bergaf te gaan dan op het profiel leek, dus daardoor kwamen we nog met zo’n grote groep aan bij de finish. Ik deed wat ik kon.”

“Vandaag zaten er immers nog mannen tussen die op de lange klim (in de vijfde etappe, red) niet meer zullen volgen”, ging hij verder en waar hij wellicht zelf iets zal proberen. “Zo kort omhoog en zo explosief als vandaag is lastig voor mij als klimmer, dus ik ben wel content dat ik me heb kunnen tonen.”